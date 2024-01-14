Возвращение легенды: брови-ниточки «как у мамы» снова в моде — вооружаемся пинцетом

Многие женщины вспоминают с содроганием эпоху, когда старательно выщипывали брови до состояния невидимости. Тогда они не задумывались о том, к лицу ли форма — просто превращали свои брови в тонюсенькие нити, потому что так делали все, а слова «тренд» еще не было и в помине. Ситуация достигала критической точки, когда по едва заметной дугообразной линии мастер татуажа проходился машинкой, увековечивая на вашем лице модное недоразумение на долгие годы.

Мода на брови меняется каждые 5–7 лет. Татуаж, четкая графика, тонкие, широкие, обесцвеченные, цветные, выбритые, с пирсингом — чего только не было на нашем веку. То мы щеголяем с угольно-черными кустистыми бровями, как у молодого Леонида Ильича Брежнева, то внезапно хором выступаем за натуральность и записываемся на ламинирование.