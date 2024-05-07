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Город эксклюзив «Не откроют, пока не сдадут четвертый мост»: пляж «Наутилус» простаивает в Новосибирске уже пятый год

«Не откроют, пока не сдадут четвертый мост»: пляж «Наутилус» простаивает в Новосибирске уже пятый год

Этим летом купаться здесь также будет нельзя

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Какие пляжи будут открыты в этом году, станет известно позже

В Новосибирске этим летом не откроют пляж «Наутилус». Он закрыт с 2020 года, объявление о закрытии прозвучало в ноябре 2019 года.

— Пляж не откроют, пока не сдадут четвертый мост. Там находится строительная база, и организовать место для отдыха сейчас там не представляется возможным, — пояснила Анна Терешкова.

По ее словам, в этом году пляжи откроются на территории парка «У моря Обского» и «Бугринская роща» и еще порядка пяти пляжей. Точный список будет известен позже.

Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что после открытия пляжа там планируют провести облагораживание и сделать зеленую зону для отдыхающих.

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Пляж Пляж Наутилус Новосибирск
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