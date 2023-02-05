«Оснований для отказа в сносе деревьев не было»: мэрия — о скандале с вырубкой более 900 деревьев под новый ЖК

В мэрии Новосибирска заявили, что не могли отказать застройщику в сносе деревьев в бору в Нижней Ельцовке. Второй день подряд местные жители пытались остановить вырубку. Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить.