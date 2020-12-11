«Тело надо баловать»: 18 фото красоток с шикарными формами — они рассказали, как «сделать» попу мечты без пластики

— Мне генетически повезло — иметь такой тип фигуры, но, если бы я не прилагала усилия, попа не была бы такой объемной и упругой. Я занимаюсь в зале 4–5 раз в неделю, питаюсь сбалансировано, раз в две недели хожу на массаж. Комплименты получаю регулярно, причем чаще всего бывает, что комплимент попе вылетает с уст парней быстрее, чем они хотят со мной просто поздороваться.



Нельзя объективно ответить на вопрос, что решает: попа или грудь, потому что одни мужчины любят большую грудь и им неважно, какая попа, для других принципиально, чтобы была попа, а грудь не имеет значения. Но я считаю, что девушка, которая имеет и то, и другое точно никого не оставит равнодушным.