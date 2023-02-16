Ищите другое место для купания: пляж «Наутилус» в Новосибирске этим летом все-таки не откроют

Этим летом в Новосибирске не откроют два пляжа — «Наутилус» и у нового парка «Арена». Об этом во время прямого эфира на НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
Пляж «Наутилус» не будет работать из-за строительства четвертого моста, уточнила Анна Терешкова. Ранее его обещали открыть летом 2023 года.
Пляж возле новой арены пока невозможно открыть, так как там для купания непригодна вода.
— Из-за того, что река Тула грязная, мы не можем открыть на парке «Арене» пляж. Нам его не согласуют, потому что река Тула вытекает и вода для купания не пригодна в этом месте. И нам предстоит большая работа, потому что очень много заинтересованных людей, которые хотят продолжать туда сбрасывать отходы, — объяснила Анна Терешкова. — Реки муниципалитету не подчиняются — это областная проблема. Но мы очень плотно работаем. Все малые реки были захламлены, и мы только сейчас приступаем к реновации этих пространств. Очень много заводов и частных хозяйств напрямую пытаются скидывать все в реки. И мы с Минприродой, областью, чтобы в будущем устанавливать какие-то очистные сооружения.
Искупаться горожане смогут на пляжах в «Бугринском парке» и парке «У моря Обского».
Также Анна Терешкова сообщила, что Центральный пляж в Академгородке Российская академия наук отказалась передавать мэрии в собственность, предложив муниципалитету взять участок в аренду.
— Есть дизайн-проект этого пляжа. Но РАН остановило передачу пляжа. Мы будем пытаться с этим разбираться. Муниципалитет не может вкладывать деньги в арендованное, — отметила Анна Терешкова.
В Новосибирске создадут рекреационную зону вдоль реки Ельцовка вместо деревьев в бору, вырубленных под новый жилой комплекс.