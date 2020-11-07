15 красавиц из сферы финансов — смотрим на самых эффектных сибирячек, работающих с деньгами

Ксения Шишкова — сотрудница инвестиционно-финансовой компании «ЮниСервис Капитал».

— Люблю свою работу и коллектив. Качества, которые ведут к успеху, — это не только целеустремленность, но и открытость к людям, доброта и творческий подход. С детства люблю рисовать, окончила Институт искусств в Новосибирске и сейчас провожу мастер-классы по рисованию для своих коллег в офисе. Обожаю готовить, занимаюсь спортом и танцами.



В 2019 году в Новосибирске тоже проходил этот конкурс, тогда в нём участвовало 19 красавиц.