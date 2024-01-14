Возвращение легенды: брови-ниточки «как у мамы» снова в моде — вооружаемся пинцетом

Они вернулись. Брови-ниточки из 1990-х (а до этого из первой половины XX века) триумфально ворвались в мир моды, заявив о себе как о главном тренде сезона. Тематические каналы и паблики трубят о том, что с тонкими бровями уже появились зарубежные знаменитости и инфлюенсеры, а к концу года с ниточками заметили и российских представителей мира кино, музыки и моды. Разбираемся вместе с экспертом, что происходит: где случился сбой, как нам относиться к новому течению и стоит ли прощаться с соболиными бровями, вооружившись пинцетом, или нет.
Многие женщины вспоминают с содроганием эпоху, когда старательно выщипывали брови до состояния невидимости. Тогда они не задумывались о том, к лицу ли форма — просто превращали свои брови в тонюсенькие нити, потому что так делали все, а слова «тренд» еще не было и в помине. Ситуация достигала критической точки, когда по едва заметной дугообразной линии мастер татуажа проходился машинкой, увековечивая на вашем лице модное недоразумение на долгие годы.
Мода на брови меняется каждые 5–7 лет. Татуаж, четкая графика, тонкие, широкие, обесцвеченные, цветные, выбритые, с пирсингом — чего только не было на нашем веку. То мы щеголяем с угольно-черными кустистыми бровями, как у молодого Леонида Ильича Брежнева, то внезапно хором выступаем за натуральность и записываемся на ламинирование.
Сегодня у нас широкий выбор. Записываясь на услугу оформления бровей, мы сообщаем мастеру о своих желаниях, показываем картинки, консультируемся по форме и цвету, но при этом все равно опираемся на то, что диктует нам мировая мода. Поэтому неожиданный камбэк бровей-нитей сбил с толку: значит ли это, что столь любимая многими широкая форма бровей заметно поредеет?
Мастер по оформлению бровей Михайлина Елизавета не считает возвращение тонких бровей трендом и говорит, что это скорее история про то, как люди начали отказываться от модных веяний и стали прислушиваться к своим ощущениям.
— В приоритете не тренды, а индивидуальность — такой вывод я делаю исходя из запросов клиентов, своих работ и работ коллег. Все меньше я слышу: «Сделай мне тонкие брови, как у Насти Ивлеевой». Чаще звучит: подойдут ли мне такие брови, и если да, то давай сделаем. Нет слепого подражания трендам, звездам и желанию быть как кто-то. Девушки хотят быть собой, хотят быть красивыми и гармоничными, — говорит мастер.
«Новые старые формы» бровей, по мнению Елизаветы Михайлиной, дают женщинам свободу самовыражения. Запрос был и до того, как мир увидел брови-ниточки на уже упомянутой Насте Ивлеевой или на экс-вокалистке группы Serebro Кате Кищук.
— Девушки боялись пробовать, потому что не видели этого вокруг. Страшно быть первой, когда ты не звезда и не блогер. Меня как мастера нисколько не пугает возвращение «бровей-ниточек» — наоборот, я рада. Многообразие выбора дает возможность каждой девушке подобрать подходящую к лицу форму, — считает Елизавета Михайлина.
Кому пойдут брови-ниточки
Тонкие брови «как у мамы» подойдут девушкам с тонкими изящными чертами лица, с острым носом, ярко выраженными скулами, с не очень круглыми глазами — на лице все должно быть в гармонии. Простой способ понять, подойдет ли вам такая форма — посмотреть на себя в зеркало.
— Если у вас крупные черты лица, пухлые губы, щечки вместо четких скул, то тонкие брови на вашем лице потеряются, — объясняет мастер-бровист. — Если же у вас небольшие глаза, тонкие губы, точеный подбородок, то тонкие брови, не обязательно ниточки, будут смотреться на вас красивее, чем широко зачесанные и ламинированные.
Считается, что к овальному лицу применимо любое исполнение формы бровей: хоть тонкие, хоть соболиные. Главное, чтобы изгиб располагался не высоко — так лицо будет казаться длиннее.
Если у вас круглое лицо, избегайте форму «аркой», иначе результат получится комичный. Умеренный излом будет смотреться лучше: визуально вытянет форму лица и придаст чертам немного графичности.
Обладательницам квадратного лица с модной формой нужно быть поосторожнее — присмотритесь лучше к бровям средней ширины и плавной формы, которая смягчит угловатые черты.
Прямоугольному лицу подойдут ровные не слишком длинные брови. Будьте аккуратнее с выщипыванием, брови могут потеряться. Брови-нити хорошо смотрятся на девушках и женщинах с треугольной формой лица, но мягкие, с легким изломом.
Современное исполнение бровей-нитей не супер тонкое, как было раньше. Форма может быть и классической, с небольшим объемом — избавляться от густоты совсем не обязательно. Если вам интересно примерить форму, но вы опасаетесь, начните с небольших изменений. Воспользуйтесь фоторедактором или нейросетью, чтобы понять, к лицу ли вам новый тренд или об эксперименте лучше забыть.
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