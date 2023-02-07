«Передам корону внучкам»: история невероятно красивой бабушки — невозможно поверить, что ей 64 года

Не сосчитать, сколько раз НГС писал о королевах красоты — нам нравится вдохновлять и вдохновляться историями их успеха. Елена Попова — не исключение: в 64 года женщина стала моделью, приняла участие в местном конкурсе «Краса Новосибирска», а после смело отправилась на международный конкурс красоты в Сочи. Больше 20 лет она преподает восточные танцы, шикарно выглядит и живет яркой, насыщенной жизнью. С Еленой мы договорились встретиться в кафе, на встречу она принесла свои короны и ленты. За чашкой чая сибирячка рассказала нам о том, как на пенсии решила осуществлять свои детские мечты, о любви к мужу, к жизни и поделилась мыслями, как стать счастливой.
О моделинге
Модельный опыт в жизни Елены появился не так давно. Дети выросли и разъехались, женщине захотелось попробовать себя в новой роли, и она пошла учиться в модельную школу. Понравилось.
— Это хобби, для удовольствия. Для того чтобы раскрутиться в модельном бизнесе и начать зарабатывать на этом, нужно вложить много денег, всё очень дорого. Фотографы не раз говорили мне, что, если бы я жила в Москве или в Питере, раскрутиться было бы проще, а в Новосибирске — без шансов. Рамки в моделинге сегодня сильно расширились, параметры для моделей изменились, появился высокий спрос. Иногда меня приглашают в проекты, я участвую в показах, — делится Елена. И добавляет, что особенно ей понравилось работать с новосибирскими дизайнерами: очень творческие люди.
Женщина окончила фотошколу и с удовольствием фотографирует сама.
О конкурсах красоты
На участие в конкурсе красоты Елену вдохновила преподавательница в модельной школе. Первый конкурс был городской — «Краса Новосибирска — 2022». Елена участвовала в категории «Гранд» (женщины от 40 лет) и заняла первое место, получив корону и титул «Леди артистизм».
— Когда получаешь корону, не чувствуешь ног — такая усталость! Все поздравляют, обнимают, а ты не понимаешь радости, осознание приходит только спустя несколько дней, — рассказывает Елена и улыбается. Корону она передаст внучкам.
Семья спокойно отреагировала, узнав, что Елена приняла решение участвовать в конкурсе красоты, но по мере приближения финала всё больше чувствовалась поддержка близких.
Второй конкурс красоты, в котором Елена приняла участие, был международным и проходил в Сочи — вот где было волнительно.
— Я очень ответственно подошла к делу. Семья вошла во вкус и уже более масштабно стала принимать участие в подготовке. Старшая внучка помогала составлять образы на каждый день, у меня был конспект, что с чем носить, я повезла с собой огромный чемодан вещей. В общем, собирали всей семьей. Каждый день мы были под прицелами камер. Я у организатора спросила: нам за сценой нужно быть будничными? А она мне ответила: женщина каждый день должна быть как королева, тогда это войдет в привычку и не будет стрессом. Это пока молодые — причесалась и пошла, а нам уже нужно лечь вовремя, выспаться, сложнее всё, — рассказывает Елена Попова.
В Сочи Елена ощутила себя как в сказке: была интересная и насыщенная программа, в первый раз в жизни она прокатилась на мотоцикле — ощущения невероятные, — посетила интересные места, да и в этом городе она была впервые — завела новые знакомства, женщины продолжают общаться и с теплотой вспоминают свои приключения. Говорит, ни на что не надеялась, поехала на конкурс ради удовольствия, а в итоге получила титул «Вторая Вице-Гранд-Леди — 2022» первого международного конкурса красоты в Сочи.
— Очень помог опыт участия в нашем новосибирском конкурсе, без него мне было бы сложнее. В марте будет еще один конкурс, где я буду вручать корону победительнице, — говорит женщина.
На вопрос, зачем ей всё это нужно, Елена ответила четко: осуществить детские мечты, увидеть что-то новое и почерпнуть опыт. Хотелось посмотреть на других женщин, почувствовать себя на сцене и — как ни странно — испытать себя.
— Я такая трусиха, хотя знаю все техники, как не волноваться на сцене, учу этому. Смогла достойно себя презентовать, но волновалась при этом жутко. Дала себе установку: если я не получу корону, ничего страшного, ведь я сделала для этого всё, что смогла. Важно понимать, что есть люди лучше и успешнее, не стоит возвышать себя над другими, — говорит Елена. — Самооценка, конечно же, поднялась. Я хотела доказать, что, несмотря на возраст, я всё еще красива, сексуальна, что могу нравиться. У меня получилось.
О красоте
На вопрос, как ей удается так хорошо выглядеть, Елена скромно ответила: «Это гены».
— Моя бабушка была очень красивой женщиной. У нас в роду много национальностей. Огромную роль играет танец. К телу нужно относиться как к любимому ребенку — воспитывать, любить, быть с ним в гармонии. Один из критериев молодости для меня — это осанка. Пока я тянусь ввысь, летаю — всё в порядке, — улыбается Елена.
Женщина ведет активный образ жизни: два раза в неделю — танцы, четыре раза в неделю посещает тренажерный зал, по выходным они с мужем ходят на лыжах, а летом выбирают длинные пешие маршруты для прогулок. Салоны красоты и косметолог, уходовая косметика обязательно, а еще Елена любит баню.
— К услугам косметолога, конечно, прибегаю, но, считаю, всё должно быть в меру. На конкурсах я встречалась с такими ухоженными женщинами: грудь, скулы, ягодицы... И так красиво! Вдохновилась и пошла в тренажерный зал. А вообще моя главная мотивация — дочки, я своим примером хочу им показать, что стареть не страшно, всё ок, — улыбается Елена.
