«Везут, как скот». Российские туристы в шоке от древних и грязных вагонов поездов, которые едут к Черному морю

Сверху вагон обновили, а вот внутри… Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Не приезжайте в Сочи на автомобилях, умоляют местные жители туристов. Но выбор у них небольшой, цены на авиабилеты улетели вместе с самолетами в небо, а на поезда нет мест. Видимо, РЖД всячески старается увеличить подвижной состав, что даже выпускает в рейсы древние, вонючие вагоны. Корреспондент SOCHI1.RU проехала в таких сама и поговорила с другими пассажирами. Свое путешествие к морю они назвали сплошным мучением, везунчикам, которым достались билеты в современные комфортабельные вагоны, их не понять. Эксперты говорят, что выхода нет и нужно терпеть.

«Хотите в 90-е?»

Если вы думали, что вонючие проездные сортиры с педалью для смыва ушли в прошлое, то вы ошибаетесь. Хотите вернуться в 90-е или даже в 80-е? Купите билет на поезд № 117 Самара — Адлер или № 346 Нижневартовск — Адлер. В их составе есть вагоны еще советского производства. Лично мне хватило 7 часов путешествия в старых вагонах из Адлера в Краснодар и обратно. А люди из Нижневартовска едут в Сочи 4 дня. А из Самары — сутки и 18 часов. И это не плацкарт, а купе.

Когда-то этот вагон был суперсовременным, теперь безнадежно устарел Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Алла и Владимир ехали на отдых в Сочи из Самары именно в таком вагоне. Говорят, когда садились в поезд, ужаснулись затхлому запаху, но позже принюхались. А потом офигели от подушек, которые предлагает РЖД своим пассажирам. На них страшно ложиться даже в наволочке.

Ладно вагоны, но подушки-то можно закупить Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Мы ездили на Новый год в хорошем вагоне в Сочи, чистом, красивом. Но этот просто ужас. Грязь такая, что не вымыть, вонь, розетки, как у меня на даче, перекрученные к стене, ночной светильник не работает. Везут, как скот. Унитаз древний, нужно нажимать на железную педаль, правда, пользоваться туалетом можно и на станциях, нет мыла, бумажных накладок ни в одном санузле. Проводник говорит, что не выдают. Билеты недешевые, нам на двоих вышли больше 14 тысяч рублей. И за эти деньги ты едешь в сарае, — говорит жительница Самары Алла.

Она утверждает, серьезные мучения начались в Краснодарском крае: несмотря на то, что поезд называется скорым, около часа он стоял посреди леса перед Горячим Ключом, пропускал другие составы, а потом еще 58 минут в самом Горячем Ключе. И всё это время с выключенным кондиционером. Вагон нагрелся так, что в нем невозможно было находиться, ведь температура за бортом была почти 40 градусов.

— Как мы поняли, вагон оборудован древним кондиционером, который либо дует так, что мы залезали под теплые одеяла, либо его отключают — и сразу становится ужасно жарко. Среднего не дано. Поскольку после Горячего Ключа остановка за остановкой, то последние несколько часов пути были просто невыносимыми. Мы уже не могли дождаться, когда будет наша станция и мы наконец сойдем. Когда покупали билеты, специально смотрели, есть ли кондиционер и биотуалет. Всё это было, но там нет отметки, что вагон древний и билеты стоят так же, как в современный, — говорит Владимир.

Обратно супруги едут этим же поездом и в этом же вагоне.

Из допотопного кондиционера дует страшным холодом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Чета пенсионеров Васильевых села в поезд № 117 в Краснодаре и не могла сдержать негодования. Купе было настолько грязным, что неприятно даже зайти. В краевой столице в поезда садятся много пассажиров, аэропорт там не работает, но конкретно 5-й вагон к их приему не подготовили.

Мусор был не только на полу, но и на верхних полках Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Я понимаю, вагонов не хватает, и они добавляют к составам старые, которые где-то у них стоят. Но убраться и вымыть всё хорошо можно, наверное. Антисанитария полная. Проводница утверждала, что специальная служба накануне вечером купе убрала, но за ночь так невозможно намусорить. Пыль столбом, грязь въелась в полы намертво. После наших возмущений проводница всё помыла. Мы с собой даже мыло не взяли, едем в отель, где всё есть, так нам нечем руки было помыть, в поезде мыла нет, — рассказала Галина Васильева.

При этом уборщик пришел и помыл только коридор в вагоне, в купе даже не заглядывал.

В составе есть хорошие вагоны Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Четыре дня ада

Семья Морозовых из Нижневартовска ехала в Сочи с тремя детьми, откупили целое купе, чтобы закрыться там и никому не мешать. Вагон им попался старый, кондиционер либо дул могильным холодом, либо его просто выключали, когда пассажиры замерзали, — и тогда становилось невыносимо жарко. В результате приехали на курорт все простывшие, у двоих детей начался отит, у младшего сына — ангина.

— Я с циститом, муж с герпесом на лбу. Нормальный у нас такой отдых получился. Неделю лечились как могли, а вторую отдыхали. Хоть ротавирус не поймали, а то наши соседи все слегли. Вот эти перепады «холод — жара» — в поезде самое ужасное. Мы сидим все мокрые, а тут кондер врубают, и мы начинаем одеваться в кофты. И так четверо суток. И обратно мы едем этим поездом, только в другом вагоне, но он такой же, — говорит Юлия Морозова.

