Битва за бор: новосибирцы второй день пытаются остановить вырубку 900 деревьев под новый ЖК — заблокировали дорогу

Разрешение на снос деревьев было подписано начальником управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадимом Полещуком. Документ имеется в распоряжении редакции.



— Он много документов подписывает. Нужно разобраться в ситуации. Я сегодня этим вопросом займусь, — заверила корреспондента НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Разрешение было выдано 23 января компании ООО «Д54 Развитие» на снос 931 дерева. Цель проведения работ — многоэтажная жилая застройка. Указан и кадастровый номер участка, на котором можно проводить вырубку. Ранее здесь находился пионерлагерь «Юный медик».