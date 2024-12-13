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Город «Связи нет километрам»: новосибирцы назвали места, где у них не работает сотовая связь

«Связи нет километрам»: новосибирцы назвали места, где у них не работает сотовая связь

Проблемы встречаются у абонентов разных операторов

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10 комментариев

Новосибирцы отметили, например, улицы Академгородка и две трассы

Источник:

Новосибирцы назвали места, где у них не работает сотовая связь, — мы узнали у операторов, в чем проблема.

В число таких мест попали следующие улицы Академгородка: Университетский проспект, Мальцева, Жемчужная, Академическая, Золотодолинская — жалобы на разных операторов.

— Попробуйте проехать от Новосибирска до Колывани по Кудряшевской трассе: там в нескольких местах связи нет километрами! Сломается у тебя машина в таком месте или грибнику в сезон станет плохо и что делать? — недоумевает читатель.

Кроме того, новосибирцы назвали в числе таких мест Ордынскую трассу, дачи на станции «Геодезическая», Матвеевку.

Что говорят операторы

НГС попросил четырех мобильных операторов прокомментировать проблемы со связью в указанных местах.

В «Билайне» сообщили, что практически все перечисленные территории из списка объединяет надежный сигнал связи, потому что там достаточное и уверенное покрытие связью 4G.

— Небольшое исключение, не зависящее от нас, у Кудряшовской трассы. Трасса проходит через государственный заказник «Кудряшовский бор», в котором запрещена какая-либо хозяйственная деятельность. В результате чего мобильная связь в заказнике «Кудряшовский бор» отсутствует у всех операторов, появляясь эпизодически в районе поселка Кудряшовский и ближе к Колывани, — добавили в пресс-службе.

Для того чтобы проанализировать какие-то вопросы клиентов по качеству связи и устранить причины, оператор просит присылать следующие данные: суть вопроса, номер абонента, детали по месту проблемы.

Также готов поступить и «Мегафон», но, по словам пресс-службы, этого оператора по указанным территориям жалоб от абонентов не поступало.

В МТС сказали, что их покрытие 4G в Новосибирской области, в том числе в этих локациях — порядка 95%.

В Т2 также заявили, что во всех указанных местах есть покрытие, а точнее узнать о наличии сигнала в указанных местах можно на сайте в разделе «Зона покрытия»:

Приведенная там информация получена на основе компьютерного моделирования, не способного учесть всех факторов, негативно влияющих на распространение радиоволн: параметры абонентского устройства, особенности рельефа и застройки местности, переменчивость погодных условий и так далее.

— Поэтому фактическая зона обслуживания сети может отличаться как в лучшую, так и худшую стороны от приведенной зоны покрытия. Также фактические уровни сигнала и скорость мобильного интернета могут отличаться на разных устройствах, — уточнили в компании.

Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирском селе необъяснимо пропадала сотовая связь — особенно страдали владельцы «бабушкофонов».

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Комментарии
11
llehni
13 минут
"заказник «Кудряшовский бор», в котором запрещена какая-либо хозяйственная деятельность", при этом вырубку внутри бора ведут уже несколько лет....а ну да, это же хозяйственная деятельность.
Гость
22 минуты
На перекрестке Бердское шоссе / проспект Строителей на протяжении нескольких лет связь пропадает
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