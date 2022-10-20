Помощник ректора: красотка из Новосибирска прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2022»

В финал конкурса «Мисс Офис — 2022» прошла обворожительная сибирячка, которая работает помощником ректора новосибирского университета. Кроме работы, девушка занимается вокалом, ораторским мастерством и кастомизирует одежду.

Елене Михнюк 24 года, девушка работает помощником ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий уже 2 года. Она призналась, что любит свою работу и уверена, что жизнь в офисе совсем нескучная.