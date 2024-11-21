Аномальная зона: в новосибирском селе необъяснимо пропадает мобильная связь — страдают пожилые жители с «бабушкофонами»

Жители села пытались разными способами решить проблему, в том числе стали делать заявки своему мобильному оператору Источник: Евгений Вдовин, Юрий Орлов / Городские порталы











Жители села Сосновка недалеко от Новосибирска пожаловались на таинственную проблему: у некоторых из них внезапно стала пропадать сотовая связь — в основном их не слышат те, кто им звонит. В основном с этим сталкиваются владельцы кнопочных телефонов, которые они сами прозвали «бабушкофонами» — такими часто пользуются, например, пожилые жители села. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, откуда взялись перебои со связью и как их можно решить.

«Написано „Только экстренные звонки“, а это очень страшно»

Село Сосновка в Искитимском районе неожиданно оказалось в «аномальной зоне»: на его территории стала барахлить мобильная связь. Сотрудница сельской почты Валентина рассказывает, что впервые о проблеме со связью узнала на работе.

— Ко мне пришел клиент и говорит, что не слышит родственников, когда ему звонят. Не знаю, насколько это массово, но у меня на улице у троих подряд человек такая же проблема, — говорит она.

Вскоре с ней столкнулась и сама Валентина: перестала слышать мужа при разговорах. У ее супруга два телефона: смартфон и кнопочный — как говорят в селе, «бабушкофон». При этом, добавляет она, если муж выезжает с той же сим-картой в Искитим — всё хорошо, а в селе связь работает плохо.

У некоторых жителей проблема именно с кнопочными телефонами, а в смартфоне те же сим-карты работают Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Впервые перебои со связью жители Сосновки заметили в начале октября.

— В середине октября у меня вообще связи не было, написано «Только экстренные звонки», а это очень страшно, — говорит Валентина. — Сразу думаешь: что случилось? Вдруг глушат связь? Особенно перед праздниками так думали, перед 4 ноября. Приезжаешь в село и связь в один конец: соединение происходит, ты видишь, что абонент ответил, но не слышит.

Когда Валентина обратилась к своему мобильному оператору, ей порекомендовали сменить сим-карту, но смысла в этом женщина не видит: ведь за пределами села связь работает отлично. Жители в чатах предполагали, что перебои могут быть связаны с оборудованием ТВК — в то время как раз прокладывали оптоволокно для кабельного телевидения, но подтверждения этому не нашлось.

— Уже люди выяснили, что особенно с «бабушкофонами» проблема: пробовали смартфоны старые, и все работало. У нас смартфоны есть, но для частых звонков по работе мужу нужен именно обычный телефон, — говорит Валентина.

У Ирины в Сосновке живут родители: и у папы, и у мамы тоже «Теле2». Около месяца назад они, как и другие жители села, стали замечать проблемы со связью на своих кнопочных, но новых телефонах. Оператор тоже посоветовал маме Ирины сменить сим-карту, но это, говорит она, не помогло.

— Сейчас мы с родителями в Бердске, и здесь связь работает. Приезжаем в Сосновку — звонок проходит, но не слышно. Чаще всего не слышно того, кому звонят, — рассказала Ирина. — Я делала обращение в «Теле2», и мне ответили, что ищут место для размещения оборудования, до конца 2024 года постараются решить эту проблему.

Некоторые жители Сосновки уже обратились к своему оператору Источник: Скриншот читательницы НГС

Еще один житель Сосновки Анатолий Иванович рассказал, что, когда отвечал на звонок, сам слышал звонившего, а вот звонивший его — нет. Сначала он подумал, что проблема в самом телефоне и обратился к ремонтникам. Потом связался с оператором — у мужчины тоже «Теле2».

— Вроде как через два месяца решат эту проблему, но я сам ее решил: просто перешел на другого оператора и сделал переадресацию. При этом связь «Теле2» работала в Искитиме (это около 25 километров от Сосновки) и в Бердске (около 15 километров от Сосновки), — поясняет Анатолий Иванович.

Кто-то пробовал менять телефон, а кто-то сим-карту. Есть и те, кто решил просто сменить оператора связи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сменили оператора и еще несколько жителей села. Другой сельчанин, Вячеслав, как и Анатолий Иванович, сначала решил, что телефон сломался и заплатил за ремонт: говорит, когда из мастерской в Искитиме звонил другу, всё было нормально, а стоило вернуться в село — снова тишина на линии. Но он решил проблему не сменой оператора, а сменой самого аппарата.

— Мне дочери дали сенсорный телефон, не кнопочный — с ним работает всё с той же сим-картой, — сказал мужчина.

Что говорят операторы

Журналист НГС проверила теории, которые выдвигали жители Сосновки о причинах сбоев связи. Технический директор «Медиа Холдинга ТВК» Александр Кузовков заверил, что связи между их оптоволокном и работой сотовой связи нет.

— Мы на этой территории есть, подключаем интернет и телевидение, но «оптика» никак не может влиять на сотовую связь, — отметил он в ответе на запрос. — Поэтому здесь вопрос исключительно к мобильным операторам и корректности работы их оборудования.

Сами операторы обещают реагировать на обращения жителей и разобраться в проблемах, но пока утверждают, что с их стороны всё работает Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В пресс-службе «Билайна» сказали, что, по данным их мониторинга сети, все сервисы в селе Сосновка работают в полном объеме на различных типах устройств. В также МТС заверили, что их сеть в стандартах 2G, 3G, 4G работает в селе штатно, и роста запросов по качеству связи в этом районе нет.

В «Теле2» (после ребрендинга мобильный оператор называется «Т2») журналисту НГС ответили, что компания не получала жалоб от клиентов по поводу недоступности голосовой связи в стандарте 2G (GSM) от жителей Сосновки.

— По нашей статистике, голосовой трафик в 2G стабилен, мы не видим провалов или снижения, которое невозможно было бы объяснить обычными сезонными колебаниями. Технология 2G на обслуживающей посёлок Сосновка базовой станции стабильно доступна более 99% времени, — заявили в компании. — На основании предоставленной информации можем предположить, что проблема связана с одним или несколькими конкретными абонентскими устройствами, которые по неизвестной нам причине не могут зарегистрироваться в сети.

Мобильный оператор также заверил, что проверит все параметры базовой станции — не исключено, что для этого придется провести драйв-тест на месте, чтобы точно обозначить проблему и установить её причины.

Источник НГС, близкий к сфере и пожелавший остаться анонимным, рассказал, что у операторов сейчас плохо с оборудованием и запчастями.

— В тех местах, где падает нагрузка на сеть, появляется возможность снять часть оборудования и перевезти на новую базу или поставить на другую взамен вышедшего из строя оборудования. Часто так на дачах бывает. Дачный сезон начинается, и они снова туда блоки везут, так как нагрузка увеличивается, — объяснил собеседник НГС. — К тому же стоит отметить тот факт, что операторы всё больше начинают уходить от GSM и в освободившихся диапазонах частот строить новые базы современного стандарта LTE. Предполагаю, что в таком случае качество интернета может быть отличным, а вот передача голоса — так себе.