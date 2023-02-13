Мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в Нижней Ельцовке — ответ застройщика

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос деревьев в Нижней Ельцовке, но застройщик, который начал вырубать деревья, заявил, что официальных документов об этом решении в компанию не поступало.
— Никаких официальных документов об отзыве разрешения на снос деревьев в компанию не поступало. Поэтому комментировать или давать какую-либо юридическую оценку вышедшей в СМИ информации считаем нецелесообразным, — объяснили в ГК «Д54».
При этом, по словам застройщика, о вырубке заранее предупредили все надзорные органы, предоставив документы и разрешения. Кроме того, документация неоднократно прошла правовые экспертизы и проверки надзорными органами и ведомствами.
Скандал о вырубке деревьев в Нижней Ельцовке разгорелся неделю назад. По данным из разрешения на снос, на месте деревьев планировали построить многоэтажные дома. Застройщик, который вырубил насаждения, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений и убрали аварийные и больные деревья. Также в компании уверяют, что уже выплатили бюджету 24,5 миллиона рублей. После резонанса в СМИ вырубку леса взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.