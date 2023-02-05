«Оснований для отказа в сносе деревьев не было»: мэрия — о скандале с вырубкой более 900 деревьев под новый ЖК

В мэрии Новосибирска заявили, что не могли отказать застройщику в сносе деревьев в бору в Нижней Ельцовке. Второй день подряд местные жители пытались остановить вырубку. Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить.
В мэрии сообщили, что правообладатель участка неоднократно менялся, а с сентября 2022 года стал принадлежать ООО «Д54 Развитие».
— В соответствии с градостроительной документацией города Новосибирска начиная с 2014 года данный земельный участок отнесен к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности, — объяснили в мэрии Новосибирска. — В соответствии с правилами и регламентом ООО «Д54 Развитие» управлением по благоустройству общественных пространств подготовлен счет на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений в бюджет города Новосибирска.
А 23 января застройщик получил разрешение на снос деревьев. На восстановление деревьев он должен будет выплатить 24,4 миллиона рублей.
— Основания для отказа в выдаче разрешения на данном земельном участке отсутствовали, — подчеркивают в мэрии. — В январе 2023 года департаментом культуры, спорта и молодежной политики совместно с Минприроды НСО проведено обследование территории «Юного медика», а также территорий в районе Нижней Ельцовки с целью определения перспективных участков для создания и обустройства компенсационной рекреационной зоны. Департаментом будут даны заключения по результатам обследования до 1 марта 2023 года.
В мэрии также заявили, что хотят, чтобы оставшиеся леса передали из федеральной собственности в муниципальную.
Местные жители против застройки и записали видеообращение.
Корреспондент НГС попыталась дозвониться до «Д54» и «Д54 Развитие», но трубку никто не взял. Редакция направила запрос по электронной почте.
Более подробно о конфликте из-за леса вы можете прочитать здесь.