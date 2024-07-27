«Цены — ад»: новосибирцы ждут такси по 15–20 минут, чтобы заплатить за поездку огромные деньги, — что происходит с тарифами

Новосибирцы заявили, что такси стало для них роскошью, — многие отказываются от услуг. Но при этом всё чаще в течение дня сервисы отображают повышенный спрос Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске выросли цены на такси. Горожане жалуются, что даже короткие поездки сейчас могут стоить 600–800 рублей, а если нужно поехать куда-то дальше центра города, то можно увидеть чек на 1000 рублей и выше. Вместе с этим выросло и время подачи машины: ждать иногда приходится 15 минут и выше. Журналистка НГС поговорила с возмущенными горожанами, не менее возмущенными водителями, а также узнала у экспертов, почему такси сейчас стало роскошью и навсегда ли с нами такие цены.



«Что с ума посходили? Оголодали»

В Новосибирске этим летом серьезно выросла цена на такси. Пассажиры говорят о росте минимум на 30–50%, и даже сами водители сообщают, что их услуги выросли, — правда, по их оценке, на 10–20%.

— Пришлось отказаться от такси, стало не по карману 800 рублей за поездку. До Кемерова на автобусе четыре часа ехать, за 1000 рублей можно добраться, почему по Новосибирску чуть ли не столько же? — недоумевает читатель НГС Алексей.

Жительница Новосибирска Александра, в свою очередь, заявляет, что раньше по утрам могла уехать на работу за 400–450 рублей. Сейчас агрегатор предлагает цену в 600–650 рублей.

— В жаркий день доехать из Советского района из Ельцовки до «Элитного» или «Березок» — 1300 рублей. С ума посходили? Оголодали? Хоть какую-то адекватность по ценам соблюдайте! Это не бизнес-класс, а «эконом», вообще-то. Да еще и подают драндулет полуразваленный, — возмущена читательница НГС Елена.

Сибирячка Ирина пользовалась такси, чтобы ездить на прием к врачу. По ее словам, еще в мае — начале июня минимальная цена была 400 рублей, сейчас — минимум 600 рублей. Она считает такую цену завышенной и пересела на общественный транспорт. Читательница НГС Мария не может понять, как именно формируется цена поездки.

— Почему в час пик от «Красного факела» до Советской поездка стоит 300–400 рублей (без дождей, снега, ветра и т. д.), а в понедельник ,в час ночи, когда пустые дороги, — 600 рублей? — возмущена девушка.

Читатель НГС Андрей был краток, когда характеризовал ситуацию с ценами на такси, написав всего два слова: «Цена — ад». Поведение водителей также вызывает недоумение у новосибирцев.

— Ждали компанией четыре человека машину. Пришло сообщение, что прибудет белый «Рено». Приехала синяя, вонючая, убитая «Тойота» без фары. Едем. Через 30 минут езды таксист заворачивает во двор к общежитию какому-то и говорит: «Подождите в машине, я документы забыл на машину». Через минут 20 спускается и везет нас. Как рассказывала последняя пассажирка, он еще и на заправку заезжал, — объяснила читательница НГС Полина.

Горожане отмечают и то, что ждать машину теперь приходится дольше. Если раньше поиск, назначение и прибытие автомобиля занимали 3–7 минут, то сейчас это время увеличилось до 10–20 минут в разное время дня.

«Перед тем как плакать, смотрите на обслуживание машины»

Таксисты считают, что произошедшего повышения цен всё равно недостаточно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Таксисты возмущения горожан не разделяют и считают, что даже такие цены полностью не покрывают их расходов. Они убеждены, что стоимость будет и дальше расти. В первую очередь из-за цен на бензин.



— Напомню, что самый дешевый бензин сейчас от 51 рубль. Цены на обслуживание авто просто космос, а с такими дорогами ходовка долго не проживет, — подчеркнул таксист Сергей. — Еще есть такой момент: если вы платите 500 рублей, то полностью водителю «пятихатка» не поступит, с него возьмут комиссию. Поэтому перед тем, как плакать про высокие цены, посмотрите на все эти моменты, на обслуживание автомобиля. Раз не нравится — пожалуйста, деньги у вас при себе, купите машину и катайтесь на здоровье, будет вам «бесплатно».

