Гуляй, колхоз: 12 новогодних антитрендов — праздничную ночь испортят летние платья, туфли-копытца и серьги-шторы

Сезонность в юбках такая же, как и в платьях — для новогоднего вечера лучше не использовать варианты из легкой ткани и с летним рисунком.



Обувь

Если вы вообще собираетесь встречать Новый год в обуви — тут тоже можно допустить немало ошибок. Домашняя вечеринка избавит от необходимости заморачиваться об этом.

За последние десять лет у большей части российских женщин в шкафу побывали парадные туфли одного фасона — аналог лабутенов со скрытой подошвой или открытым пальцем. Такие туфли не подойдут ни к чему — они устарели и требуют экстренной замены. Их еще называют туфли-копыта, такая модель неминуемо сделает вас вульгарной.