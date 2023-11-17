В Новосибирске выбрали самую красивую надзирательницу — показываем фото с выступлений

В ГУФСИН Новосибирской области подвели итоги Седьмого Всероссийского конкурса «МИСС УИС — 2023». Победительницей стала Татьяна Шевнина, прапорщик внутренней службы. Показываем фото с выступлений участниц.
Подробности конкурса творчества и красоты рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области. Мероприятие состоялось в администрации Дзержинского района.
Сотрудницы соревновались в профессиональном мастерстве. Также они выступали в творческих конкурсах: «Краса России», «Реклама профессии», «Ночь в музее» и «Танцевальный».
Всего в конкурсе приняли участие 16 девушек, которые работают в подразделениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области.
На сцене участницы пели, читали стихи, исполняли современные и народные танцы.
Первой Вице-мисс стала Анна Захарова, старший лейтенант внутренней службы. Вторая Вице-мисс — Анна Рупп, также лейтенант внутренней службы. Звание «Мисс Мастерство» получила Алина Кокорева, оперуполномоченный оперативной группы ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области лейтенант внутренней службы.
В начале ноября НГС показывал фото участниц конкурса в форме и вечерних платьях. Посмотреть на них можно в этом материале.