В Новосибирской области хоронят 10-месячного младенца, который внезапно умер в больнице

Сейчас причину смерти малыша устанавливают судмедэксперты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 13 декабря, в Мошковском районе Новосибирской области проходят похороны 10-месячного ребёнка, который скончался в больнице по пока неизвестной причине. Об этом редакции НГС сообщил Евгений, дедушка малыша.

— Да, сейчас проходят похороны. Причина смерти до сих пор не установлена — проводят экспертизы, — сказал Евгений.

Трагедия произошла 11 декабря. Утром того дня обеспокоенные родители доставили своего 10-месячного сына на осмотр к педиатру в фельдшерско-акушерский пункт жилого комплекса «Светлый». Причиной обращения стали тревожные изменения в дыхании малыша.

Как рассказал НГС дедушка ребенка, врач-педиатр предположила, что у младенца заложенность носа и прорезываются зубы.

После возвращения домой родители сняли на видео дыхание малыша и отправили своему педиатру. Врач в ответ рекомендовал немедленно вызвать скорую помощь.

Примерно в 15:00 мальчика доставили в Мошковскую ЦРБ. Примерно в 20:00 мать была вынуждена покинуть отделение реанимации, где ей сообщили, что ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через час главврач проинформировала семью о трагическом исходе: малыш скончался.

Официально причина смерти ребенка пока не установлена — сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Тем не менее, дедушка мальчика сообщил НГС, что пульмонологи по телефону озвучили предварительный диагноз — отек легких.