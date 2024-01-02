Массажистка, брокер и хореограф. Смотрим на 25 самых красивых сибирячек 2023-го года

По традиции каждый год мы собираем на НГС всех новосибирских красавиц, королев, Мисс и Миссис, которые были награждены в конкурсах красоты 2023 года всевозможными титулами. Надо заметить, что участниц меньше не становится: красотки в Сибири не переводятся, они все так же хотят себя показать и на других посмотреть. Но вот какую тенденцию, наверное, можно отметить в 2023 году, так это то, что стало больше именно миссис: участниц взрослых, замужних, а порой и с детьми. Топ красавиц, перечисленных в алфавитном порядке, подготовил корреспондент НГС Илья Калинин.
Татьяна Александровская
50 лет, рост — 158 сантиметров. Участвовала в Международном конкурсе красоты Елены Шкуратовой Lady World, который проходил в Сочи. Татьяна победила в категории участниц 50 + и стала Grand Lady World 2023.
Татьяна Альтергод-Алерборн
36 лет, рост — 172 сантиметра. О себе Татьяна говорит скромно: «С агентствами не сотрудничаю, детей нет». Работает в Bikini school Siberia. Стала 1-й Мисс в конкурсе «Краса Новосибирска».
Ирина Белкина
29 лет, рост — 164 сантиметра. Учится в модельном агентстве ElitStars и ведет частную психологическую практику. Заняла второе место и получила звание «Мисс Оригинальность» на конкурсе «Мисс и Миссис Фриланс»
Анна Валеева
37 лет, рост — 167 сантиметров. Работает массажистом в «СПА Клиник Асанна». Есть шестилетняя дочка. Победила в конкурсе «Краса Новосибирска 2023» в номинации Миссис.
Татьяна Васильева
39 лет, рост — 171 сантиметр. Работает в сфере красоты. Мать двоих сыновей. Победила в конкурсе Sexy Qween of Siberia (второй сезон, ноябрь 2023 года) в номинации Sexy Queen (участницы от 36 до 50 лет).
Анна Гетман
38 лет, рост — 174 сантиметра. Педагог-хореограф. Выиграла конкурс Sexy Queen of Siberia (первый сезон, май 2023 года) в номинации Sexy Queen (участницы от 36 до 50 лет).
Алиса Голубева
32 года, рост — 176 сантиметров. Преподаватель английского. Сыну 7 лет. Победительница конкурсов красоты «Миссис Новосибирск International» и «Миссис Россия Мира» (г. Москва). В январе 2024 года полетит на конкурс «Миссис Мира», который будет проходить в Лас-Вегасе (США).
Надежда Гончар
36 лет, рост — 164 сантиметра. Предприниматель в сферах: вывоз мусора, ремонтно-отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Есть дети 10 и 12 лет. Получила титул «Мисс Уникальность» на конкурсе «Мисс и Миссис Фриланс».
Елизавета Гриценко
18 лет, рост — 180 сантиметров. Сотрудничает с модельным агентством «Русский блеск». Победительница модельного конкурса «Новые лица 2023». В декабре у Елизаветы начался модельный контракт в Таиланде.
Александра Данилова
21 год, рост — 162 сантиметра. Студентка 4-го курса Факультета естественных наук НГУ. Победила в конкурсе красоты и талантов «Мисс НГУ». Здесь можно посмотреть всех участниц конкурса, который прошел в НГУ 9 декабря.
Лариса Доровская
52 года, рост — 171 сантиметр. Директор фэшн-показов от журнала Blogger Life. На конкурсе «Краса Новосибирска 2023» завоевала номинацию «Гранд Краса».
Марина Жданова
33 года, рост — 165 сантиметров. Находится в декрете (дочери — 1 год) и занимается обязательной маркировкой одежды и обуви. Стала «Мисс Привлекательность» на конкурсе «Мисс и Миссис Фриланс».
Инесса Жуковская
33 года, рост — 171 сантиметр. Домохозяйка. Есть сын и дочь. Победила на Всероссийском конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин «Тихая красота 2023».
