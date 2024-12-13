Областной Минтранс назвал условие сохранения «Сетевой поездки» при переходе на «Тройку»

С 1 января ЕТК перестанут работать Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Пересадочный тариф «Сетевая поездка» может сохраниться после отказа от «Единой транспортной карты» (ЕТК). В министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, что для этого нужно будет оформить «Карту жителя Новосибирской области».

В Новосибирске меняют оператора транспортной карты — вместо «Золотой короны» будет «Сбер». Из-за этого карты ЕТК и ЕТК-онлайн с 1 января 2025 года перестанут действовать. НГС спросил министерство транспорта Новосибирской, какие преимущества будут у новой проездной карты: сохранится ли безлимитный тариф, пересадочный тариф «Сетевая поездка» и будут ли скидки для пользователей.

— По информации, предоставленной мэрией Новосибирска, в связи со сменой оператора предусмотрено сохранение тарифа «Сетевая поездка» при применении в качестве оплаты проезда «Карты жителя Новосибирской области», — сказано в ответе. — В настоящее время оператором ООО «СберТройка» прорабатывается техническая возможность реализации тарифа «Сетевая поездка» с оплатой проезда «Картой жителя Новосибирской области» с 1 января 2025 года.

«Карта жителя Новосибирской области» — это универсальный цифровой профиль с привязанной банковской картой платёжной системы «Мир». Она позволяет получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги.

О безлимитном тарифе и скидке при использовании проездной карты в Минтрансе пока информации нет.

— Использование «Карты жителя Новосибирской области» при оплате транспортных услуг станет возможным с 23 декабря 2024 года, — добавили в Минтрансе.