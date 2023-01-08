Горячие Miss Maxim и утонченные бизнес-леди. Топ жительниц Новосибирска, победивших в конкурсах красоты 2022 года

Возникает ощущение, что количество конкурсов красоты за последний год как-то уменьшилось. Или деньги вместе с энтузиазмом закончились у организаторов, или красавиц стало не хватать. А может, пандемия 2021 года нарушила привычную работу индустрии красоты. Но несмотря ни на что, конкурсы всё равно проходят, красотки выигрывают титулы и короны, а корреспондент НГС Илья Калинин в очередной раз по итогам года собирает красивейших жительниц Новосибирска. Победительницы конкурсов 2022 года перечислены в алфавитном порядке без какого-либо ранжирования.
Наталья Безволенко
59 лет, рост — 169 сантиметров. Фотомодель агентства Global Russian Models. Получила титул Lady Fashion Model World 2022 на конкурсе Lady World 2022, проходившем в Сочи.
Елизавета Боброва
21 год, рост — 164 сантиметра. Студентка 4-го курса экономического факультета НГУ. Победила в конкурсе «Мисс НГУ», который проходит в Академгородке уже в 27-й раз.
Анжелика Григорьевская
21 год, рост — 174 сантиметра. Студентка 4-го курса механико-математического факультета НГУ. Первая вице-мисс НГУ в конкурсе красоты «Мисс НГУ» и обладательница приза зрительских симпатий.
Татьяна Драгальчук
27 лет, рост — 164 сантиметра. Есть двое детей: дочь 3,5 года и сын 2 года. В настоящее время в декретном отпуске. До отпуска работала продавцом-кассиром в магазине «Детский мир». Сейчас — фотограф. Заняла третье место во всероссийском конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих «Тихая Красота».
Алина Зайнулина
18 лет, рост — 180 сантиметров. Учится в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС. Модель агентства Global Russian Models. «1-я Вице-мисс Новосибирского Района» в конкурсе «Мисс Новосибирского Района» и «2-я Вице-мисс выпускница» в конкурсе «Мисс выпускница — 2022».
Натали Каролин
37 лет, рост — 168 сантиметров. Занимается онлайн-школой по детским прическам и производством платьев. Является моделью агентства Global Russian Models. На конкурсе красоты и материнства «Миссис Новосибирск — 2022» получила титул «Миссис Новосибирск». На промежуточном этапе конкурса «Миссис Россия — 2022» — «Королева поэзии», а на конкурсе «Миссис России — 2022» — титул «Миссис Сибири — 2022».
Мария Катаева
18 лет, рост — 173 сантиметра. Учится в НГУ на 2-м курсе факультета информационных технологий. Обладательница титула «Мисс Elinergy» в конкурсе «Мисс НГУ».
Екатерина Коваль
22 года, рост — 162 сантиметра. Студентка 4-го курса экономического факультета НГУ. Вторая вице-мисс НГУ в конкурсе красоты «Мисс НГУ» и обладательница приза от университетского клуба «Квант» — организаторов конкурса — за чувство юмора.
Анжелика Кононова
33 года, рост — 181 сантиметр. Есть восьмилетняя дочь. Работает специалистом по инвестированию в коммерческую недвижимость и является дипломированным энергокоучем. Стала «Миссис Россия» во всероссийском отборочном туре международного конкурса красоты Mrs Worldwide. Попала в конкурсе в топ-12 и получила специальный титул Mrs Congeniality Worldwide 2022. Конкурс проходил в Индонезии и Сингапуре.
Надежда Мамонтова
35 лет, рост — 164 сантиметров. Работает в ООО «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) — владельцев завода, где производились напитки Coca-Cola. Является моделью агентства Global Russian Models. Выиграла в конкурсе «Мисс Морской — 2022», а на конкурсе «Мисс Новосибирский район — 2022» завоевала титул «Мисс Талант».
