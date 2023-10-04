Что сделают с территорией пляжа «Наутилус» в Новосибирске — он 4 года не работает из-за четвертого моста

— Есть планы. Прежде всего, это планы департамента культуры, у которых в полномочиях — развивать зеленые и рекреационные зоны. Планы на этот счет есть. Перспективу видим в создании такой зоны отдыха, еще одной как с правой стороны, где парк «Арена», так и с левой стороны. Можно будет говорить о возвращении пляжа в перспективе на это место, — ответил глава города.

