«Тело надо баловать»: 18 фото красоток с шикарными формами — они рассказали, как «сделать» попу мечты без пластики

Что решает: попа или грудь? Пару секунд думают, мнения разделяются, а на поставленный вопрос нельзя найти точного ответа. Однако героини материала твердо уверены, что пятая точка решает. Они нежно холят и лелеют ее, приседают до посинения в зале, борются с желанием есть бургеры на завтрак, обед и ужин, но стремление всегда быть на высоте заставляет держаться. Мы поговорили с эффектными красотками и спросили, как они добились таких шикарных форм. Мужчины сворачивают шеи, глядя на них, а женщины бросают завистливые взгляды — девушки дали им несколько важных советов.
Оксана Чернова, 29 лет, танцовщица
— В основном у меня танцевальные тренировки 4–6 раз в неделю, одни из них по pole dance — говорю отдельно, потому что они самые энергозатратные, после самых первых занятий я уходила с трясущимися от усталости руками и ногами. Иногда выполняю круговые тренировки — моя подруга тренер составила программу, которая дает возможность проработать каждую группу мышц. Очень важно работать со всеми мышцами, нельзя делать упражнения исключительно на попу — организм так устроен: то, что не работает, слабеет и атрофируется. Искренне верю в то, что, если физическая нагрузка будет всегда в моей жизни, я не превращусь в сгорбившуюся бабульку. Ем всё и сколько хочется, кроме мяса. Хотелось бы еще не есть сладости, но пока тщетно. Массажи, направленные на антицеллюлитный эффект, не делаю. Больше люблю расслабляющие — тело надо баловать, оно столько работы делает для нас.
— Комплименты, адресованные попе, для меня уже обыденность. День необычен, если какой-нибудь турок не прислал в директ сообщение: Nice ass. Мой мужчина не может пройти мимо меня, не шлепнув по попе. Необычных комплиментов я не получала, всё примитивно, когда дело касается пятой точки. Всё же попа решает, про большую грудь я слышала жалобы, что это тяжело — болит спина, обвисание, неудобства во время спорта, трудно подобрать одежду, а вот на ягодицы жалоб нет.
Завистливые взгляды я ловила часто. Спокойно к этому отношусь, даже с сочувствием — им плохо, они несчастны, счастливые девушки не тратят себя на зависть и негативные эмоции. Без моралистов, конечно, тоже никуда, те, кто меня осуждал, быстро отсылались в бан. Я понимаю, что у всех разное мнение, уважаю его, но не терплю, когда мне читают морали, и сама так не делаю. Каждый живет как хочет. Для меня это своего рода современное искусство — раньше рисовали картины с обнаженных женщин, а сейчас у нас есть фотографы и галерея инстаграм.
— Каждая девушка, женщина красива, просто она «ушла с маршрута». Клянусь, тело отзывается на отношение к нему. Если ненавидеть бугорки и складки и с этим посылом заниматься спортом и сидеть на диете, оно ничем хорошим не ответит. Если принять и с любовью к нему относиться, оно начинает расцветать красотой. Ну и физическая нагрузка должна быть. Всем хочется ничего не делать, но так не работает. Необязательно ломать себе хребет штангой в тренажерном зале. Нужно найти то, что будет по душе, сейчас столько всего есть, везде можно прийти на пробное занятие бесплатно или за небольшую плату.
Яна Руппель, 20 лет, модель
— Мне генетически повезло — иметь такой тип фигуры, но, если бы я не прилагала усилия, попа не была бы такой объемной и упругой. Я занимаюсь в зале 4–5 раз в неделю, питаюсь сбалансировано, раз в две недели хожу на массаж. Комплименты получаю регулярно, причем чаще всего бывает, что комплимент попе вылетает с уст парней быстрее, чем они хотят со мной просто поздороваться.
Нельзя объективно ответить на вопрос, что решает: попа или грудь, потому что одни мужчины любят большую грудь и им неважно, какая попа, для других принципиально, чтобы была попа, а грудь не имеет значения. Но я считаю, что девушка, которая имеет и то, и другое точно никого не оставит равнодушным.
— Осуждали ли меня за публикацию подобных фото? Конечно, каждый день, но комплиментов гораздо больше. Я не считаю позорным выкладывать фото с оголенными частями тела, это прекрасно, когда есть эстетика и ты можешь показать ее миру, кто-то обязательно это оценит. Я люблю облегающие длинные платья, они подчеркивают фигуру и придают некий шарм образу.
Для того чтобы сделать себе классную попу, нужно сначала понять, к какому типу фигуры вы относитесь, и исходя из этого планировать свои тренировки и питание, и желательно начинать с тренером, если вы новичок в этом деле.
Мария Саук, 23 года, в декрете
— У меня от природы красивая фигура. До родов формы были прекрасны, но после рождения сына я сильно похудела, и они ушли. Я решила пойти на тренировки в зал к своему знакомому тренеру, и за год он привел мое тело в идеал — снова появились формы, подтянулось тело, появился рельеф. По сей день я хожу на тренировки, чтобы держать тело в тонусе. У меня разные упражнения: от приседаний, до тяги, их много, занимаюсь три раза в неделю. Питание необходимо сочетать с тренировками, иначе не будет результата. Естественно, это правильная здоровая еда, ничего жирного и мучного. Раз в неделю антицеллюлитный массаж, чтобы избежать появления бугров на теле.
— Считаю, что попа решает, но и грудь не уступает, без нее тоже никуда. Завистливые взгляды есть и будут, но ведь такой попой может похвастаться любая девушка, стоит просто взять себя в руки и начать работать над своей фигурой, и все будет отлично. Я получаю очень много комплиментов своей попе, так как эта часть тела у мужчин самая любимая. Бывает даже на улице меня могут остановить и сказать, какая красивая попа, особенно летом. За публикацию фото попы в Сети меня осуждают каждый раз, я не обращаю внимания, уже привыкла. Считаю, что, если есть чем похвастаться, нужно хвастаться, ничего плохого в этом нет, особенно если это красиво.
— Для того чтобы иметь красивую попу, могу посоветовать только одно — не нужно делать никаких пластических операций и перекачивать себе туда жир. За один год в зале можно добиться желаемых форм, при условии, что вы не будете лениться. Спорт — это жизнь, здоровье и красивое тело, стоит только начать, и я уверена, потом затянет, и по итогу бонус — никаких комплексов.
Ольга Успенская, 31 год, модель
— Я занимаюсь в тренажерном зале 2–3 раза в неделю. У меня много разных упражнений и комбинаций, но из любимых присед с колен в «Смите». В еде ограничения есть конечно — что-то вовсе не ем, что-то совсем по чуть-чуть. Проще сказать, что я ем, — еда максимально простая. Делаю массажи раз в
— Обычно я получаю комплименты в виде взглядов, необычно, когда напрямую говорят про красивую попу, но я ценю прямоту. Попа решает, грудь может сделать любая, а вот для красивой попы нужны усилия. Я постоянно ловлю взгляды от завистливых дамочек, знаю, что меня осуждают за публикацию фото попы в Сети — это все комплексы, которые мешают людям жить полноценно, и они пытаются на других отыграться.
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