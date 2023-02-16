Что с вырубкой в Нижней Ельцовке? Будет ли Ленина пешеходной снова? Анна Терешкова отвечает на вопросы (онлайн)

О перекрытии улицы Ленина:

— Это было экспериментально. Сейчас могу сказать про недостатки. Не хватило бизнеса — рождественских домиков, в которых продавалась бы сувенирная продукция, где можно было бы купить какие-то крендели. Не хватило активности и бизнеса. Но мы понимаем, что бизнесу не были прописаны правила игры. Если бы мы говорили, что каждый год будем перекрывать улицу Ленина - они могли бы закупать домики, оборудование, — сказала Анна Терешкова.