Водитель такси Руслан отметил, что колоссального роста цен нет. По его словам, это сезонное увеличение на 10–15%, которое происходит не первый год.

— Летом так всегда. Таксисты тоже люди и хотят отдохнуть — кто-то в отпуск пошел, кто-то на подработку. Летом много работы на стройке, — отметил Руслан. — Много в город людей летом приезжает и в принципе больше передвигаются. Пассажиры на дачи ездят, к знакомым, на пляжи. Спрос высокий очень летом, а количество водителей не увеличилось, даже немного сократилось.

Он добавил, что особо высокий спрос и цены по 700–800 рублей возникают летом в жару и в дождь, а также в часы пик: ранним утром, с 07:30 до 09:00, и вечером, с 17:30 до 19:00.

Что происходит с ценами и рынком такси

Эксперты отмечают, что в течение года так и не удалось решить проблему с высокими тарифами на страхование ОСАГО для такси Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», объяснила, что летом всегда количество водителей падало, а цены в час пик росли.



— Отчасти можно сказать, что это связано с летом. Это период отпусков, водители — такие же люди, едут отдыхать с семьями. Тем не менее экономические факторы играют здесь большую роль. Цены на бензин, машины, запчасти, страховку — всё это приводит к росту стоимости поездок, — подчеркнула эксперт. — Таксисты сталкиваются с тем, что просто не могут купить страховку или даже починить машину.

По словам Наталии Лозинской, проблема того, что страховщики выставляют огромные цифры на полисы ОСАГО для таксистов, так до сих пор и не решена. Эксперт назвала важным негативным фактором отток и ограничения на работу мигрантов.

Директор «Ассоциации таксопарков» в Новосибирске Юрий Емец считает, что решающим фактором в росте цен в большей степени стали не экономические причины. Он уверен, что стоимость и время ожидания значительно увеличились именно из-за дефицита водителей. А он возник, как убежден эксперт, из-за принятого в прошлом году ФЗ № 580 «О такси».

— Машин на линии стало в разы меньше, даже чем было прошлым летом. Рост цен — это вопрос вообще не к «Яндексу», не к таксопаркам, а только к государству. Оно установило такие жесткие рамки, что очень много людей и машин не могут выходить на линию. Это коснулось людей, кто работал не через таксопарки. Теперь они должны оформить самозанятость, — объяснил Юрий Емец.

Такие ограничения сразу же отрезали значительную часть трудовых мигрантов, а региональный закон о запрете их работы еще сильнее усугубил ситуацию. По данным эксперта, сейчас в такси не хватает около 40% водителей. Госслужащие не могут работать как самозанятые, а в такси раньше подрабатывало очень много пожарных, учителей, мелких чиновников, говорит Юрий. Теперь они этого делать не могут.

— Что дает самозанятость вообще водителям вот со стороны государства? Абсолютно ничего, просто 6% со всех заказов водитель должен отдавать. Государство взамен не дает ни пенсионных отчислений с этого, ни стажа — ничего вообще. Налоговая берет деньги со всего наката. То есть водитель, условно, за день «грязными» накатал 10 тысяч рублей, и с этой суммы налог идет, а не с того, что он реально заработал. Из 10 тысяч нужно вычесть амортизацию, аренду машины, бензин, проценты сервису. На руках у человека 3–3,5 тысячи рублей остается на самом деле. А платить заставляют с 10 тысяч, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в случае с таксопарками рамки были выставлены менее жесткие и, несмотря на более высокие налоги, компании пока могут закупать новые машины. Только ездить на них некому. Директор «Ассоциации таксопарков» подчеркнул, что простой машин равен дефициту — это около 30–40% машин, которые ежедневно не выходят на линию.

