Горячие Miss Maxim и утонченные бизнес-леди. Топ жительниц Новосибирска, победивших в конкурсах красоты 2022 года

Светлана Решетникова

42 года, рост — 165 сантиметров. Есть две дочери — 16 и 10 лет. Работает ювелирным стилистом, дизайнером украшений. Владеет студией по подбору бижутерии. Регулярного опыта сотрудничества с рекламными агентствами нет, но с удовольствием участвует в различных фотосессиях. В конкурсе «Миссис Новосибирск International» победила среди участниц с детьми и получила титул «Миссис Новосибирск Int». Так же в конкурсе «Миссис и Леди Хрустальная Корона России», который прошел в Светлогорске, победила в номинации участниц с детьми и получила титул «Миссис Хрустальная Корона Россия Вселенная». Этот титул обозначает, что дальше Светлана будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Вселенная».

