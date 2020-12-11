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«Тело надо баловать»: 18 фото красоток с шикарными формами — они рассказали, как «сделать» попу мечты без пластики

Их осуждают за откровенные снимки в Сети и провожают завистливыми взглядами, но им даже нравится

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Девушки рассказали, как им удалось добиться таких шикарных форм&nbsp;

Девушки рассказали, как им удалось добиться таких шикарных форм 

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Что решает: попа или грудь? Пару секунд думают, мнения разделяются, а на поставленный вопрос нельзя найти точного ответа. Однако героини материала твердо уверены, что пятая точка решает. Они нежно холят и лелеют ее, приседают до посинения в зале, борются с желанием есть бургеры на завтрак, обед и ужин, но стремление всегда быть на высоте заставляет держаться. Мы поговорили с эффектными красотками и спросили, как они добились таких шикарных форм. Мужчины сворачивают шеи, глядя на них, а женщины бросают завистливые взгляды — девушки дали им несколько важных советов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Оксана Чернова, 29 лет, танцовщица

Оксана ходит на тренировки <nobr class="_">5–6</nobr> раз в неделю

Оксана ходит на тренировки 5–6 раз в неделю

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— В основном у меня танцевальные тренировки 4–6 раз в неделю, одни из них по pole dance — говорю отдельно, потому что они самые энергозатратные, после самых первых занятий я уходила с трясущимися от усталости руками и ногами. Иногда выполняю круговые тренировки — моя подруга тренер составила программу, которая дает возможность проработать каждую группу мышц. Очень важно работать со всеми мышцами, нельзя делать упражнения исключительно на попу — организм так устроен: то, что не работает, слабеет и атрофируется. Искренне верю в то, что, если физическая нагрузка будет всегда в моей жизни, я не превращусь в сгорбившуюся бабульку. Ем всё и сколько хочется, кроме мяса. Хотелось бы еще не есть сладости, но пока тщетно. Массажи, направленные на антицеллюлитный эффект, не делаю. Больше люблю расслабляющие — тело надо баловать, оно столько работы делает для нас.

В повседневной жизни Оксана одевается сдержанно, любит длинные юбки и платья. Лосины, шорты предпочитает носить на тренировках

В повседневной жизни Оксана одевается сдержанно, любит длинные юбки и платья. Лосины, шорты предпочитает носить на тренировках

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— Комплименты, адресованные попе, для меня уже обыденность. День необычен, если какой-нибудь турок не прислал в директ сообщение: Nice ass. Мой мужчина не может пройти мимо меня, не шлепнув по попе. Необычных комплиментов я не получала, всё примитивно, когда дело касается пятой точки. Всё же попа решает, про большую грудь я слышала жалобы, что это тяжело — болит спина, обвисание, неудобства во время спорта, трудно подобрать одежду, а вот на ягодицы жалоб нет.

Завистливые взгляды я ловила часто. Спокойно к этому отношусь, даже с сочувствием — им плохо, они несчастны, счастливые девушки не тратят себя на зависть и негативные эмоции. Без моралистов, конечно, тоже никуда, те, кто меня осуждал, быстро отсылались в бан. Я понимаю, что у всех разное мнение, уважаю его, но не терплю, когда мне читают морали, и сама так не делаю. Каждый живет как хочет. Для меня это своего рода современное искусство — раньше рисовали картины с обнаженных женщин, а сейчас у нас есть фотографы и галерея инстаграм.

Оксана часто получает комплименты своей фигуре&nbsp;

Оксана часто получает комплименты своей фигуре 

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— Каждая девушка, женщина красива, просто она «ушла с маршрута». Клянусь, тело отзывается на отношение к нему. Если ненавидеть бугорки и складки и с этим посылом заниматься спортом и сидеть на диете, оно ничем хорошим не ответит. Если принять и с любовью к нему относиться, оно начинает расцветать красотой. Ну и физическая нагрузка должна быть. Всем хочется ничего не делать, но так не работает. Необязательно ломать себе хребет штангой в тренажерном зале. Нужно найти то, что будет по душе, сейчас столько всего есть, везде можно прийти на пробное занятие бесплатно или за небольшую плату.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Яна Руппель, 20 лет, модель

Яна говорит, что довольно часто ловит на себе завистливые и восхищенные взгляды&nbsp;

Яна говорит, что довольно часто ловит на себе завистливые и восхищенные взгляды 

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— Мне генетически повезло — иметь такой тип фигуры, но, если бы я не прилагала усилия, попа не была бы такой объемной и упругой. Я занимаюсь в зале 4–5 раз в неделю, питаюсь сбалансировано, раз в две недели хожу на массаж. Комплименты получаю регулярно, причем чаще всего бывает, что комплимент попе вылетает с уст парней быстрее, чем они хотят со мной просто поздороваться.

