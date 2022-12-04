Самая талантливая и красивая: в Академгородке выбрали «Мисс НГУ» — смотрим фотографии участниц

В Новосибирске 3 декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В ДК «Юность» студентки различных факультетов боролись за звание самой красивой и талантливой. Конкурс проходил в
Девушки, прошедшие кастинг, в течение двух месяцев готовились к финальному конкурсу. Как рассказывают организаторы на официальной страничке конкурса, у девушек были профессиональные фотосессии с визажистами, работа с хореографом, участие в мастер-классах. Главным призом стал iPhone последнего поколения.
Звание «Мисс НГУ» получила Елизавета Боброва, студентка 4-го курса экономического факультета. Также были выбраны две вице-мисс. Ими стали Анжелика Григорьевская и Екатерина Коваль. Екатерина, студентка 4-го курса экономического факультета, также получила приз от университетского клуба «Квант» за чувство юмора. Анжелика Григорьевская получила приз зрительских симпатий.
Две девушки из Новосибирска заняли призовые места в конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих «Тихая Красота».