Аномальная зона: в новосибирском селе необъяснимо пропадает мобильная связь — страдают пожилые жители с «бабушкофонами»

Жители села Сосновка недалеко от Новосибирска пожаловались на таинственную проблему: у некоторых из них внезапно стала пропадать сотовая связь — в основном их не слышат те, кто им звонит. В основном с этим сталкиваются владельцы кнопочных телефонов, которые они сами прозвали «бабушкофонами» — такими часто пользуются, например, пожилые жители села. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, откуда взялись перебои со связью и как их можно решить.
«Написано „Только экстренные звонки“, а это очень страшно»
Село Сосновка в Искитимском районе неожиданно оказалось в «аномальной зоне»: на его территории стала барахлить мобильная связь. Сотрудница сельской почты Валентина рассказывает, что впервые о проблеме со связью узнала на работе.
— Ко мне пришел клиент и говорит, что не слышит родственников, когда ему звонят. Не знаю, насколько это массово, но у меня на улице у троих подряд человек такая же проблема, — говорит она.
Вскоре с ней столкнулась и сама Валентина: перестала слышать мужа при разговорах. У ее супруга два телефона: смартфон и кнопочный — как говорят в селе, «бабушкофон». При этом, добавляет она, если муж выезжает с той же сим-картой в Искитим — всё хорошо, а в селе связь работает плохо.
Впервые перебои со связью жители Сосновки заметили в начале октября.
— В середине октября у меня вообще связи не было, написано «Только экстренные звонки», а это очень страшно, — говорит Валентина. — Сразу думаешь: что случилось? Вдруг глушат связь? Особенно перед праздниками так думали, перед 4 ноября. Приезжаешь в село и связь в один конец: соединение происходит, ты видишь, что абонент ответил, но не слышит.
Когда Валентина обратилась к своему мобильному оператору, ей порекомендовали сменить сим-карту, но смысла в этом женщина не видит: ведь за пределами села связь работает отлично. Жители в чатах предполагали, что перебои могут быть связаны с оборудованием ТВК — в то время как раз прокладывали оптоволокно для кабельного телевидения, но подтверждения этому не нашлось.
— Уже люди выяснили, что особенно с «бабушкофонами» проблема: пробовали смартфоны старые, и все работало. У нас смартфоны есть, но для частых звонков по работе мужу нужен именно обычный телефон, — говорит Валентина.
У Ирины в Сосновке живут родители: и у папы, и у мамы тоже «Теле2». Около месяца назад они, как и другие жители села, стали замечать проблемы со связью на своих кнопочных, но новых телефонах. Оператор тоже посоветовал маме Ирины сменить сим-карту, но это, говорит она, не помогло.
— Сейчас мы с родителями в Бердске, и здесь связь работает. Приезжаем в Сосновку — звонок проходит, но не слышно. Чаще всего не слышно того, кому звонят, — рассказала Ирина. — Я делала обращение в «Теле2», и мне ответили, что ищут место для размещения оборудования, до конца 2024 года постараются решить эту проблему.
Еще один житель Сосновки Анатолий Иванович рассказал, что, когда отвечал на звонок, сам слышал звонившего, а вот звонивший его — нет. Сначала он подумал, что проблема в самом телефоне и обратился к ремонтникам. Потом связался с оператором — у мужчины тоже «Теле2».
— Вроде как через два месяца решат эту проблему, но я сам ее решил: просто перешел на другого оператора и сделал переадресацию. При этом связь «Теле2» работала в Искитиме (это около 25 километров от Сосновки) и в Бердске (около 15 километров от Сосновки), — поясняет Анатолий Иванович.
Сменили оператора и еще несколько жителей села. Другой сельчанин, Вячеслав, как и Анатолий Иванович, сначала решил, что телефон сломался и заплатил за ремонт: говорит, когда из мастерской в Искитиме звонил другу, всё было нормально, а стоило вернуться в село — снова тишина на линии. Но он решил проблему не сменой оператора, а сменой самого аппарата.
— Мне дочери дали сенсорный телефон, не кнопочный — с ним работает всё с той же сим-картой, — сказал мужчина.
Что говорят операторы
Журналист НГС проверила теории, которые выдвигали жители Сосновки о причинах сбоев связи. Технический директор «Медиа Холдинга ТВК» Александр Кузовков заверил, что связи между их оптоволокном и работой сотовой связи нет.
— Мы на этой территории есть, подключаем интернет и телевидение, но «оптика» никак не может влиять на сотовую связь, — отметил он в ответе на запрос. — Поэтому здесь вопрос исключительно к мобильным операторам и корректности работы их оборудования.
В пресс-службе «Билайна» сказали, что, по данным их мониторинга сети, все сервисы в селе Сосновка работают в полном объеме на различных типах устройств. В также МТС заверили, что их сеть в стандартах 2G, 3G, 4G работает в селе штатно, и роста запросов по качеству связи в этом районе нет.
В «Теле2» (после ребрендинга мобильный оператор называется «Т2») журналисту НГС ответили, что компания не получала жалоб от клиентов по поводу недоступности голосовой связи в стандарте 2G (GSM) от жителей Сосновки.
— По нашей статистике, голосовой трафик в 2G стабилен, мы не видим провалов или снижения, которое невозможно было бы объяснить обычными сезонными колебаниями. Технология 2G на обслуживающей посёлок Сосновка базовой станции стабильно доступна более 99% времени, — заявили в компании. — На основании предоставленной информации можем предположить, что проблема связана с одним или несколькими конкретными абонентскими устройствами, которые по неизвестной нам причине не могут зарегистрироваться в сети.
Мобильный оператор также заверил, что проверит все параметры базовой станции — не исключено, что для этого придется провести драйв-тест на месте, чтобы точно обозначить проблему и установить её причины.
Источник НГС, близкий к сфере и пожелавший остаться анонимным, рассказал, что у операторов сейчас плохо с оборудованием и запчастями.
— В тех местах, где падает нагрузка на сеть, появляется возможность снять часть оборудования и перевезти на новую базу или поставить на другую взамен вышедшего из строя оборудования. Часто так на дачах бывает. Дачный сезон начинается, и они снова туда блоки везут, так как нагрузка увеличивается, — объяснил собеседник НГС. — К тому же стоит отметить тот факт, что операторы всё больше начинают уходить от GSM и в освободившихся диапазонах частот строить новые базы современного стандарта LTE. Предполагаю, что в таком случае качество интернета может быть отличным, а вот передача голоса — так себе.
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