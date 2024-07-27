Выезды из города сковали пробки – новосибирцы массово едут на пляж

Ситуация на дорогах оценивается в 3 балла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске столбики термометров уже поднялись до +31 градуса, и это еще не предел. По прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется до +33 градусов. В такую жару новосибирцы массово отправляются к водоемам. Судя по «Яндекс.Картам», сейчас дороги у Обского моря сковали пробки.



Так, по данным сервиса, на Бердском шоссе растянулась шестикилометровая пробка от остановки «Нижняя Ельцовка» и до кольца на Университетском проспекте. Также затор образовался и на дамбе ГЭС.

Так выглядит пробка у Обского моря Источник: Yandex.ru / maps











Помимо этого, пробка образовалась на выезде из города на Ордынском шоссе. Затор уже достиг более 5 километров.

Так выглядит пробка на Ордынском шоссе Источник: Yandex.ru / maps











В целом ситуация на дорогах оценивается в 3 балла.