О любви
23 февраля Елена и ее муж отметят 45-ю годовщину свадьбы. Супруги познакомились еще в студенчестве.
— У нас была студенческая вечеринка, на которую пришли курсанты военного училища. Среди них был мой будущий муж — такой красивый, статный, высокий. Сразу мне понравился. Я подумала: нужно пригласить его на танец, — вспоминает Елена с улыбкой.
Влюбились, поженились. Муж Елены — военный, по распределению его отправили в Чехословакию, где семья прожила пять лет. С двумя детьми на руках они перебрались на Дальний Восток на несколько лет, а после мужчина уволился из армии и они вернулись в Новосибирск.
— В 90-е годы было тяжело, к тому же мы стали многодетной семьей — родился третий ребенок. Всё лучшее отдавали детям, я рада, что мы смогли дать им хорошее образование, — продолжает вспоминать Елена.
Жили душа в душу, но и ссоры случались.
— Был момент, когда мы с мужем перестали понимать друг друга. В итоге я поняла, какая я сильная и самостоятельная. Сделала столько вещей: сходила в горы, поставила брекеты, окончила фотошколу, слетала в Таиланд — и всё это после 50 лет. Когда женщины остаются одни, они становятся сильнее. Мужчины, никогда не оставляйте своих женщин, иначе они перестанут в вас нуждаться. Хочется побыть одному — побудьте, но всегда возвращайтесь к той, с которой хотите быть. Расстаться очень легко, но мы сумели понять друг друга, смогли победить свои амбиции, найти точки соприкосновения. А еще нам помогло хобби, которое нравится обоим, — путешествия. Ходим в горы, изучаем Алтай — это так здорово, — делится Елена и добавляет, что секрет удачного брака кроется еще и в том, что за прожитые вместе годы она научилась хорошо понимать своего мужа.
Женщинам, которые переживают трудности брака, Елена советует в первую очередь начинать изменения с себя: поменять отношение к ситуации, посмотреть на своего мужчину, перечислить себе его лучшие качества, ответить себе на вопрос — почему она выбрала именно его, почему родила с ним детей.
— Есть недостойное поведение и есть недостатки. Если мы любим человека, то принимаем со всеми его недостатками. В порыве эмоций люди совершают ошибки, а потом жалеют. В расставании легко увязнуть, сойтись будет тяжело, обиды и осадок остаются надолго, — считает Елена. — Работайте над отношениями, любите друг друга сейчас, не ждите, когда придется закрашивать седину.
О счастье
Если бы был универсальный рецепт счастья, жить было бы гораздо проще. Хоть и говорят, что все счастливые счастливы одинаково, но все-таки каждый счастлив по-своему. Елена считает, что человеку важно понимать, чего он хочет от жизни.
— Не будет счастья, если постоянно заглядывать в рот другим, идти на поводу. Каждый сам строит свою лодку. Важно делать и поступать, как хочешь сам, прислушиваться к себе, совершать свои ошибки, а не повторять чужие. Люди часто хотят казаться, а не быть. Спросите себя — сколько вам нужно для счастья? Как мне кажется, главное счастье — это свобода выбора, — рассуждает женщина.
О любви к себе и гармонии
По мнению Елены, в поиске гармонии работает то же правило, что и со счастьем, — быть свободным.
— Человек, который чем-то тяготится, ходит на нелюбимую работу, делает в обязательном порядке то, что ему не нравится, постоянно находится в негативе. Ситуации у всех индивидуальные, но нужно стараться мыслить позитивно, развивать в себе эту способность, узнавать новое, находить радость в мелочах. Мне повезло, у меня вид из окна на лес — я черпаю энергию в природе.
Каждое утро она делает зарядку с дыхательными практиками, которую выработала сама для себя — это помогает настроиться на день. Елена советует относиться к себе дисциплинированно: избавляться от вредных привычек, не есть вредные продукты, обязательно проходить медицинские обследования. Женщинам, которые переходят в пенсионный возраст, она рекомендует выбрать для себя подходящий вид спорта и заниматься творчеством.
— Каждый человек должен найти время, чтобы жить для себя. У меня был период в жизни, когда я полностью растворилась в семье. И сейчас семья — трое детей и пять внуков — моя самая главная ценность в жизни. Но дети выросли, жизнь продолжается. Мне печально смотреть на женщин, которые полностью растворились в ком-то — так нельзя. Детям нужна успешная мама, которая в первую очередь должна делать всё для себя — не зря в самолете говорят сначала надеть кислородную маску на себя, а уже потом на ребенка. Конечно, я поняла это не сразу, у меня не было наставника, но зато это мой личный опыт. После конкурсов ко мне подходят женщины, задают такие же вопросы, мы подолгу беседуем, я вижу интерес в их глазах, мне приятно, — делится Елена.
О жизни после шестидесяти
Если запереть себя в четырех стенах на несколько лет, выбраться сложно. Усилием воли нужно заставить себя выйти из зоны комфорта и увидеть своими глазами то, что мир вокруг яркий и интересный, а жизнь продолжается, несмотря на то что дети выросли, а годы летят.
— Самое время осуществлять мечты. Спросите себя, о чем вы мечтали в детстве. К примеру, когда мне было пять лет, я мечтала стать актрисой, а сейчас я записалась на курсы актерского мастерства, мне очень интересно. Мы копим мечты всю жизнь, но складываем их в коробочку и сидим, у нас нет времени на их осуществление — работа, дети... Нужно постепенно открывать коробочку, начинать с малого, идти навстречу мечте. Поначалу будет неприятно, непривычно, где-то будут поджидать неудачи, но противоречия — двигатель жизни. Главное — захотеть, мотивировать себя и принять такими, какие вы есть, — советует Елена Попова.
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