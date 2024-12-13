Новосибирцы прицепили ватрушку к машине и прокатились по дороге на скорости — видео, как она внезапно отцепилась

В один момент веревка просто не выдержала Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске двое парней прокатились на ватрушке, прицепленной к машине, на дороге у Октябрьского моста. Видео было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На ролике видно, что к машине прицеплена на трос ватрушка. На ней два молодых человека. На скорости веревка обрывается и пассажиров выбрасывает на дорогу. Водитель останавливается и бежит к ним.

Редакция НГС предупреждает, что действия, которые попали на видео, очень опасны. Не повторяйте их.

Произошедшее сняли на видео Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) считает, что в этом случае к ответственности можно привлечь как водителя, так и пассажиров.

По статье 12.23 КоАП РФ ч. 1 «Нарушение правил перевозки людей» пассажирам грозит штраф в 500 рублей, а водителю по ч. 2 штраф в 1000 рублей.