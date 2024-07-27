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Дороги и транспорт Выезды из города сковали пробки – новосибирцы массово едут на пляж

Выезды из города сковали пробки – новосибирцы массово едут на пляж

В некоторых местах затор достигает более 6 километров

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15 комментариев
Ситуация на дорогах оценивается в 3 балла

В Новосибирске столбики термометров уже поднялись до +31 градуса, и это еще не предел. По прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется до +33 градусов. В такую жару новосибирцы массово отправляются к водоемам. Судя по «Яндекс.Картам», сейчас дороги у Обского моря сковали пробки.

Так, по данным сервиса, на Бердском шоссе растянулась шестикилометровая пробка от остановки «Нижняя Ельцовка» и до кольца на Университетском проспекте. Также затор образовался и на дамбе ГЭС.

Так выглядит пробка у Обского моря

Помимо этого, пробка образовалась на выезде из города на Ордынском шоссе. Затор уже достиг более 5 километров.

Так выглядит пробка на Ордынском шоссе

В целом ситуация на дорогах оценивается в 3 балла.

Отметим, что в Новосибирске выросли цены на такси. Горожане жалуются, что даже короткие поездки сейчас могут стоить 600–800 рублей, а если нужно поехать куда-то дальше центра города, то можно увидеть чек на 1000 рублей и выше.

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Комментарии
17
Гость
27 июля 2024, 13:52
Там сплошные микробы и всякие заразы. Отдыхать хорошо на средиземном море
Гость
27 июля 2024, 14:04
Сижу в пробке. Когда жарко, потовые железы активнее работают, плюс перегревание, плюс погрешность в гигиене — это может привести к такому заболеванию, как баланопостит (воспалительное заболевание, которое поражает головку полового члена и внутренний листок крайней плоти.
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