Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса в Нижней Ельцовке. Здесь хотели построить новый жилой комплекс.
Как сообщили в приемной председателя СК России, к Бастрыкину обратились жители города Новосибирска. Они сообщили, что в Нижней Ельцовке вырубили более 900 деревьев в зоне отдыха и оздоровления.
— Граждане полагают, что территорию расчищают для дальнейшего строительства многоквартирных домов. Неоднократные обращения в органы власти результатов не принесли, — объяснили в приемной главы СК.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову провести дополнительную проверку, представить доклад об установленных обстоятельствах и о принятом решении.
При этом в СУ СК России по Новосибирской области уже проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано.
Скандал о вырубке деревьев в Нижней Ельцовке разгорелся на прошлой неделе. По данным из разрешения на снос, на месте деревьев планировали построить многоэтажные дома. Застройщик, который вырубил насаждения, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений, а убраны были аварийные и больные деревья. При этом в компании уверяют, что уже выплатили бюджету 24,5 миллиона рублей.
Сегодня, 8 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на снос деревьев.