Гуляй, колхоз: 12 новогодних антитрендов — праздничную ночь испортят летние платья, туфли-копытца и серьги-шторы

Скоро женщины всей страны будут критически рассматривать содержимое своего шкафа, не завалялся ли где-то в его закромах идеальный новогодний наряд. Кто-то позаботился обо всем заранее, другие будут бегать по магазинам в последний момент. Этот Новый год 2021 — необычный праздник, многие проведут его дома, по всей стране отменяют корпоративные мероприятия, но всё равно модницы будут в платьях и кудрях. Мы поговорили со стилистами — они по секрету поделились с редакцией самыми нелепыми стильными ошибками, которые совершают девушки в новогоднюю ночь. Не рекомендуем вам повторять их.
Платья
Самая популярная ошибка в новогодних образах — использование летних платьев и сарафанов в качестве вечернего платья. Это возможно, только если вы празднуете Новый год в тепле. Во всех остальных случаях легкая ткань, не соответствующая снегу за окном, и легкомысленный узор безвозвратно испортят впечатление от вашего наряда. К такому платью почти невозможно подобрать адекватную обувь и колготки по сезону. Любые варианты будут смотреться странно зимой с летним сарафаном, а черные туфли — особенно (или, о ужас, сапоги). И даже если вы будете босиком в домашней обстановке, это все равно будет выглядеть как милый домашний халатик.
Обратная сторона этой ошибки — излишне наряжаться для домашней новогодней ночи в кругу семьи, особенно если для вас важно выглядеть уместно. Обилие воланов и страз, многоярусные юбки и пышные варианты будут создавать ощущение, как будто вы собрались на бал, но не попали на него и остались дома, как бедная Золушка.
Даже если платье внешне по сезону и продается в новой коллекции, морально оно может давно устареть. Оставьте в покое платья из гипюра в облипку. Баска на платье потеряла актуальность еще лет пять назад, юбка-тюльпан на платье добавит объем бедрам и состарит образ, атласная модель в цветочек — плохой вариант, если только вы не собрались на цыганский карнавал. Симметричные и контрастные вставки тоже остались в прошлом, модель маллет (сзади юбка длинная и летящая, спереди — до колен) стилисты рекомендуют оставить для дачи, а бандажные платья, если сильно хочется, выбирайте для особых случаев, но обязательно учитывайте особенности вашей фигуры — они идут единицам. Вызывающие модели с молнией во всю спину также не добавят актуальности вашему вечернему образу
Юбки
Обтягивающие юбки из трикотажа носить следует максимально аккуратно, они лихо добавляют объем туда, где он многим не нужен. Бандажная облегающая юбка не актуальна, как и укороченная юбка-солнце. Следим за тканью — она не должна быть слишком тонкой, юбку годе отправляем в чемодан, оставляем в наследство внукам.
Сезонность в юбках такая же, как и в платьях — для новогоднего вечера лучше не использовать варианты из легкой ткани и с летним рисунком.
Обувь
Если вы вообще собираетесь встречать Новый год в обуви — тут тоже можно допустить немало ошибок. Домашняя вечеринка избавит от необходимости заморачиваться об этом.
За последние десять лет у большей части российских женщин в шкафу побывали парадные туфли одного фасона — аналог лабутенов со скрытой подошвой или открытым пальцем. Такие туфли не подойдут ни к чему — они устарели и требуют экстренной замены. Их еще называют туфли-копыта, такая модель неминуемо сделает вас вульгарной.
С туфлями с вырезом каплей и скрытой платформой происходит то же самое, но к ним добавляется ее одна сложность — с колготками туфли с открытыми пальцами носить нельзя.
Туфли в стиле «Валентино» несколько лет назад были хитом продаж, такие хотели все модницы, но чем выше вы взлетаете, тем больнее падать — сейчас такие туфли вышли из моды и будут ярким и неудачным пятном в вашем гардеробе.
Если вы решили ступить на эту опасную тропку и подобрать к вечернему платью босоножки — лучше остановитесь на максимально минималистичном варианте. Босоножки должны быть вечерними, но ни в коем случае не повседневными. Варианты с декором и на платформе очень маловероятно украсят ваш образ.
Колготки
Ох, это боль всех модниц, особенно в новогоднюю ночь — встречайте, телесные колготки. Про них существуют диаметрально противоположные мнения. Кто-то говорит, что телесные колготки стоит вычеркнуть из гардероба навсегда, а кто-то без них не может.
Главный критерий при выборе телесных колготок — они должны быть матовые и без люрекса. В противном случае такие колготки полнят. Блеск делает ноги более объемными, поэтому выбираем только матовые варианты
Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. Например, у вас бледное лицо и неожиданно загорелые ноги — так ведь не бывает, и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден. Бывают колготки 10, 8 и даже 5 ден — на ногах они почти незаметны.
Аксессуары
Модные много сезонов назад колье-воротнички безнадежно устарели. Это из тех модных фишек, которые были на один раз.
Комплектные украшения, надетые вместе, старят, добавляют солидности. Обычно такие комплекты дарят девочкам на 18-летие — мы не складываем их на полку, просто носим по отдельности и разбавляем более современными или базовыми аксессуарами.
Несколько лет назад все купили на праздник не только елку и мандарины, но и серьги-кисти. В них на корпоративах танцевало полгорода, кисти разных цветов и длины тряслись в такт новогодним мотивам. Но в 2020 году уже давно пора забыть о них.
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