Екатерина Марченко
37 лет, рост — 167 сантиметров. Сыну 10 лет. Работает клиническим психологом. По собственному признанию, на этом конкурсе она завершила свое участие в подобных шоу. Такие мероприятия для нее, уточнила Екатерина, энергетически затратны из-за высоких нагрузок, огорчает ее и недоброжелательность со стороны других участниц. Екатерина завоевала титул Mrs Crystal Crown World в международном конкурсе красоты среди успешных женщин — International Beauty and Model, который проходил в Азербайджане.
Елена Михнюк
24 года, рост — 176 сантиметров. Учится в аспирантуре Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Работает там же помощником ректора. Сотрудничает с модельным агентством Elite Stars. Обладательница титула «Мисс Офис Новосибирск» в международном конкурсе «Мисс Офис»: выиграла местный отборочный тур.
Светлана Решетникова
42 года, рост — 165 сантиметров. Есть две дочери — 16 и 10 лет. Работает ювелирным стилистом, дизайнером украшений. Владеет студией по подбору бижутерии. Регулярного опыта сотрудничества с рекламными агентствами нет, но с удовольствием участвует в различных фотосессиях. В конкурсе «Миссис Новосибирск International» победила среди участниц с детьми и получила титул «Миссис Новосибирск Int». Так же в конкурсе «Миссис и Леди Хрустальная Корона России», который прошел в Светлогорске, победила в номинации участниц с детьми и получила титул «Миссис Хрустальная Корона Россия Вселенная». Этот титул обозначает, что дальше Светлана будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Вселенная».
Надежда Слободянюк
37 лет, рост — 177 сантиметров. Работает маркетологом в «Автомир Премиум». На конкурсе «Миссис Новосибирск International» победила среди участниц, не имеющих детей и получила титул «Мисс Новосибирск». Затем отправилась в Светлогорск на конкурс «Миссис и Леди Хрустальная Корона России», где одержала победу в категории «Леди» — участницы без детей — и получила титул «Леди Хрустальная Корона России».
Тамара Степаненко
70 лет, рост — 160 сантиметров. Пенсионерка. Проходит обучение и сотрудничает с Global Russian Models. Участница международного конкурса Lady World 2022 в Сочи. Получила титул Lady Ideal World.
Надежда Хачатрян
65 лет, рост — 164 сантиметра. Работает в Клинике профессора Хачатряна. Сотрудничает с Global Russian Models. Обладательница титулов: 1-st Vice Grand Lady World и Lady Business World на международном конкурс красоты Lady World в Сочи.
Маргарита Храпова
26 лет, рост — 164 сантиметра. Сыну 5 лет. Подрабатывает тамадой. Заняла второе место во всероссийском конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих «Тихая Красота».
Елена Швайцер
36 лет, рост — 175 сантиметров. Соучредитель (50%) и генеральный директор компании по сборке деревянных строений — ООО «Лайф Трэнд Хаусе», а также астролог и психотерапевт. Модель Global Russian Models. Обладательница титула «Миссис Новосибирск Мира» на конкурсе «Миссис Новосибирск — 2022» и «1-я Вице-миссис Россия Вселенная» на конкурсе «Миссис Россия Мира», который проходил в Москве.
Алиса Корнилова и Полина Игнатьева
Этих двух сногсшибательных красоток считайте бонусом в сегодняшней подборке. Хоть Полина Игнатьева с Алисой Корниловой и не победили в конкурсе «MISS MAXIM 2022 & Точка любви», тем не менее они попали в топ-100 самых красивых девушек страны, кто принял участие в борьбе за профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов, и получили право появиться на обложке журнала Maximonline.ru. По окончательным итогам Полина Игнатьева заняла в сотне 14-е место, а Алиса Корнилова — 65-е. Изначально же на попадание в топ-100 претендовали и другие девушки из Новосибирска.
В начале 2022 года НГС собрал новосибирских победительниц всевозможных конкурсов красоты сразу за два пандемийных года.