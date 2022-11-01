«За день до финала приснилось, что корона будет моя»: смотрим фото тех, кто дошел до конца конкурса «Тихая Красота»
Конкурс проводится для глухих и слабослышащих женщин
Две девушки из Новосибирска заняли призовые места в конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих — «Тихая Красота». Сибирячки получили второе и третье место в номинации миссис, в которой могут выиграть женщины до 45, имеющие детей. Журналист НГС пообщалась с победительницами.
Маргарита Храпова, 25 лет
Маргарита заняла второе место в номинации миссис «Тихая Красота», девушке 25 лет и у нее есть сын Доминик. Как рассказала сибирячка, это был ее первый конкурс, а поучаствовать она решила ради интереса. За время конкурса девушка научилась правильной походке и нормам этикета.
— Я ожидала, что выиграю. За один день до финала мне приснилось, что корона будет у меня. После этого сна я была уверена, что одержу победу, — поделилась Маргарита.
Татьяна Драгальчук, 26 лет
Татьяна заняла третье место в номинации миссис «Тихая Красота». Девушке 26 лет, у нее двое детей: дочка Вероника, которой 3,5 года, и двухлетний сын Тимофей.
Сибирячка училась в НГТУ на программиста, но по специальности не работала. После окончания университета Татьяна устроилась в «Сбербанк» оператором архива, затем продавцом-кассиром в «Детский мир», а через время ушла в декрет. Недавно девушка прошла обучение на фотографа и рада, что дело по душе.
Для Татьяны это первый конкурс красоты, но в школьные и студенческие годы она участвовала в конкурсах по жестовому пению и танцам.
— Я пошла на конкурс, потому что хотела выйти из зоны комфорта, а также соскучилась по сцене и начала забывать эмоции, которые получается испытать во время выступления. Еще хотела показать своим детям, что все зависит только от нас, и всегда надо идти вперед. Именно моя семья мотивирует меня развиваться и становиться увереннее, — отметила Татьяна.
По мнению Татьяны, после конкурса она стала более уверенной, узнала правила этикета, а участницы за время соревнования на столько сблизились, что не ощущали конкуренции.
— Не думала, что стану победителем, я сильно радовалась победе. Помню, как тряслись ноги от волнения, когда на меня надевали корону, — рассказала сибирячка.
Директор проекта «Тихая Красота» Ангелина Балдаева сообщила, что соревнование проводится четвертый год, и два года из них в статусе всероссийского конкурса. В этот раз участие приняли 30 женщин из 16 городов России в возрасте от 18 до 69 лет.
— Конкурс проходит в несколько этапов и длится всего неделю. Проект «Тихая Красота» направлен на социализацию женщин с ограниченными возможностями здоровья. Главное, что участницы воспринимают это как выход из зоны комфорта, и это им позволяет чувствовать себя увереннее, — рассказала Ангелина Балдаева.
Недавно мы писали о том, что сибирячка прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2022». Девушка работает помощником ректора новосибирского университета, занимается ораторским мастерством, вокалом и кастомизирует одежду.