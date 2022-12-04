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Самая талантливая и красивая: в Академгородке выбрали «Мисс НГУ» — смотрим фотографии участниц

Победительницей стала студентка 4-го курса экономического факультета

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Конкурс проходил вчера, 3 декабря

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В Новосибирске 3 декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В ДК «Юность» студентки различных факультетов боролись за звание самой красивой и талантливой. Конкурс проходил в 27-й раз.

Девушки, прошедшие кастинг, в течение двух месяцев готовились к финальному конкурсу. Как рассказывают организаторы на официальной страничке конкурса, у девушек были профессиональные фотосессии с визажистами, работа с хореографом, участие в мастер-классах. Главным призом стал iPhone последнего поколения.

Звание «Мисс НГУ» получила Елизавета Боброва, студентка 4-го курса экономического факультета. Также были выбраны две вице-мисс. Ими стали Анжелика Григорьевская и Екатерина Коваль. Екатерина, студентка 4-го курса экономического факультета, также получила приз от университетского клуба «Квант» за чувство юмора. Анжелика Григорьевская получила приз зрительских симпатий.

«Мисс НГУ» — Елизавета Боброва, 4-й курс экономического факультета

«Мисс НГУ» — Елизавета Боброва, 4-й курс экономического факультета

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Первая вице-мисс НГУ — Анжелика Григорьевская, 4-й курс механико-математического факультета

Первая вице-мисс НГУ — Анжелика Григорьевская, 4-й курс механико-математического факультета

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Вторая вице-мисс — Екатерина Коваль <nobr class="_">4-й</nobr> курс экономического факультета

Вторая вице-мисс — Екатерина Коваль 4-й курс экономического факультета

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Мария Катаева, 2-й курс факультета информационных технологий, получила звание «Мисс Elinergy»

Мария Катаева, 2-й курс факультета информационных технологий, получила звание «Мисс Elinergy»

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Две девушки из Новосибирска заняли призовые места в конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих «Тихая Красота».

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