Пустят только по прописке: из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище — показываем карту

Авиашоу ежегодно привлекает тысячи людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Под Новосибирском 28 июля перекроют дорогу у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00. Об этом сообщает региональное ТУАД.



— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище временное ограничение движения транспортных средств будет действовать в этот день в направлении из Новосибирска, на Сокур, поселок Октябрьский. Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской, — объяснили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области. — Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда.

Также будет запрещена стоянка вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище. Движение будет разрешено только по зеленому направлению — как показано на карте ниже.

Источник: «Яндекс.Карты»

Последнее авиашоу на аэродроме в Мочище было 30 июля прошлого года. Тысячи жителей Новосибирской области смогли увидеть виражи и фигуры высшего пилотажа от новосибирских и не только пилотов.