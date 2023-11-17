freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 88.95
eur 96.59
СрочноВыбрана самая красивая надзирательница. Фото
Все новости
Все новости

В Новосибирске выбрали самую красивую надзирательницу — показываем фото с выступлений

Девушки танцевали и читали стихи

2 893

Итоги конкурса подвели 16 ноября

Поделиться

В ГУФСИН Новосибирской области подвели итоги Седьмого Всероссийского конкурса «МИСС УИС — 2023». Победительницей стала Татьяна Шевнина, прапорщик внутренней службы. Показываем фото с выступлений участниц.

Победительница Татьяна Шевнина — техник отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работотдела инженерно-технических средств охраны и надзора

Победительница Татьяна Шевнина — техник отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работотдела инженерно-технических средств охраны и надзора

Поделиться

Для выступлений на сцене участницы подготовили декорации

Для выступлений на сцене участницы подготовили декорации

Поделиться

Подробности конкурса творчества и красоты рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области. Мероприятие состоялось в администрации Дзержинского района.

Одна из участниц выступила в платье с гербом Тогучина

Одна из участниц выступила в платье с гербом Тогучина

Поделиться

Сотрудницы соревновались в профессиональном мастерстве. Также они выступали в творческих конкурсах: «Краса России», «Реклама профессии», «Ночь в музее» и «Танцевальный».

На конкурсах участницы читали стихи

На конкурсах участницы читали стихи

Поделиться

Всего в конкурсе приняли участие 16 девушек, которые работают в подразделениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области.

Сотрудницы с выдумкой подошли к своим выступлениям

Сотрудницы с выдумкой подошли к своим выступлениям

Поделиться

На сцене участницы пели, читали стихи, исполняли современные и народные танцы.

Один из этапов конкурса — танцевальный

Один из этапов конкурса — танцевальный

Поделиться

Девушки исполняли и современные, и народные танцы

Девушки исполняли и современные, и народные танцы

Поделиться

Также участницы выходили на дефиле в вечерних платьях

Также участницы выходили на дефиле в вечерних платьях

Поделиться

Некторые танцевали в парах

Некторые танцевали в парах

Поделиться

На дефиле участницы показали, что им идет не только форма

На дефиле участницы показали, что им идет не только форма

Поделиться

Некоторые удивили зрителей своими костюмами

Некоторые удивили зрителей своими костюмами

Поделиться

Танец с лентой — один из элементов художественной гимнастики

Танец с лентой — один из элементов художественной гимнастики

Поделиться

Для народных танцев выбирали соответствующие костюмы

Для народных танцев выбирали соответствующие костюмы

Поделиться

Одна из участниц вышла на сцену в образе Фемиды — греческой богини правосудия

Одна из участниц вышла на сцену в образе Фемиды — греческой богини правосудия

Поделиться

Этот наряд получился очень ярким, но при этом нежным

Этот наряд получился очень ярким, но при этом нежным

Поделиться

Танец с зонтом требует сноровки и хорошей подготовки

Танец с зонтом требует сноровки и хорошей подготовки

Поделиться

Хорошо, когда рядом есть поддержка

Хорошо, когда рядом есть поддержка

Поделиться

От такого яркого образа невозможно отвести глаз

От такого яркого образа невозможно отвести глаз

Поделиться

Еще одна сложная поддержка!

Еще одна сложная поддержка!

Поделиться

Участницы в вечерних платьях похожи на настоящих принцесс

Участницы в вечерних платьях похожи на настоящих принцесс

Поделиться

Первой Вице-мисс стала Анна Захарова, старший лейтенант внутренней службы. Вторая Вице-мисс — Анна Рупп, также лейтенант внутренней службы. Звание «Мисс Мастерство» получила Алина Кокорева, оперуполномоченный оперативной группы ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области лейтенант внутренней службы.

Выступления получились очень эмоциональными

Выступления получились очень эмоциональными

Поделиться

В начале ноября НГС показывал фото участниц конкурса в форме и вечерних платьях. Посмотреть на них можно в этом материале.

По теме

Мисс УИСГУФСИННовосибирская областьКонкурс красоты
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter