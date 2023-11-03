Мисс-УИС: в Новосибирске выбирают самую красивую тюремщицу — смотрим фотографии участниц

В Новосибирске пройдет конкурс красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы. В телеграм-канале «ГУ ФСИН России по Новосибирской области» опубликовали фотографии участниц и объявили голосование.
— Семнадцать очаровательных сотрудниц уголовно-исполнительной системы Новосибирской области 16 ноября примут участие в финале регионального этапа Всероссийского конкурса Мисс УИС-2023 в актовом зале Администрации Дзержинского района города Новосибирска, — рассказала пресс-служба ФСИН.
Победительница голосования в интернете будет признана победительницей в номинации «Мисс интернет-голосование», добавили в пресс-службе ГУ ФСИН. НГС публикует фотографии участниц.
В начале 2023 года НГС рассказывал историю 64-летней жительницы Новосибирска, которая выиграла международный конкурс красоты в Сочи.