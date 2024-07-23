Смерч вплотную подошел к пляжу, а город затопило: на Сочи обрушилась невероятная стихия — кадры

Приехавшим туристам в Сочи сейчас точно не до спокойного отдыха. На город обрушилась мощная стихия: из-за ливней топит улицы, реки выходят из берегов, а в море образуются смерчи и вплотную подходят к пляжам. Из-за этого их пришлось даже закрыть. На данный момент непогода бушует сильнее всего в Лазаревском районе города, в Дагомысе валит деревья, а выбраться в центр города невозможно из-за затопленных улиц.
Наши коллеги из SOCHI1.RU делятся кадрами из города.
Центр Лоо больше похож на Венецию, там затопило все дороги. Передвигаться почти невозможно.
Уровень воды в реке на Мамайке поднялся за несколько минут, она превратилась в бушующий поток и уже почти достигла критической отметки.
В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 23 и 24 июля на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Один крупный уже заметили в Лазаревском районе, он набирал воду из моря. Где она выльется, не знает никто.
В Центральном районе также начались сильные дожди и грозы, в небе — светопредставление.
В Адлерском районе также с утра идет дождь, но пока не такой интенсивный, чтобы затопить улицы. Удар стихии там ожидается ночью.
По прогнозам метеорологов, стихия не остановится и завтра. На территории Сочи и Сириуса ожидают сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра, резкий подъем уровня рек. Опасно будет и в горной местности, специалисты прогнозируют сходы селей.
Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.