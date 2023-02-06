«Были аварийные и больные деревья»: застройщик — о скандале с вырубкой бора в Нижней Ельцовке

Компания указывает, что участок находится в их частной собственности и отнесен к зоне многоэтажной жилой застройки еще в 2007 году.



— Имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки находились аварийные и больные деревья. Мы заранее предупредили о предстоящей вырубке все официальные надзорные органы власти и предоставили полный пакет документов о том, что имеем право начать работы, — утверждает представитель ГК «Д54» Тимур Касаев.

