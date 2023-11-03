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Мисс-УИС: в Новосибирске выбирают самую красивую тюремщицу — смотрим фотографии участниц

Конкурс пройдет в середине ноября

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Началось голосование за участниц в интернете

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В Новосибирске пройдет конкурс красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы. В телеграм-канале «ГУ ФСИН России по Новосибирской области» опубликовали фотографии участниц и объявили голосование.

— Семнадцать очаровательных сотрудниц уголовно-исполнительной системы Новосибирской области 16 ноября примут участие в финале регионального этапа Всероссийского конкурса Мисс УИС-2023 в актовом зале Администрации Дзержинского района города Новосибирска, — рассказала пресс-служба ФСИН.

Победительница голосования в интернете будет признана победительницей в номинации «Мисс интернет-голосование», добавили в пресс-службе ГУ ФСИН. НГС публикует фотографии участниц.

Анна Захарова, старший инспектор филиала по Октябрьскому району уголовно-исполнительной инспекции

Анна Захарова, старший инспектор филиала по Октябрьскому району уголовно-исполнительной инспекции

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Анна Кириченко, старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом Управления по конвоированию

Анна Кириченко, старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом Управления по конвоированию

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Антонина Волохова, инспектор отдела специального учета следственного изолятора №2

Антонина Волохова, инспектор отдела специального учета следственного изолятора №2

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Екатерина Крутьева, заместитель дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности исправительной колонии №9

Екатерина Крутьева, заместитель дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности исправительной колонии №9

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Елизавета Волкова, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных исправительной колонии №2

Елизавета Волкова, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных исправительной колонии №2

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Ольга Кнутас, старший юрисконсульт юридической группы исправительной колонии №12

Ольга Кнутас, старший юрисконсульт юридической группы исправительной колонии №12

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Алина Кокорева, оперуполномоченный оперативной группы Новосибирской воспитательной колонии

Алина Кокорева, оперуполномоченный оперативной группы Новосибирской воспитательной колонии

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Олеся Костина, старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №14

Олеся Костина, старший инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №14

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Анна Куркина, младший инспектор отделения безопасности отдела охраны Новосибирской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением

Анна Куркина, младший инспектор отделения безопасности отдела охраны Новосибирской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением

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Ирина Михейченко, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных лечебно-исправительного учреждения №10

Ирина Михейченко, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных лечебно-исправительного учреждения №10

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Виктория Голубева, младший инспектор отдела режима и надзора следственного изолятора №3

Виктория Голубева, младший инспектор отдела режима и надзора следственного изолятора №3

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Ирина Новикова, оператор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №8

Ирина Новикова, оператор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №8

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Анна Пензева, сотрудник специального учета отдела специального учета следственного изолятора №1

Анна Пензева, сотрудник специального учета отдела специального учета следственного изолятора №1

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Анна Рупп, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных колонии-поселения №22

Анна Рупп, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных колонии-поселения №22

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Светлана Соломкина, заместитель главного бухгалтера бухгалтерии исправительной колонии №15

Светлана Соломкина, заместитель главного бухгалтера бухгалтерии исправительной колонии №15

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Алия Хабибуллина, инспектор изолированного участка №2, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №18

Алия Хабибуллина, инспектор изолированного участка №2, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №18

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Татьяна Шевнина, техник отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работ отдела инженерно-технических средств охраны и надзора Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения

Татьяна Шевнина, техник отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работ отдела инженерно-технических средств охраны и надзора Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения

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В начале 2023 года НГС рассказывал историю 64-летней жительницы Новосибирска, которая выиграла международный конкурс красоты в Сочи.

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