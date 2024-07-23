Что заставило Глюкозу трогать себя на сцене и страшно гримасничать? Мнения психиатра и психолога

Странности Наталье добавляет новый образ — она осветлила брови Источник: КК / Telegram











В интернете два дня обсуждают позор певицы Глюкозы в Красноярске, куда ее пригласили выступить на Дне металлурга. Прямо во время выступления Наталья Ионова трогала себя за интимные места через юбку, не могла контролировать мимику, задавала странные вопросы залу и не попадала в ноты. Комментаторы убеждены — это всё наркотики. Мы решили спросить экспертное мнение у психиатра и психолога.



Сама Наталья Ионова под вечер 22 июля сделала пост о том, что сейчас у нее непростое время — недавно умерла ее любимая бабушка, которая была главным человеком в ее жизни и в то же время на нее «началась атака бывшего продюсера», что выбило певицу из колеи. У Ионовой пропал сон, начались панические атаки, ей выписали снотворные и антидепрессанты. «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала Наталья у себя в соцсетях.

Источник: КК / Telegram

Источник: КК / Telegram

Источник: КК / Telegram

Однако при депрессии у людей угнетенное и тревожное состояние, человек будто забывает, как получать удовольствие от жизни. Так говорится в Международной классификации болезней. Наши эксперты считают, что даже если бы певица лечилась антидепрессантами и запивала их алкоголем, она бы не достигла такого состояния.

По словам психиатра Андрея Хохрякова, медицинских разрешенных препаратов, которые могли бы привести человека к состоянию как у Ионовой, нет. По большей части они седативные. Такого эффекта не будет, даже если смешивать таблетки с крепким алкоголем.

— Когда я работал в токсикологии, привозили пьяных, которые превысили дозу антидепрессантов, такого поведения не было. На практике я такого не встречал, — поделился с 59.RU врач. — Обилие движений, гримасничество больше похожи на эффект психостимуляторов, но не обязательно солей, а амфетамина, мефедрона. Если на стимуляторах определенный порог перейти, сексуальное возбуждение повышается настолько, что человеку становится все равно, с кем спать — он занимается сексом с тем, с кем употребил.

Под солью подразумевается несколько химических соединений. Остальные наркотики — однокомпонентные.

Действие таких наркотиков ничем не нейтрализовать, поэтому сначала психиатры седатируют таких пациентов, чтобы снять возбуждение. Только после этого можно устанавливать капельницу для чистки организма. Андрей Хохряков отмечает, что если начать «капаться» до приема седативных препаратов, возбуждение лишь возрастет. Когда наркопотребителей везут на скорой, врачи не дают им воды — даже два стакана могут сделать хуже.



— Мы как-то приехали с полицией на вызов к отделочнику, который ремонтировал трехкомнатную квартиру. Он межкомнатные перегородки, окна достал, двери сломал, пол выкорчевал, и доски сломал еще на две-три части. Мы кое-как там с нарядом полиции его скрутили. Всю квартиру трехкомнатную разнес просто в щепки.



Психоаналитик Николай Стрелков убежден, что если певица и употребляла, то не от хорошей жизни. Ведь быть у всех на виду в постоянном взаимодействии с публикой — это очень тяжело, даже несмотря на то, что социальные связи у звезд часто поверхностны.



— Чувство опустошения появляется даже у нарциссов, которым нужно это внимание. События, происходящие в жизни звезд, тоже приедаются. Приходит осознание: «Любят не меня, а мою песню», и, возможно, которую даже сочинил другой человек, — рассуждает Стрелков в разговоре с 59.RU. — В такой жизни все время стресс — гастроли, гостиницы, отсутствие возможности быть в контакте с близкими людьми. Человек одинок. И, понятно, находясь в состоянии одиночества, они ищут компенсацию. Алкоголь так не действует.



Но и антидепрессанты — тоже, специалист в этом убежден. Николай отмечает, что терапия против депрессии заодно подавляет и либидо, поэтому, если бы Наталья была в депрессии и принимала препараты, она бы не трогала себя, а, например, тормошила микрофон.



— Она была не в контакте с реальностью, частично находилась в каком-то своем пространстве, судя по всему. Уже какие-то социальные нормы и границы потеряла. Понятно, что это не антидепрессанты, и вряд ли это, например, эффект от марихуаны. А что вызвало нарушение контакта с реальностью, сексуальную распущенность — нам остаётся только гадать.