— Если раньше в часы пик на линию в городе выходило около 25 тысяч машин, то сейчас это 17–18 тысяч. В обычное время раньше работало 10–12 тысяч машин, а сейчас 6–7 тысяч, — поделился цифрами Юрий Емец.

Что делают агрегаторы

Сейчас в такси могут работать иностранные граждане, но только части стран и зарегистрированные как самозанятые Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И водители, и эксперты подтверждают, что за год ситуация настолько усложнилась, что потребовала более активных действий со стороны агрегаторов.



— Могу точно сказать, что «Яндекс» тарифы не поднимал, — цена такая высокая из-за коэффициентов. В основном это высокий спрос из-за нехватки водителей, — подчеркнул Юрий Емец. — Он сейчас такие бонусы водителям выдает, вы бы знали. Там до 20 тысяч рублей в неделю плюсом получается в основному заработку, только чтобы работали.

Другие агрегаторы также пытаются привлечь таксистов: льготными периодами использования сервиса, пониженными ставками, бонусами.

Наталия Лозинская подтверждает, что теперь даже сервисы готовы идти на уступки, пытаясь привлечь людей. Она объяснила, что такой дефицит позволяет водителям рассчитывать на более выгодные условия работы.



В сервисе такси «Максим» на запрос корреспондента НГС ответили, что у них средний чек и время ожидания в Новосибирске не изменились.

— Сервис «Максим» сотрудничает преимущественно с местными водителями, российскими гражданами, для нас тема иностранцев с патентами не актуальна. Возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого и работать в такси сохраняется у граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС) — для этой категории ничего не изменилось ни в России, ни в Новосибирске, — ответили в сервисе.



Редакция НГС также обратилась за комментариями в «Яндекс.Такси». Компания объясняла, что тарифы не меняются, но ценообразование динамическое, то есть стоимость поездки меняется из-за спроса. Чем он выше, тем активнее растет цена поездки. При этом она может снизиться, если в это время на линию выйдет больше водителей.

В сервисе добавили, что на длительность поездки, а значит, и на стоимость влияют также сезонные факторы: например, жара — как в Новосибирске сейчас.

— В такую погоду больше людей хотят добраться на такси, а водителей больше не становится, — ответили корреспонденту НГС в «Яндекс.Такси». — Помимо обычных факторов, из-за которых появляется повышающий коэффициент, таких как плохая погода или час пик, в последние месяцы появились и новые. Во-первых, это драматический рост цен на автомобили и их обслуживание. Во-вторых, нехватка водителей, которые переходят на другую, более прибыльную работу.

Так теперь будет всегда?

Эксперты сходятся во мнении, что предпосылок для серьезного снижения цен сейчас нет. С приходом осени количество водителей может вырасти примерно на 10–15%, что может понизить цены. Но серьезного снижения ждать не нужно: цена может упасть также в пределах 10%, не более.

— Любые изменения, которые происходят в любой сфере, они в любом случае каким-то образом компенсируются. Нужно, например, пропагандировать, чтобы женщины приходили работать в такси. В этом есть определенный потенциал для того, чтобы дефицит водителей сократился, а значит, и отрегулировались цены и время подачи. Женщины — прекрасные водители, аккуратные, содержат машину в чистоте. Мы уже видим, что есть приток водительниц такси, но пока этого мало, — подчеркнула Наталия Лозинская.

Она добавила, что сложившаяся цена экономически справедливая. В свою очередь, Юрий Емец добавил, что серьезное повышение произошло больше в часы пик, а в течение дня стоимость такси выросла не критично и, по его мнению, до сих пор недостаточна.

Ощутили рост цен на такси? Да, пришлось отказаться от поездок на такси Да, но продолжаю ездить на такси Пользуюсь такси — мне не принципиальна цена Не пользуюсь такси Выскажу свое мнение в комментариях

В июле пассажиры начали жаловаться, что водители тарифа «Эконом» отказываются включать кондиционеры в машинах.