При этом в составе есть современные вагоны, кто в них ухватил билет, тот счастливчик. Путешественники говорят, тут уже не до удобств, билеты на поезд в Сочи купить невозможно до конца сентября. И поедешь в долгожданный отпуск чуть ли не в «теплушке».

Использовать старые вагоны — разумное решение

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что дефицит железнодорожных билетов на юг сложился прежде всего потому, что закрыты аэропорты, и одновременно сократился поток отдыхающих за рубеж.

— Подчеркну, что в 2022 году РЖД заранее никто не проинформировал об этой ситуации. Нарастить перевозки в нужных объемах нельзя не только из-за нехватки вагонов, но и из-за недостаточной пропускной способности железной дороги в этих направлениях да и из-за нехватки персонала. Но сейчас о вагонах. Закупить много новых вагонов не получится потому, что производственные мощности единственного в России Тверского завода ограничены, производственная программа расписана на несколько лет вперед. Поэтому использовать старые вагоны — разумное решение, — считает Кирилл Янков.

Он уверен: большинство пассажиров при дилемме — ехать в старом вагоне или не ехать вообще — выберет первое. Как правило, старые вагоны без кондиционеров и экологически чистых туалетов, но санитарные нормы не требуют их безусловного наличия, если бы требовали — было бы еще хуже, было бы больше отказов от поездок. Эксперт отмечает, что при покупке билета на сайте РЖД есть отметки о наличии в вагонах этих опций, но не все пассажиры об этом знают. При покупке в кассах об этом должны предупреждать кассиры. Модернизировать вагоны можно, вопрос целесообразности: сколько лет еще будут аэропорты закрыты? Этого никто не скажет, заключил Кирилл Янков.

Эксперты советуют покупать билеты на фирменные поезда, к ним редко прицепляют дряхлые вагоны Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Вернется авиация, и мы забудем проблему как страшный сон

Транспортный аналитик Владислав Булгаков рассказал, что летом РЖД формирует составы на южное направление из того, что есть. И в том числе из легендарных гэдээровских вагонов «Аммендорф», их вернули на дорогу в прошлом году. Они очень любимы железнодорожными фанатами, но с точки зрения поездки на юг — ужасное безумие, считает Владислав.

— Железнодорожные маршруты на юг — это буквально как М-4 «Дон», альтернатив нет этому сообщению. Делать больше вагонов, но какие есть потребности у Федеральной пассажирской компании? Одно дело — на лето отправлять дополнительные составы, а другое дело, что они будут делать в остальное время. Зимой ты вряд ли попадешь в этот несчастный «Аммендорф» или в любой другой вагон 80–90-х годов. Они числятся для юга, и РЖД всё время старалась уменьшать их количество. А потом случился 2022 год, закрыли все южные аэропорты, и РЖД достал всё, что есть, — говорит аналитик.

Он уверен, что списанные точно не могут выйти на маршрут, а вот всё, что может ездить, летом направляют на юг. И на цены состояние поездов никак не влияет. У билетов в плацкарт фиксированная цена независимо от того, на хламе ты едешь или в нормальном вагоне. Плацкарт субсидируется из федерального бюджета. По купе и сидячим поездам — чисто рыночные цены, они рассчитаны на более обеспеченных пассажиров, и, даже если будут вагоны старые, то кондиционер, пусть такой же древний, будет обязательно. По словам Владислава, в старых вагонах кондиционеры могут не выдерживать нагрузок и сильной жары, поэтому плохо работают.

— А если еще ездят тепловозом, как, например, в Анапу, то там еще может быть в этом плане хуже. Да, есть аккумуляторы, но если это будет непрерывно работать, аккумуляторы разрядятся, а питание нестабильное. Питание идет от локомотива, он тащит 20 вагонов, плюс жара, поэтому всё будет плохо работать. Но в Сочи и Новороссийск ходят электровозы, и в этом плане всё окей должно быть, — говорит Владислав.

Но в целом он считает ситуацию ненормальной. Аэропорт Сочи принимает на себя больше чем санкт-петербургский Пулково, и на такие сверхнагрузки он не рассчитан.

— В итоге у нас весь Краснодарский край принимает на себя Сочи, и это может обернуться нехорошей историей. Почему Кондратьев очень бился за открытие аэропорта Краснодара, если это будет продолжаться долго, рано или поздно в аэропорту Сочи произойдет авиакатастрофа. Это бешеные нагрузки, при таких бешеных нагрузках что-то да произойдет, — уверен аналитик.

Он считает, как только вернется авиация — мы забудем все эти транспортные проблемы как страшный сон.

На юг летом отправляют всё, что движется Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











А в РЖД заявили о новом онлайн-сервисе, который — при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту — предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место, сообщает пресс-служба РЖД.

— Например, если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда». При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов — отдельных для каждого места, — говорится в сообщении.

Каждый раз нужно отдельно зарегистрироваться у проводников. Сервис планируют запускать поэтапно. Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе он будет доступен на маршрутах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Новороссийск.