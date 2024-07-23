Смерч вплотную подошел к пляжу, а город затопило: на Сочи обрушилась невероятная стихия — кадры

Циклон будет терзать Сочи два дня Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Приехавшим туристам в Сочи сейчас точно не до спокойного отдыха. На город обрушилась мощная стихия: из-за ливней топит улицы, реки выходят из берегов, а в море образуются смерчи и вплотную подходят к пляжам. Из-за этого их пришлось даже закрыть. На данный момент непогода бушует сильнее всего в Лазаревском районе города, в Дагомысе валит деревья, а выбраться в центр города невозможно из-за затопленных улиц.

Наши коллеги из SOCHI1.RU делятся кадрами из города.

Дагомыс парализован Источник: Типичный Сочи / T.me

Центр Лоо больше похож на Венецию, там затопило все дороги. Передвигаться почти невозможно.

Улицы Лоо затоплены Источник: Типичный Сочи / T.me

Уровень воды в реке на Мамайке поднялся за несколько минут, она превратилась в бушующий поток и уже почти достигла критической отметки.

Река превратилась в бурлящий поток Источник: Сочи с огоньком / T.me

В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 23 и 24 июля на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Один крупный уже заметили в Лазаревском районе, он набирал воду из моря. Где она выльется, не знает никто.



Смерч в Лазаревском Источник: Че происходит Сочи / T.me

В Центральном районе также начались сильные дожди и грозы, в небе — светопредставление.

В центре Сочи бьют молнии Источник: Константин Бредников

В Адлерском районе также с утра идет дождь, но пока не такой интенсивный, чтобы затопить улицы. Удар стихии там ожидается ночью.

По прогнозам метеорологов, стихия не остановится и завтра. На территории Сочи и Сириуса ожидают сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра, резкий подъем уровня рек. Опасно будет и в горной местности, специалисты прогнозируют сходы селей.