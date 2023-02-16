Что с вырубкой в Нижней Ельцовке? Будет ли Ленина пешеходной снова? Анна Терешкова отвечает на вопросы (онлайн)

Также к праздникам хотят наряжать город гирляндами и светящимся потолком.
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По словам вице-мэра, улицу Ленина будут перекрывать на День города.
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О перекрытии улицы Ленина:
— Это было экспериментально. Сейчас могу сказать про недостатки. Не хватило бизнеса — рождественских домиков, в которых продавалась бы сувенирная продукция, где можно было бы купить какие-то крендели. Не хватило активности и бизнеса. Но мы понимаем, что бизнесу не были прописаны правила игры. Если бы мы говорили, что каждый год будем перекрывать улицу Ленина - они могли бы закупать домики, оборудование, — сказала Анна Терешкова.
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— В первую очередь такой федеральный проект рассчитан на то что город должен показать свой потенциал для развития туризма, — говорит Анна Терешкова.
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Только за декабрь около 70 тысяч туристов посетили Новосибирск, говорит Анна Терешкова. В предыдущей новогодней столице — Нижнем Новгороде — эта цифра составила 65 тысяч.
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Анна Терешкова рассказывает про то, какие мероприятия прошли в городе в рамках проекта «Новосибирск - новогодняя столица России».
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