Ищите другое место для купания: пляж «Наутилус» в Новосибирске этим летом все-таки не откроют

Пляж «Наутилус» не будет работать из-за строительства четвертого моста, уточнила Анна Терешкова. Ранее его обещали открыть летом 2023 года.



Пляж возле новой арены пока невозможно открыть, так как там для купания непригодна вода.

— Из-за того, что река Тула грязная, мы не можем открыть на парке «Арене» пляж. Нам его не согласуют, потому что река Тула вытекает и вода для купания не пригодна в этом месте. И нам предстоит большая работа, потому что очень много заинтересованных людей, которые хотят продолжать туда сбрасывать отходы, — объяснила Анна Терешкова. — Реки муниципалитету не подчиняются — это областная проблема. Но мы очень плотно работаем. Все малые реки были захламлены, и мы только сейчас приступаем к реновации этих пространств. Очень много заводов и частных хозяйств напрямую пытаются скидывать все в реки. И мы с Минприродой, областью, чтобы в будущем устанавливать какие-то очистные сооружения.