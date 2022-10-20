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Тема дняКрасотка из Новосибирска в финале «Мисс Офис»
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Помощник ректора: красотка из Новосибирска прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2022»

Девушка занимается танцами и расписывает одежду

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Красивой сибирячке 24 года

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В финал конкурса «Мисс Офис — 2022» прошла обворожительная сибирячка, которая работает помощником ректора новосибирского университета. Кроме работы, девушка занимается вокалом, ораторским мастерством и кастомизирует одежду.

Елене Михнюк 24 года, девушка работает помощником ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий уже 2 года. Она призналась, что любит свою работу и уверена, что жизнь в офисе совсем нескучная.

— Я хочу показать девушкам, что офисная жизнь не заканчивается в четырех стенах, у нее есть разные краски и в работе много всего интересного, — отметила девушка.

Елена — помощник ректора с 2020 года

Елена — помощник ректора с 2020 года

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Сибирячка раньше была студенткой в университете, где сейчас работает. У нее два образования, первое — по специальности «цифровой экономист», второе — «землеустройство и кадастр», специалист по регистрации прав на недвижимое имущество.

— У меня есть художественное образование, кроме работы, я кастомизирую одежду, то есть расписываю ее, — поделилась сибирячка. — Занимаюсь вокалом и ораторским мастерством.

В видеовизитке для конкурса девушка рассказала, что она работает с документами и общается с партнерами

В видеовизитке для конкурса девушка рассказала, что она работает с документами и общается с партнерами

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Кроме того, Елена успевает следить за своим питанием, заниматься фитнесом и делать зарядку по утрам. Она уверена, что всё можно успевать, если делать то, что нравится.

— В школе и университете я участвовала в конкурсах красоты, но не выигрывала. Это мое первое масштабное соревнование, никто из Новосибирска не доходил до финала раньше, — отметила девушка.

В конкурсе «Мисс Офис — 2022» принимали участие пять сибирячек, но в финал среди красоток прошла только Елена. Какие у девушки были конкуренты из Новосибирска — читайте в нашем материале.

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