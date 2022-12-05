Областное агентство решило построить дом у Академгородка — ради него вырубают больше 40 деревьев

Жители поселка Ложок рядом с новосибирским Академгородком утром 5 декабря заметили рабочих, которые начали пилить березы на участке рядом с домом на улице Солнечной, 1/2.
— К нам сегодня приехала компания по вырубке и на участке напротив нашего дома рубят деревья, 43 дерева, — рассказала журналисту НГС жительница дома Анна. — Деревья не больные, здоровые. Вызвали полицию — два часа уже ждем, никто не приезжает. Половину деревьев уже спилили — огромные березы, которым по 20–30 лет.
Рабочие предоставили жителям разрешение на снос деревьев, которое компании «Центр недвижимости» в лице ее директора Антона Сорокина выдано на основании акта обследования и оценки деревьев. Сам акт жители не видели, сказала Анна.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Центр недвижимости» принадлежит Новосибирскому областному агентству ипотечного кредитования (НОАИК), которое учредили структуры правительства Новосибирской области. На сайте компании «Центр недвижимости» указано, что она участвовала в строительстве двух доходных домов на Солнечной, 1/1 и 1/2 и сегодня занимается их управлением. Дома построены областным правительством при участии федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Участок рядом с построенными домами также принадлежит «Центру недвижимости».
— Это наш строительный участок, мы его очищаем под будущую стройку, она планируется весной, — сказал директор компании Антон Сорокин.
Проектной документации нового дома пока нет, добавил он.
При этом ранее на обращение жителей Ложка в региональном Минстрое ответили, что ведомство не рассматривает расширение зон жилой застройки — подобное предложение к изменению генплана поселка возмутило местных жителей.