Ирина Казакевич
49 лет, рост — 168 сантиметров. Участница Международного конкурса красоты Елены Шкуратовой Lady World. Стала 1-й Vice Queen World 2023 в категории участниц от 40 до 50 лет.
Екатерина Кузнецова
22 года, рост — 165 сантиметров. Работает с пятикурсниками НГПУ ИКиМП и в ресторане быстрого питания «Гриль номер один». Участница конкурса красоты Sexy Queen of Siberia (второй сезон, ноябрь 2023 года). Получила титул в партнерской номинации Sexy Queen of Panata.
Наталья Меркель
36 лет, рост — 160 сантиметров. Работает кредитным брокером в «Академии Финансов». Есть 15-летняя дочь. В конкурсе «Мисс и Миссис Фриланс» стала «Мисс Очарование».
Татьяна Мочалина
35 лет, рост — 175 сантиметров. Видеограф, СММ и маркетолог детского центра в Академгородке. Есть сын и дочь. Стала «Мисс Фриланс» (категория от 18 до 35 лет) в конкурсе «Мисс и Миссис Фриланс». Также получила ленту «Мисс Оптимизм».
Дженис Муэ
33 года, рост — 167 сантиметров. Работает в агентстве недвижимости «Этажи». Профессиональная модель и творческий человек в трех направлениях: художественное, музыкальное и экономическое. Победила в конкурсе Sexy Qween of Siberia (второй сезон, ноябрь 2023 года), получила титул: Sexy Lady (участницы до 35 лет). Про Дженис НГС рассказал в конце ноября 2023 года.
Татьяна Наумова
23 года, рост — 171 сантиметр. Владелица бизнес-клуба Runway. Участница конкурса «Миссис бизнес Новосибирск 2023». Титул «Вице-миссис бизнес Новосибирск и Новосибирская область 2023».
Екатерина Новикова
20 лет, рост — 172 сантиметра. Обучается на заочном в КемГУ, работает моделью. Победила в конкурсе Sexy Qween of Siberia (первый сезон, май 2023 года) в номинации Sexy Lady (участницы до 35 лет).
Ксения Пак
36 лет, рост — 169 сантиметров. Сотрудничает с модельным агентством GRModels. Мать двоих сыновей 8 и 11 лет. Стала «Миссис Фриланс» в конкурсе красоты «Мисс и Миссис Фриланс».
Ирина Тесленко
50 лет, рост — 167 сантиметров. Ирина написала о себе: психолог, энергопрактик, автор трансформационных игр и мировая рекордсменка массового гвоздестояния. Обладательница ленты «Мисс Стиль» конкурса «Мисс и Миссис Фриланс».
Татьяна Шевнина
27 лет, рост — 163 сантиметра. Замужем, дочь 4 года. Занимается бальными и народными танцами. С марта 2022 года служит в исправительно-уголовной системе. Прапорщик внутренней службы. Победительница первого этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС-2023». В начале ноября НГС показал всех участниц этого конкурса, а позже рассказал, как прошел финал первого этапа. Российский финал запланирован в Москве в 2024 году.
Елена Штремлева
36 лет, рост — 165 сантиметров. Замужем, двое детей. PR-директор пиротехнической компании «Большой Праздник». В конкурсе «Миссис Новосибирск International 2023» вышла в финал и получила титул «Миссис Хрустальная Корона Новосибирск». А на Всероссийском конкурсе красоты «Миссис Хрустальная корона Россия-Мира 2023» завоевала титул победительницы «Миссис Хрустальная Корона Россия-Вселенная».
Кристина Юган
25 лет, рост — 162 сантиметра. Окончила модельную школу Насти Фатьяновой. Участница конкурса «Мисс и Мисси Фриланс». Стала Вице-мисс и обладательницей ленты «Мисс Легкость».
В начале января 2023 года НГС представил топ жительниц Новосибирска, которые побеждали в конкурсах красоты в предыдущем году.