Битва за бор: новосибирцы второй день пытаются остановить вырубку 900 деревьев под новый ЖК — заблокировали дорогу

Второй день подряд в Нижней Ельцовке местные жители пытаются остановить вырубку бора. Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить.
Сегодня на место рабочие вызвали полицию.
— Мы перекрыли дорогу грунтовую, чтобы представители застройщика не могли выехать. Они вызвали полицию, но так как это не проездная дорога, то ничего они нам сделать не могут, — объяснила корреспонденту НГС Оксана Бабенко, общественница. — Они наш лес пилят, а мы их не выпускаем. Пусть едут по другой дороге. Они почти уже всё спилили.
Как сообщил один из активистов, полиция пресекает попытки активистов перелезть через забор. На месте находятся три экипажа. Люди отвечают полицейским, что просто гуляют.
Жители сейчас записали видеообращение и не собираются никуда уходить.
Министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин вчера официально заявлял, что обратился к мэру Новосибирска:
— Мэру Новосибирска и его заместителю настойчиво рекомендовал прекратить вырубку деревьев в Нижней Ельцовке, изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса. Надеюсь, что с завтрашнего дня ситуация изменится и все деревья останутся в вертикальном положении, — писал Евгений Шестернин в Telegram-аккаунте.
Судя по звуку на видео, которое было снято сегодня, работы продолжаются.
Разрешение на снос деревьев было подписано начальником управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадимом Полещуком. Документ имеется в распоряжении редакции.
— Он много документов подписывает. Нужно разобраться в ситуации. Я сегодня этим вопросом займусь, — заверила корреспондента НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Разрешение было выдано 23 января компании ООО «Д54 Развитие» на снос 931 дерева. Цель проведения работ — многоэтажная жилая застройка. Указан и кадастровый номер участка, на котором можно проводить вырубку. Ранее здесь находился пионерлагерь «Юный медик».
В феврале прошлого года НГС разбирался с этим спорным участком. Часть леса вокруг, по документу, является охраняемой природной территорией, часть — относится к городским лесам. В 2020 году после множества пикетов и акций протестов местных жителей территорию решили вернуть в зону рекреации.
Тогда НГС выяснил, что согласно выписке ЕГРН, оба участка, выделенные из лесного массива, с марта 2020 года принадлежат новосибирскому предпринимателю Николаю Позднякову. Он, в частности, является учредителем строительной компании «Д54». О том, что застройщик намерен спилить деревья в лесу, написало издание «Навигатор». Но в 2021 году журналисту НГС в компании заявили, что никаких запросов в администрацию Советского района, которая выдает подобные разрешения, не направляли, а от издания потребовали опровержения. От других комментариев о перспективах использования земли бывшего «Юного медика» в «Д54» отказались.
Корреспондент НГС попыталась дозвониться до компании, но трубку никто не взял. Редакция направила запрос по электронной почте.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Николай Поздняков является учредителем и «Д54» и «Д54 Развитие», которая и получила разрешение на спил деревьев.
— ООО «Д54» образовано в марте 2017 года. Ранее ключевые сотрудники и топ-менеджмент компании являлись частью команды известного в Академгородке г. Новосибирска застройщика «Роснефтегазстрой» (RNGS), — говорится на сайте «Д54».
Журналист НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, чтобы узнать подробности о вырубке.
В полиции не стали комментировать происходящее:
— Считаем целесообразным обратиться по данному вопросу по компетенции в соответствующие органы местного самоуправления и исполнительной власти и надзорные органы, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее жители поселка Ложок рядом с новосибирским Академгородком заметили рабочих, которые начали пилить березы на участке рядом с домом на улице Солнечной, 1/2. Рабочие предоставили жителям разрешение на снос деревьев.