Нельзя объективно ответить на вопрос, что решает: попа или грудь, потому что одни мужчины любят большую грудь и им неважно, какая попа, для других принципиально, чтобы была попа, а грудь не имеет значения. Но я считаю, что девушка, которая имеет и то, и другое точно никого не оставит равнодушным.

Яна поддерживает свои формы регулярными занятиями в спортзале

Яна поддерживает свои формы регулярными занятиями в спортзале

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— Осуждали ли меня за публикацию подобных фото? Конечно, каждый день, но комплиментов гораздо больше. Я не считаю позорным выкладывать фото с оголенными частями тела, это прекрасно, когда есть эстетика и ты можешь показать ее миру, кто-то обязательно это оценит. Я люблю облегающие длинные платья, они подчеркивают фигуру и придают некий шарм образу.

Для того чтобы сделать себе классную попу, нужно сначала понять, к какому типу фигуры вы относитесь, и исходя из этого планировать свои тренировки и питание, и желательно начинать с тренером, если вы новичок в этом деле.

Мария Саук, 23 года, в декрете

Марии красивая фигура досталась по наследству&nbsp;

Марии красивая фигура досталась по наследству 

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— У меня от природы красивая фигура. До родов формы были прекрасны, но после рождения сына я сильно похудела, и они ушли. Я решила пойти на тренировки в зал к своему знакомому тренеру, и за год он привел мое тело в идеал — снова появились формы, подтянулось тело, появился рельеф. По сей день я хожу на тренировки, чтобы держать тело в тонусе. У меня разные упражнения: от приседаний, до тяги, их много, занимаюсь три раза в неделю. Питание необходимо сочетать с тренировками, иначе не будет результата. Естественно, это правильная здоровая еда, ничего жирного и мучного. Раз в неделю антицеллюлитный массаж, чтобы избежать появления бугров на теле.

Мария регулярно занимается в зале и правильно питается

Мария регулярно занимается в зале и правильно питается

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— Считаю, что попа решает, но и грудь не уступает, без нее тоже никуда. Завистливые взгляды есть и будут, но ведь такой попой может похвастаться любая девушка, стоит просто взять себя в руки и начать работать над своей фигурой, и все будет отлично. Я получаю очень много комплиментов своей попе, так как эта часть тела у мужчин самая любимая. Бывает даже на улице меня могут остановить и сказать, какая красивая попа, особенно летом. За публикацию фото попы в Сети меня осуждают каждый раз, я не обращаю внимания, уже привыкла. Считаю, что, если есть чем похвастаться, нужно хвастаться, ничего плохого в этом нет, особенно если это красиво.

— Для того чтобы иметь красивую попу, могу посоветовать только одно — не нужно делать никаких пластических операций и перекачивать себе туда жир. За один год в зале можно добиться желаемых форм, при условии, что вы не будете лениться. Спорт — это жизнь, здоровье и красивое тело, стоит только начать, и я уверена, потом затянет, и по итогу бонус — никаких комплексов.

Ольга Успенская, 31 год, модель

Красивая фигура, по мнению Ольги, результат долгой и упорной работы над собой

Красивая фигура, по мнению Ольги, результат долгой и упорной работы над собой

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— Я занимаюсь в тренажерном зале 2–3 раза в неделю. У меня много разных упражнений и комбинаций, но из любимых присед с колен в «Смите». В еде ограничения есть конечно — что-то вовсе не ем, что-то совсем по чуть-чуть. Проще сказать, что я ем, — еда максимально простая. Делаю массажи раз в 1–2 года. Красивая фигура — это исключительно работа над собой, а никак не везение. Совет — обращаться к тренеру. Он грамотно составит индивидуальный план работы в зале и отредактирует питание.

Ольга не носит короткие шорты и юбки, но любит лосины или джинсы, подчеркивающие фигуру&nbsp;

Ольга не носит короткие шорты и юбки, но любит лосины или джинсы, подчеркивающие фигуру 

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— Обычно я получаю комплименты в виде взглядов, необычно, когда напрямую говорят про красивую попу, но я ценю прямоту. Попа решает, грудь может сделать любая, а вот для красивой попы нужны усилия. Я постоянно ловлю взгляды от завистливых дамочек, знаю, что меня осуждают за публикацию фото попы в Сети — это все комплексы, которые мешают людям жить полноценно, и они пытаются на других отыграться.

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как похудетьспорткрасивая попа
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