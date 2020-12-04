Глазам не верю: посмотрите, как выглядит самая красивая бабушка Новосибирска. Угадаете, сколько ей лет?

В Новосибирске выбрали самую красивую бабушку
В Новосибирске подвели итоги конкурса красоты среди женщин элегантного возраста GRAND LADY SIBERIA 2020. Корона и титул достались 63-летней Надежде Хачатрян. Новоиспеченная королева — мама двоих детей и бабушка троих внуков. Уже много лет Надежда счастлива в браке и говорит, что молодостью и красотой обязана мужу. Корреспондент НГС пообщалась с сибирячкой, расспросила ее о жизни, удачном замужестве и уходе за собой (мы узнали, в чем ее секрет).
Участвовать в конкурсе Надежда Хачатрян согласилась не сразу. Она не любит публичность, во многом стеснительная, выступления на большую аудиторию страшат ее — говорит, что теряется, не знает что сказать. Конкурс дался ей волнительно, где-то она нервничала сильнее, чем того требовали обстоятельства, особенно в творческих номерах, но в целом мероприятие оставило положительные впечатления и подарило новых подруг. Участницы конкурса договорились каждый год встречаться в конце ноября и отмечать их собственный праздник — Гранд Леди Сибири.
Надежде Хачатрян 63 года, уже много лет она замужем, имеет двоих детей. У женщины двое внуков — 19 лет и 1 год и 3-летняя внучка. Надежда очень любит проводить с ними время и считает, что воспитывать детей должны родители, а бабушки — развлекать. Младшие любят играть с бабушкой в разные игры, с удовольствием приезжают в гости (еще бы, ведь бабушка не заставляет делать уроки), делятся секретами, а старший иногда обращается за советами.
Муж Надежды — Ашот Хачатрян — профессор и доктор медицинских наук, учредитель и руководитель «Клиники профессора Хачатряна». Супруги работают вместе — у Надежды медицинское образование, в молодости она работала фельдшером скорой помощи, а потом медсестрой в поликлинике.
Секретом счастливого брака Надежда считает частые командировки мужа — супруги успевают соскучиться друг по другу, а на споры и конфликты не остается времени.
— Конечно, за столько лет было всякое, и скандалили, и кричали. Но до развода ни разу не доходило, знаете, как говорят: прибить хотелось, но разводиться — нет, — шутит женщина. — Когда один нападает, второй должен уступать.
Молодым семьям Надежда советует тот же принцип, по которому они с мужем слаженно действуют уже много лет — разговоры, и только они.
— Не стоит выяснять отношения с кулаками, лучше сесть за стол и обсудить проблему. Самое главное, чтобы ругань не слышали дети. Скандалы родителей зарождают в детях комплексы, ребенок начинает чувствовать себя неполноценным и недолюбленным, начинаются проблемы со здоровьем. Я выросла в семье, где все друг друга любили, те же ценности я принесла в свою семью, — рассказывает женщина.
Надежда Хачатрян отлично выглядит. Уже 20 лет женщина не ест рыбу, 6 лет назад отказалась от мяса, не употребляет молочные продукты, следит за фигурой. В рационе Надежды отсутствует мучное, жареное — только здоровая еда, фрукты. Из спорта предпочитает йогу, говорит, что своей молодостью обязана мужу.
— Регулярно я прохожу курс очищения и антивозрастной курс, — рассказывает Надежда. — В 36 лет, после вторых родов, у меня подорвалось здоровье. После того, как я перестала кормить грудью, появился лишний вес. В то время мой муж как раз начал заниматься тем лечением, которое сейчас предлагается в нашей клинике. По сути все свои методики он отрабатывал на мне. Нормальный вес вернулся спустя неделю после лечения, а состояние здоровья со временем улучшилось.
Надежда говорит, что мужчины любят глазами. Для того чтобы оставаться желанной, женщине необходимо следить за собой, считает она.
— Мужчину нужно хвалить, но не перехваливать, во всем должна быть мера, — дает совет Надежда.
Женщина любит путешествовать — была в Таиланде, Испании, Румынии, Болгарии, мечтает побывать в Италии. В 90-х они с мужем хотели переехать на постоянное место жительства в Америку — мужчина открыл там бизнес, вложился в производство — завод по производству соевой икры, но нестабильные времена спутали планы молодых супругов. Три месяца жизни в Америке (город Глендейл, штат Калифорния) не оправдали себя, американские законы тоже не пришлись по вкусу, и Хачатряны вернулись домой.
У Надежды нет каких-либо жестких жизненных правил и установок, кроме одной — никогда не опаздывать. Женщину не страшит старость, но страшит беспомощность — этого бы ей очень не хотелось.
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