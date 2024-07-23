НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

зап.

 744мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Прогноз погоды на третью декаду июля

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Здоровье эксперт Что заставило Глюкозу трогать себя на сцене и страшно гримасничать? Мнения психиатра и психолога

Что заставило Глюкозу трогать себя на сцене и страшно гримасничать? Мнения психиатра и психолога

Сама певица заявила, что она впервые принимает антидепрессанты и снотворные

3 023
53 комментария
Странности Наталье добавляет новый образ — она осветлила брови

В интернете два дня обсуждают позор певицы Глюкозы в Красноярске, куда ее пригласили выступить на Дне металлурга. Прямо во время выступления Наталья Ионова трогала себя за интимные места через юбку, не могла контролировать мимику, задавала странные вопросы залу и не попадала в ноты. Комментаторы убеждены — это всё наркотики. Мы решили спросить экспертное мнение у психиатра и психолога.

Сама Наталья Ионова под вечер 22 июля сделала пост о том, что сейчас у нее непростое время — недавно умерла ее любимая бабушка, которая была главным человеком в ее жизни и в то же время на нее «началась атака бывшего продюсера», что выбило певицу из колеи. У Ионовой пропал сон, начались панические атаки, ей выписали снотворные и антидепрессанты. «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала Наталья у себя в соцсетях.

Однако при депрессии у людей угнетенное и тревожное состояние, человек будто забывает, как получать удовольствие от жизни. Так говорится в Международной классификации болезней. Наши эксперты считают, что даже если бы певица лечилась антидепрессантами и запивала их алкоголем, она бы не достигла такого состояния.

По словам психиатра Андрея Хохрякова, медицинских разрешенных препаратов, которые могли бы привести человека к состоянию как у Ионовой, нет. По большей части они седативные. Такого эффекта не будет, даже если смешивать таблетки с крепким алкоголем.

— Когда я работал в токсикологии, привозили пьяных, которые превысили дозу антидепрессантов, такого поведения не было. На практике я такого не встречал, — поделился с 59.RU врач. — Обилие движений, гримасничество больше похожи на эффект психостимуляторов, но не обязательно солей, а амфетамина, мефедрона. Если на стимуляторах определенный порог перейти, сексуальное возбуждение повышается настолько, что человеку становится все равно, с кем спать — он занимается сексом с тем, с кем употребил.

Под солью подразумевается несколько химических соединений. Остальные наркотики — однокомпонентные.

Действие таких наркотиков ничем не нейтрализовать, поэтому сначала психиатры седатируют таких пациентов, чтобы снять возбуждение. Только после этого можно устанавливать капельницу для чистки организма. Андрей Хохряков отмечает, что если начать «капаться» до приема седативных препаратов, возбуждение лишь возрастет. Когда наркопотребителей везут на скорой, врачи не дают им воды — даже два стакана могут сделать хуже.

— Мы как-то приехали с полицией на вызов к отделочнику, который ремонтировал трехкомнатную квартиру. Он межкомнатные перегородки, окна достал, двери сломал, пол выкорчевал, и доски сломал еще на две-три части. Мы кое-как там с нарядом полиции его скрутили. Всю квартиру трехкомнатную разнес просто в щепки.

Психоаналитик Николай Стрелков убежден, что если певица и употребляла, то не от хорошей жизни. Ведь быть у всех на виду в постоянном взаимодействии с публикой — это очень тяжело, даже несмотря на то, что социальные связи у звезд часто поверхностны.

— Чувство опустошения появляется даже у нарциссов, которым нужно это внимание. События, происходящие в жизни звезд, тоже приедаются. Приходит осознание: «Любят не меня, а мою песню», и, возможно, которую даже сочинил другой человек, — рассуждает Стрелков в разговоре с 59.RU. — В такой жизни все время стресс — гастроли, гостиницы, отсутствие возможности быть в контакте с близкими людьми. Человек одинок. И, понятно, находясь в состоянии одиночества, они ищут компенсацию. Алкоголь так не действует.

Но и антидепрессанты — тоже, специалист в этом убежден. Николай отмечает, что терапия против депрессии заодно подавляет и либидо, поэтому, если бы Наталья была в депрессии и принимала препараты, она бы не трогала себя, а, например, тормошила микрофон.

— Она была не в контакте с реальностью, частично находилась в каком-то своем пространстве, судя по всему. Уже какие-то социальные нормы и границы потеряла. Понятно, что это не антидепрессанты, и вряд ли это, например, эффект от марихуаны. А что вызвало нарушение контакта с реальностью, сексуальную распущенность — нам остаётся только гадать.

Ранее мы публиковали психологический разбор поведения пермячки, которая убила сына из-за своих долгов.

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Соль Психиатр Скандал Наркотики Наталья Ионова
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
53
Татьяна 53
23 июля 2024, 19:47
Не можешь, тяжело, уйди с достоинством, а не так. придумала отмазку, бабушка и т.д
Фродо Бэггинс
23 июля 2024, 18:35
своим поведением женщины лишь подверждают то что я пишу. глупость. лживость и развратность. ничего там больше нету
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Афоня,42

Лада,40

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление