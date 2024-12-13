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Происшествия В Новосибирской области хоронят 10-месячного младенца, который внезапно умер в больнице

В Новосибирской области хоронят 10-месячного младенца, который внезапно умер в больнице

Мальчик скончался 11 декабря — у него были проблемы с дыханием

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17 комментариев

Сейчас причину смерти малыша устанавливают судмедэксперты

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Сегодня, 13 декабря, в Мошковском районе Новосибирской области проходят похороны 10-месячного ребёнка, который скончался в больнице по пока неизвестной причине. Об этом редакции НГС сообщил Евгений, дедушка малыша.

— Да, сейчас проходят похороны. Причина смерти до сих пор не установлена — проводят экспертизы, — сказал Евгений.

Трагедия произошла 11 декабря. Утром того дня обеспокоенные родители доставили своего 10-месячного сына на осмотр к педиатру в фельдшерско-акушерский пункт жилого комплекса «Светлый». Причиной обращения стали тревожные изменения в дыхании малыша.

Как рассказал НГС дедушка ребенка, врач-педиатр предположила, что у младенца заложенность носа и прорезываются зубы.

После возвращения домой родители сняли на видео дыхание малыша и отправили своему педиатру. Врач в ответ рекомендовал немедленно вызвать скорую помощь.

Примерно в 15:00 мальчика доставили в Мошковскую ЦРБ. Примерно в 20:00 мать была вынуждена покинуть отделение реанимации, где ей сообщили, что ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через час главврач проинформировала семью о трагическом исходе: малыш скончался.

Официально причина смерти ребенка пока не установлена — сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Тем не менее, дедушка мальчика сообщил НГС, что пульмонологи по телефону озвучили предварительный диагноз — отек легких.

Родственники малыша винят в его гибели медиков. Они хотят, чтобы эту ситуацию взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведомство уже организовало проверку по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сегодня, 13 декабря, в Мошковском районе Новосибирской области проходят похороны 10-месячного ребёнка, который скончался в больнице по пока неизвестной причине. Об этом НГС сообщил Евгений, дедушка малыша. — Да, сейчас проходят похороны. Причина смерти до сих пор не установлена — проводят экспертизы, — сказал Евгений. Трагедия произошла 11 декабря. Утром того дня обеспокоенные родители доставили своего 10-месячного сына на осмотр к педиатру в фельдшерско-акушерский пункт жилого комплекса «Светлый». Причиной обращения стали тревожные изменения в дыхании малыша. Как рассказал НГС дедушка ребенка, врач-педиатр предположила, что у младенца заложенность носа и прорезываются зубы. После возвращения домой родители сняли на видео дыхание малыша и отправили своему педиатру. Врач в ответ рекомендовал немедленно вызвать скорую помощь. Примерно в 15:00 мальчика доставили в Мошковскую ЦРБ. Примерно в 20:00 мать была вынуждена покинуть отделение реанимации, где ей сообщили, что ребенка подключили к аппарату искусственной
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Новосибирская область Мошковский район Умер ребенок Младенец Похороны
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Комментарии
17
Мон@шка60+
18 минут
Следующая новость будет о поминках невинного младенца.
Гость
12 минут
В Новосибирской области хоронят... медицину. (((
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