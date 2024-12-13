НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

южн.

 757мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее с ПДС
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Областной Минтранс назвал условие сохранения «Сетевой поездки» при переходе на «Тройку»

Областной Минтранс назвал условие сохранения «Сетевой поездки» при переходе на «Тройку»

ЕТК прекратит работу, но «Сетевую поездку» сохранят

2 112
59 комментариев

С 1 января ЕТК перестанут работать

Источник:

Пересадочный тариф «Сетевая поездка» может сохраниться после отказа от «Единой транспортной карты» (ЕТК). В министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, что для этого нужно будет оформить «Карту жителя Новосибирской области».

В Новосибирске меняют оператора транспортной карты — вместо «Золотой короны» будет «Сбер». Из-за этого карты ЕТК и ЕТК-онлайн с 1 января 2025 года перестанут действовать. НГС спросил министерство транспорта Новосибирской, какие преимущества будут у новой проездной карты: сохранится ли безлимитный тариф, пересадочный тариф «Сетевая поездка» и будут ли скидки для пользователей.

— По информации, предоставленной мэрией Новосибирска, в связи со сменой оператора предусмотрено сохранение тарифа «Сетевая поездка» при применении в качестве оплаты проезда «Карты жителя Новосибирской области», — сказано в ответе. — В настоящее время оператором ООО «СберТройка» прорабатывается техническая возможность реализации тарифа «Сетевая поездка» с оплатой проезда «Картой жителя Новосибирской области» с 1 января 2025 года.

«Карта жителя Новосибирской области» — это универсальный цифровой профиль с привязанной банковской картой платёжной системы «Мир». Она позволяет получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги.

О безлимитном тарифе и скидке при использовании проездной карты в Минтрансе пока информации нет.

— Использование «Карты жителя Новосибирской области» при оплате транспортных услуг станет возможным с 23 декабря 2024 года, — добавили в Минтрансе.

НГС подсчитал, как из-за смены оператора могут измениться годовые траты на проезд.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Транспорт в Новосибирске Тройка ЕТК Сетевая поездка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
59
267039456
50 минут
Чем дальше в лес, тем ближе достижения. Если нет плюсов для населения, то зачем это?
Гость
1 час
Сбер убил Золотую Корону. Сбер убил 2Гис. Зачем вообще содержится на налоги граждан Федеральная антимонопольная служба???
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

дастер,20

Дмитрий,39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление