Когда в Новосибирске начнется купальный сезон — ответ мэрии

Стало известно, когда в Новосибирске будет проходить купальный сезон. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами.
— Купальный сезон в городе Новосибирске будет проходить в период с 20 мая по 15 сентября 2024 года, — сказано в ответе на запрос НГС.
Уточняется, что купание рекомендуется при температуре воды не ниже 18–19 градусов, воздуха — 20…25 выше нуля. При этом продолжительность купания в воде зависит как от температуры, так и от влажности воздуха и силы ветра.
— Места для купаний будут находиться на официальных пляжах парка «У моря Обского» по адресу ул. Софийская, 15, парка «Бугринская роща» по адресу ул. Обской переулок, 43 и парка отдыха «Звезда» по адресу ул. Бердский тупик, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Этим летом на водных объектах города планируется открытие шести пляжей. В соответствии с Реестром пляжей, они будут работать:
— Советский район. МАУ «Дирекция городских парков», парк «У моря Обского», пляж «Детский»;
— Советский район. МАУ «Дирекция городских парков», парк «У моря Обского», пляж «Галечный»;
— Советский район. МАУ «Дирекция городских парков», парк «У моря Обского», пляж «Каменный»;
— Советский район. МАУ «Дирекция городских парков», парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
— Кировский район. МАУ «Дирекция городских парков», парк «Бугринская роща»;
— Советский район. ООО «Неоком-Сервис» (Парк отдыха «Звезда») — арендатор.
Вместе с тем в начале мая стало известно, что летом 2024 года в Новосибирске не будет работать пляж «Наутилус». Его не откроют, пока не сдадут четвертый мост.