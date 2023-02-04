В лесу у Нижней Ельцовки начали вырубать деревья — видео с места

В Новосибирске начали вырубать деревья в лесу рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка. По данным из разрешения на снос насаждений, на участке планируется строительство многоэтажных домов.
В документе, выданном компании «Д54 Развитие», говорится о том, что на участке могут вырубить более 900 деревьев. Документ имеется в распоряжении редакции.
— 23 января мэрия выдала разрешение компании ООО «Д54 Развитие» на вырубку 931 дерева, — рассказала НГС общественник Василиса Мальцева.
В разрешении на снос деревьев указан кадастровый номер участка, на котором можно проводить вырубку. По данным сайта «Роскадастр», эта территория предназначена для многоэтажной жилой застройки. Ранее здесь находился пионерлагерь «Юный медик».
Вырубку деревьев прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем Telegram-канале:
— Мэру Новосибирска и его заместителю настойчиво рекомендовал прекратить вырубку деревьев в Нижней Ельцовке, изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса. Надеюсь, что с завтрашнего дня ситуация изменится и все деревья останутся в вертикальном положении.
Журналист НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, чтобы узнать подробности о вырубке.
ООО «Д54 Развитие» было создано 10 декабря 2007 года. Компания специализируется на жилищной застройке. По данным «Контур.Фокуса», в ней зарегистрировано 3 сотрудника. Баланс на 2021 года составил 116,6 миллиона рублей. Компания приняла участие в госзакупках на сумму 7,7 миллиона рублей. Учрежденное юрлицо — ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест».
Ранее жители поселка Ложок рядом с новосибирским Академгородком заметили рабочих, которые начали пилить березы на участке рядом с домом на улице Солнечной, 1/2. Рабочие предоставили жителям разрешение на снос деревьев.