Мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в Нижней Ельцовке — ответ застройщика

Скандал о вырубке деревьев в Нижней Ельцовке разгорелся неделю назад. По данным из разрешения на снос, на месте деревьев планировали построить многоэтажные дома. Застройщик, который вырубил насаждения, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений и убрали аварийные и больные деревья. Также в компании уверяют, что уже выплатили бюджету 24,5 миллиона рублей. После резонанса в СМИ вырубку леса взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.