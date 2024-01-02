Массажистка, брокер и хореограф. Смотрим на 25 самых красивых сибирячек 2023-го года

По традиции каждый год мы собираем на НГС всех новосибирских красавиц, королев, Мисс и Миссис, которые были награждены в конкурсах красоты 2023 года всевозможными титулами. Надо заметить, что участниц меньше не становится: красотки в Сибири не переводятся, они все так же хотят себя показать и на других посмотреть. Но вот какую тенденцию, наверное, можно отметить в 2023 году, так это то, что стало больше именно миссис: участниц взрослых, замужних, а порой и с детьми. Топ красавиц, перечисленных в алфавитном порядке, подготовил корреспондент НГС Илья Калинин.

