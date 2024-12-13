Квартира вспыхнула в многоэтажке на Виктора Уса в Новосибирске — из огня эвакуировали мужчину

На кадрах очевидцев видно, что квартира сильно выгорела изнутри Источник: «Типичная Затулинка» / Vk.com











В Новосибирске в 17-этажном доме по улице Виктора Уса, 15 загорелась квартира на 9 этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, внутри находился мужчина.

Пожарные прибыли на место через три минуты после того, как в квартире сработала автоматическая сигнализация. В жилье было сильное задымление, также дым шел на улицу.

— Огнеборцы эвакуировали мужчину из горящего жилища и потушили возгорание с пожарного крана, находящегося в подъезде. Одновременно с этим провели эвакуацию 3 человек из соседних квартир. На всё ушло менее 20 минут, — уточнили в пресс-службе МЧС.

В квартире горели домашние вещи в коридоре на площади 2 квадратных метра. На вызов приезжали 22 человека и 7 пожарных машин. По словам очевидцев, причиной возгорания стало замыкание проводки.