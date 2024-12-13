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Происшествия Новосибирцы прицепили ватрушку к машине и прокатились по дороге на скорости — видео, как она внезапно отцепилась

Новосибирцы прицепили ватрушку к машине и прокатились по дороге на скорости — видео, как она внезапно отцепилась

Эксперт объяснил, что грозит водителю и таким пассажирам

3 646
42 комментария

В один момент веревка просто не выдержала

Источник:

В Новосибирске двое парней прокатились на ватрушке, прицепленной к машине, на дороге у Октябрьского моста. Видео было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На ролике видно, что к машине прицеплена на трос ватрушка. На ней два молодых человека. На скорости веревка обрывается и пассажиров выбрасывает на дорогу. Водитель останавливается и бежит к ним.

Редакция НГС предупреждает, что действия, которые попали на видео, очень опасны. Не повторяйте их.

Произошедшее сняли на видео

Источник:

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) считает, что в этом случае к ответственности можно привлечь как водителя, так и пассажиров.

По статье 12.23 КоАП РФ ч. 1 «Нарушение правил перевозки людей» пассажирам грозит штраф в 500 рублей, а водителю по ч. 2 штраф в 1000 рублей.

Этим летом на Красном проспекте на видео сняли опасную езду на двух машинах. Девушки-пассажирки по пояс вылезли из окон автомобилей и стали петь.

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Комментарии
41
Картавый
1 час
Премию Дарвина этим славным ребятам. Недавние красноярские девчонки их ничему не научили.
275239151
1 час
О, целых две тысячи на троих! Зато хайпанули, ... не скажу кто, а то забянят
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