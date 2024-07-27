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Дороги и транспорт Пустят только по прописке: из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище — показываем карту

Пустят только по прописке: из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище — показываем карту

Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00

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7 комментариев
Авиашоу ежегодно привлекает тысячи людей

Под Новосибирском 28 июля перекроют дорогу у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00. Об этом сообщает региональное ТУАД.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище временное ограничение движения транспортных средств будет действовать в этот день в направлении из Новосибирска, на Сокур, поселок Октябрьский. Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской, — объяснили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области. — Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда.

Также будет запрещена стоянка вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище. Движение будет разрешено только по зеленому направлению — как показано на карте ниже.

Последнее авиашоу на аэродроме в Мочище было 30 июля прошлого года. Тысячи жителей Новосибирской области смогли увидеть виражи и фигуры высшего пилотажа от новосибирских и не только пилотов.

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Авиашоу Аэродром Мочище ТУАД Новосибирской области Перекрытие дорог
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Комментарии
7
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
27 июля 2024, 09:27
Бедные цыгане 😂🐑😂🔯🕎
Unclе Sam
27 июля 2024, 09:38
ха ХА ха ХА ха))) опять самолётики из ссср?:)))
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