15 красавиц из сферы финансов — смотрим на самых эффектных сибирячек, работающих с деньгами

В Новосибирске 15 красоток сражаются за звания «Мисс» и «Миссис Финанс»
Новосибирские красотки, работающие с деньгами, соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2020 года. Основным организатором конкурса выступает «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — модельное агентство «Красота Сибири».
На первом этапе участницы презентовали себя и свою организацию, а потом участвовали в творческом конкурсе. Финал конкурса запланирован на 10 декабря, но может быть перенесен из-за коронавируса. А пока мы предлагаем вам полюбоваться на этих красавиц. Публикуем кадры с фотосессии.
Анна Алексеенко
Анна Алексеенко — руководитель направления развития эквайринга ПАО «МТС Банк».
— По образованию я филолог. Но первым моим местом работы, как ни странно, стал банк. Я работала операционным менеджером с физическими лицами. Честно говоря, мне не понравилось. После я меняла сферы деятельности и буквально зарекалась не работать снова в сегменте финансовых услуг. Однако второй раз я оказалась уже в другом банке на позиции персонального менеджера ВИП-клиентов. Проработав там определенное количество времени, я сменила работу, в очередной раз убеждая себя, что это не мое. И вот я в МТС Банке.
Александра Введенская
Александра Введенская — руководитель отдела комплаенс в компании МФК «Лайм-Займ».
— Моя профессиональная деятельность в финансовой сфере началась с простой подработки во время учебы, и я не могла подумать, что свяжу свою жизнь именно с этой сферой, и вот уже 7,5 года рада, что всё сложилось именно так. В свободное от работы время занимаюсь вокалом, путешествую, хожу в походы.
Вероника Герасименко
Вероника Герасименко — менеджер по работе с клиентами в МКК «Ваш инвестор».
— В компанию пришла по рекомендации одногруппника, и теперь мы уже коллеги. С детства пишу стихи, с недавних пор — песни. Танцую хип-хоп. Рисую небольшие картины.
Александра Гришина
Александра Гришина — мобильный менеджер по продажам в ПАО Сбербанк.
— Я занимаюсь спортом и хожу на растяжку. Привыкла всегда добиваться поставленных целей. В любой ситуации всегда вижу что-то хорошее и не люблю долго грустить. Обожаю фото- и видеосъемки. Люблю делиться историями и полезностями в «Инстаграме». Никогда не стою на месте. Вся моя жизнь как кино, каждый день происходит что-то новое. В будущем очень хочу попробовать себя в роли ведущей на популярных телеканалах страны.
Татьяна Добрынина
Татьяна Добрынина — заместитель руководителя дополнительного офиса для физических лиц ПАО Сбербанк.
— Мои хобби — это творчество. Я рисую, люблю воплощать разные образы на листе. Иногда творчество переходит в кулинарию в виде вкусной выпечки. Люблю плавать, и у меня это отлично получается. Являюсь кадровым донором, делюсь кровью с теми, кому это необходимо.
Екатерина Дуткина
Екатерина Дуткина — руководитель отдела контроля качества департамента взыскания задолженности в компании «Лайм-Займ».
— В свободное время учусь играть на барабанах и занимаюсь крав-мага.
Ирина Зюзина
Ирина Зюзина — референт-секретарь в Газпромбанке.
— Для меня важно получать эстетическое удовольствие от всего: еды, людей, одежды, литературы. Хобби: спорт, чтение книг, вокал, визаж. В детстве пророчили судьбу актрисы, но когда настало время выбирать профессию, решила поступать в НГУЭУ. Считаю, что залог успеха — благоприятный климат в коллективе. И именно поэтому ценю работу в Газпромбанке, ведь у нас максимально сплоченная команда профессионалов и прекрасный сильный руководитель, который ведет эту команду за собой.
Софья Кравцова
Софья Кравцова — ученица 11-го класса, помощница в Новосибирском банковском клубе.
— Хоть я еще не работник в финансовой сфере, я очень хочу им стать! Мне всегда нравилось считать, анализировать и искать новые пути решения различных проблем. На данный момент я учусь в 11-м классе, готовлюсь к экзаменам, фотографирую и обучаюсь на права. Одним из моих главных достижений является то, что я уже зарабатываю деньги на своем хобби и имею четкое представление, с чем я хочу связать свою дальнейшую судьбу.
Екатерина Маевская
Екатерина Маевская — аудитор в международной компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
— В аудите принято считать стаж по высоким сезонам, так называемым бизи сезонам. Поэтому можно сказать, что мой стаж скоро будет равен трем таким сезонам. Карьерный путь начала со стажировки. Очень сильно хотела на нее попасть и успешно пройти, что, собственно, и свершилось. Считаю себя целеустремленной личностью, люблю добиваться поставленных целей, идти вперед, строить планы и стремиться их реализовывать. Обожаю путешествовать. Узнавать что-то новое, любоваться красотами, посещать необычные места.
Наталья Скрипкина
Наталья Скрипкина — ведущий специалист по работе с юридическими лицами ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития».
— Помимо работы увлекаюсь творчеством: рисую акрилом, занимаюсь спортом, люблю читать книги по психологии, путешествовать. Также люблю принимать участие в конкурсах красоты: в этом году стала «Вице-леди Новосибирск — 2020».
Анастасия Сударева
Анастасия Сударева — студентка четвертого курса НГУЭУ по направлению подготовки «Социология».
— Мне нравится поднимать настроение окружающим и заряжать их бесконечным позитивом. Моим основным занятием вот уже 13 лет является вокал, и в будущем я мечтаю стать знаменитой на весь мир певицей. Безусловно, помимо этого я развиваюсь и в других сферах: занимаюсь спортом, танцую, пишу песни, участвую в научных конференциях, играю в спектаклях, помогаю с организацией конкурсов и фестивалей, фотографирую и сама обожаю быть в кадре.
Александра Хольман
Александра Хольман — специалист по обучению и контролю качества ООО МКК «Ваш инвестор».
— Я люблю работу с цифрами и работу с людьми. В финансах ты получаешь всё это сразу.
Алина Шелбогашева
Алина Шелбогашева — старший специалист подразделения обучения и контроля качества в микрофинансовой компании «Лайм-Займ».
— Я с детства представляла, как работаю в офисе в центре города, одеваюсь в деловые костюмы и посещаю совещания, как бизнес-леди. Так и получилось. В свободное время я увлекаюсь психологией, а также стараюсь проводить больше времени с близкими людьми.
Светлана Шенцова
Светлана Шенцова — сотрудница отдела информационной безопасности Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.
— В 2014 году я встала на сноуборд, и с этого началась моя большая любовь к горам. С этого момента я покорила не одну вершину, летом отсутствие снега мне не помеха: я покоряю водную стихию на вейксерфе и виндсерфе. А восполнить энергию мне помогает приготовление вкусных и полезных блюд. Люблю баловать своих близких вкусной ароматной выпечкой.
Ксения Шишкова
Ксения Шишкова — сотрудница инвестиционно-финансовой компании «ЮниСервис Капитал».
— Люблю свою работу и коллектив. Качества, которые ведут к успеху, — это не только целеустремленность, но и открытость к людям, доброта и творческий подход. С детства люблю рисовать, окончила Институт искусств в Новосибирске и сейчас провожу мастер-классы по рисованию для своих коллег в офисе. Обожаю готовить, занимаюсь спортом и танцами.
В 2019 году в Новосибирске тоже проходил этот конкурс, тогда в нём участвовало 19 красавиц.