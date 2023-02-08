Мэр Новосибирска отозвал решение о вырубке деревьев для нового ЖК в Нижней Ельцовке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал решение на снос деревьев в Нижней Ельцовке. Здесь хотели построить новый ЖК.



В пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области сообщили, что 7 февраля в мэрию Новосибирска внесли представление об устранении нарушений. Они касались вырубки леса рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка.



— Анатолий Локоть в течение рабочего дня с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зеленых насаждений, ранее выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, — отметили в прокуратуре региона.



Скандал о вырубке деревьев в Нижней Ельцовке разгорелся на прошлой неделе. По данным из разрешения на снос, на месте деревьев планировали построить многоэтажные дома. Застройщик, который вырубил насаждения, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений, а убраны были аварийные и больные деревья. При этом в компании уверяют, что уже выплатили бюджету 24,5 миллиона рублей.



Как выглядит место, где за несколько дней вырубили более 900 деревьев, — смотрите в материале.

