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Происшествия Квартира вспыхнула в многоэтажке на Виктора Уса в Новосибирске — из огня эвакуировали мужчину

Квартира вспыхнула в многоэтажке на Виктора Уса в Новосибирске — из огня эвакуировали мужчину

Внутри квартиры было сильное задымление

437
1 комментарий

На кадрах очевидцев видно, что квартира сильно выгорела изнутри

Источник:

В Новосибирске в 17-этажном доме по улице Виктора Уса, 15 загорелась квартира на 9 этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, внутри находился мужчина.

Пожарные прибыли на место через три минуты после того, как в квартире сработала автоматическая сигнализация. В жилье было сильное задымление, также дым шел на улицу.

— Огнеборцы эвакуировали мужчину из горящего жилища и потушили возгорание с пожарного крана, находящегося в подъезде. Одновременно с этим провели эвакуацию 3 человек из соседних квартир. На всё ушло менее 20 минут, — уточнили в пресс-службе МЧС.

В квартире горели домашние вещи в коридоре на площади 2 квадратных метра. На вызов приезжали 22 человека и 7 пожарных машин. По словам очевидцев, причиной возгорания стало замыкание проводки.

Ранее в Новосибирске произошел масштабный пожар на складе пластика на Тюменской.

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Пожар Эвакуация МЧС Новосибирск
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Комментарии
3
Татьяна 53
2 минуты
Да что ж такое, всё горит и горит.
Гость
12 минут
Сам Ус не пострадал?
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