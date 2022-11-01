«За день до финала приснилось, что корона будет моя»: смотрим фото тех, кто дошел до конца конкурса «Тихая Красота»

Две девушки из Новосибирска заняли призовые места в конкурсе красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих — «Тихая Красота». Сибирячки получили второе и третье место в номинации миссис, в которой могут выиграть женщины до 45, имеющие детей. Журналист НГС пообщалась с победительницами.



Маргарита Храпова, 25 лет

Маргарита заняла второе место в номинации миссис «Тихая Красота», девушке 25 лет и у нее есть сын Доминик. Как рассказала сибирячка, это был ее первый конкурс, а поучаствовать она решила ради интереса. За время конкурса девушка научилась правильной походке и нормам этикета.