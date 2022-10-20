Помощник ректора: красотка из Новосибирска прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2022»
Девушка занимается танцами и расписывает одежду
В финал конкурса «Мисс Офис — 2022» прошла обворожительная сибирячка, которая работает помощником ректора новосибирского университета. Кроме работы, девушка занимается вокалом, ораторским мастерством и кастомизирует одежду.
Елене Михнюк 24 года, девушка работает помощником ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий уже 2 года. Она призналась, что любит свою работу и уверена, что жизнь в офисе совсем нескучная.
— Я хочу показать девушкам, что офисная жизнь не заканчивается в четырех стенах, у нее есть разные краски и в работе много всего интересного, — отметила девушка.
Сибирячка раньше была студенткой в университете, где сейчас работает. У нее два образования, первое — по специальности «цифровой экономист», второе — «землеустройство и кадастр», специалист по регистрации прав на недвижимое имущество.
— У меня есть художественное образование, кроме работы, я кастомизирую одежду, то есть расписываю ее, — поделилась сибирячка. — Занимаюсь вокалом и ораторским мастерством.
Кроме того, Елена успевает следить за своим питанием, заниматься фитнесом и делать зарядку по утрам. Она уверена, что всё можно успевать, если делать то, что нравится.
— В школе и университете я участвовала в конкурсах красоты, но не выигрывала. Это мое первое масштабное соревнование, никто из Новосибирска не доходил до финала раньше, — отметила девушка.
В конкурсе «Мисс Офис — 2022» принимали участие пять сибирячек, но в финал среди красоток прошла только Елена. Какие у девушки были конкуренты из Новосибирска — читайте в нашем материале.