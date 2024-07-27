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Стиль и красота Модные советы обзор Где они? В чем фишка обесцвеченных бровей, как у Глюкозы, и почему их все хотят (пожалуйста, не надо)

Где они? В чем фишка обесцвеченных бровей, как у Глюкозы, и почему их все хотят (пожалуйста, не надо)

Мастер по оформлению бровей объяснила, какой эффект получается при осветлении

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29 комментариев
Глюкоза уже давно ходит с обесцвеченными бровями — на наш взгляд, ей к лицу

Выступление певицы Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске вызвало немало вопросов и обсуждений. Наташа Ионова стала объектом пересуд, начиная от поведения, заканчивая внешними данными. Фигура у певицы отличная, а вот брови удивляют — выбеленные, практически отсутствующие тонкие нити. Что это: тренд или сценический образ? Значит ли это, что вместо естественных и мягких бровей в моду входит нечто совершенно иное — разбираемся вместе.

Эволюция бровей за последнее время выглядит впечатляюще: ходим четко по кругу. Велик риск возвращения татуажа (не спешите удалять ошибку молодости, на всякий случай).

То девушки рисуют графичные, ярко выраженные брови, будто по линейке, то изображают Фриду Кало или Леонида Ильича, какое-то время присутствовал феномен, который называли бровями Ашота.

Казалось бы, за столько лет представители бьюти мира перестали спорить, какая форма, длина и цвет бровей считаются приемлемыми, и пришли к единому мнению: натуральность, мягкость, в тон корням волос.

Только девушки успокоились, как на арену вышли новые игроки: сначала это были брови ниточки — вспоминаем с содроганием, правда? Смуту навела Настя Ивлеева.

Микро-тренд исчез также быстро, как и появился

Сегодня в Сети всё чаще на глаза стали попадаться белые брови, будто вы родились альбиносом. Их фанатам и продемонстрировала Глюкоза, да так, что в необычном образе публика ее не узнала. Интернет-пользователи принялись обсуждать увиденное, а девушки захотели примерить тренд на себя — спрос на услугу увеличился.

— Обесцвеченные брови можно часто увидеть на фэшн-показах или на выступлениях звезд. Представители этих индустрий любят такого рода эксперименты. Если вы экстраординарная личность с татуировками на лице и цветными волосами, то такие брови отлично впишутся в ваш образ. Обычным девушкам я бы не рекомендовала примерять этот тренд, — говорит мастер по оформлению бровей Елизавета Михайлина.

Бьюти-мастер нередко осветляет брови своим клиенткам — запрос есть, но не до бела, а лишь на несколько тонов: получается естественный мягкий эффект.

— Слегка осветленные брови добавляют юности лицу, — говорит Елизавета Михайлина.

Тренд пойдет девушкам с бледной кожей, со светлыми или рыжеватыми волосами. Если ваши брови четкие от природы, то осветление смягчит их форму.

Если вам интересно посмотреть на себя с другой стороны, но к эксперименту вы не готовы, то воспользуйтесь косметикой: нанесите консилер на надбровные дуги и аккуратно распределите его по волоскам. Потом зафиксируйте консилер прозрачной пудрой и прокрасьте брови светлым карандашом.

Бровист настоятельно рекомендует не заниматься осветлением бровей в домашних условиях: есть риск сжечь луковицы. Елизавета Михайлина также напоминает, что брови растут также, как волосы на голове, а это значит, что спустя время станет видно темные корни: смотрится специфически.

Обесцвечивают брови чаще инфлюенсеры, блогеры, известные личности — так их быстрее запомнят (одна из причин)

Вообще, мода на брови меняется каждые 5–7 лет. На сегодня мы имеем широкий выбор: записываясь на услугу оформления бровей, мы сообщаем мастеру о своих желаниях, показываем картинки, консультируемся по форме и цвету, но при этом все равно опираемся на то, что диктует нам мировая мода.

— В приоритете не тренды, а индивидуальность — такой вывод я делаю исходя из запросов клиентов, своих работ и работ коллег. Чаще звучит: подойдут ли мне такие брови, и если да, то давай сделаем. Нет слепого подражания трендам, звездам и желанию быть как кто-то. Девушки хотят быть собой, хотят быть красивыми и гармоничными, — говорит мастер.

«Новые старые формы» бровей, по мнению Елизаветы Михайлиной, дают женщинам свободу самовыражения. Запрос был и до того, как мир увидел и белые брови, и брови-ниточки на уже упомянутой Насте Ивлеевой.

— Девушки боялись пробовать, потому что не видели этого вокруг. Страшно быть первой, когда ты не звезда и не блогер. Многообразие выбора дает возможность каждой девушке подобрать подходящую к лицу форму, — считает Елизавета Михайлина.

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Комментарии
29
user_unknown
27 июля 2024, 13:16
Кто все? Назовите хотя бы двух человек. Выглядят даже хуже, чем рыжие усы. У девушек.
Zemb
27 июля 2024, 13:24
раньше таких в бродячем цирке показывали.....
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