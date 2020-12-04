Глазам не верю: посмотрите, как выглядит самая красивая бабушка Новосибирска. Угадаете, сколько ей лет?

В Новосибирске подвели итоги конкурса красоты среди женщин элегантного возраста GRAND LADY SIBERIA 2020. Корона и титул достались 63-летней Надежде Хачатрян. Новоиспеченная королева — мама двоих детей и бабушка троих внуков. Уже много лет Надежда счастлива в браке и говорит, что молодостью и красотой обязана мужу. Корреспондент НГС пообщалась с сибирячкой, расспросила ее о жизни, удачном замужестве и уходе за собой (мы узнали, в чем ее секрет).



Участвовать в конкурсе Надежда Хачатрян согласилась не сразу. Она не любит публичность, во многом стеснительная, выступления на большую аудиторию страшат ее — говорит, что теряется, не знает что сказать. Конкурс дался ей волнительно, где-то она нервничала сильнее, чем того требовали обстоятельства, особенно в творческих номерах, но в целом мероприятие оставило положительные впечатления и подарило новых подруг. Участницы конкурса договорились каждый год встречаться в конце ноября и отмечать их собственный праздник — Гранд Леди Сибири.