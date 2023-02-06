«Были аварийные и больные деревья»: застройщик — о скандале с вырубкой бора в Нижней Ельцовке

Застройщик, который вырубил деревья в бору Нижней Ельцовки, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений, а убраны были аварийные и больные деревья. Скандал разгорелся на этих выходных. Активисты пытались остановить вырубку, вызывали полицию, но не смогли остановить работы. Под снос попали более 900 деревьев.
В ответ на запрос корреспондента НГС в ГК «Д54» объяснили свою позицию по поводу произошедшего.
Компания указывает, что участок находится в их частной собственности и отнесен к зоне многоэтажной жилой застройки еще в 2007 году.
— Имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки находились аварийные и больные деревья. Мы заранее предупредили о предстоящей вырубке все официальные надзорные органы власти и предоставили полный пакет документов о том, что имеем право начать работы, — утверждает представитель ГК «Д54» Тимур Касаев.
Он привел данные госэкспертизы — около 30% деревьев были в аварийном или сильно ослабленном состоянии, примерно 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью.
— Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ «Рослесозащита». В заключении сказано: «Деревья третьего класса устойчивости рекомендуется убрать ввиду их нежизнеспособности и ввиду того, что они создают опасность гражданам или их имуществу». К этому участку приковано особое внимание из-за его уникального расположения, поэтому вся документация проходила многочисленные правовые экспертизы и проверки различными ведомствами. Все наши действия абсолютно законны, — подчеркивают в ГК «Д54».
Работы на участке ведутся с лета прошлого года.
— На территории участка нет растений или животных, внесенных в Красную книгу Российской федерации или Красную книгу Новосибирской области. Значительного вклада в поддержание экологической стабильности территории не вносит, особо ценных природных комплексов и объектов на ней нет. Это дословная цитата из заключения экологов и экспертов «Центра защиты леса», — добавили в компании.
В ГК «Д54» заверили, что не будет полностью зачищать территорию от деревьев, а впишут в ландшафт новый ЖК. В компании обещают, что около половины участке станет парковой зоной, переходящей в лес.
В январе застройщик выплатил в бюджет 24,5 миллиона рублей.
— Мы пообщались с несколькими питомниками деревьев, когда изучали этот вопрос, и подсчитали: на эту сумму можно приобрести приблизительно 3 200 сосен высотой 2–2,5 метра. Или других видов, например, 7200 берез или 8900 лип из ордынского питомника саженцев — в зависимости от того, какие деревья решит высаживать мэрия города. И несмотря на это, мы планируем после строительства жилого комплекса благоустроить собственную территорию застройки с высадкой крупномерных деревьев, — обещает представитель ГК «Д54» Тимур Касаев.
Активисты в свою очередь намерены организовать митинг против застройки. Они записали видеообращение.
Вот так бор выглядел вчера, 5 февраля, днем.
В мэрии заявили, что не могли отказать застройщику в сносе деревьев. Более подробно о конфликте из-за леса вы можете прочитать здесь.