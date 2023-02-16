«Да, это неприятно. Наша задача — сделать высадки»: Анна Терешкова — о вырубке 900 деревьев в Нижней Ельцовке

В Новосибирске создадут рекреационную зону вдоль реки Ельцовка вместо деревьев в бору, вырубленных под новый жилой комплекс. Об этом во время прямого эфира на НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
Она подробно объяснила ситуацию в Нижней Ельцовке, где вырубили более 900 деревьев. Приводим ее комментарий полностью:
— Мы отвечаем за скверы, парки и, в том числе, леса: у нас есть два лесничества — Заельцовское и Первомайское. Все эти лесничества ограничены. Границы лесов раньше учреждались всегда на федеральном уровне. Эта территория (где прошла вырубка) не является лесами. Это частная собственность. Когда мы узнали об этой ситуации, это была стройка, и не по нашему департаменту, я ходила в Минприроды и предупреждала, что у нас очень большое количество деревьев на одной территории. Спрашивала, возможна ли мена данной территории с другими.
С другой стороны, если говорить совсем утилитарно, вы себе купили дачный участок, на нем растет несколько деревьев, а вы хотите построить пристройку. Вы же имеете на это право? Это услуга просто. Вам обязаны ее предоставить. Единственное, должны приехать и посмотреть — если больные деревья, то не должны выплачивать компенсацию. Если деревья здоровые, то должны выплатить компенсацию.
Здесь, к сожалению, по формальным признакам произошла эта история.
Мы делали всё для того, чтобы сделать мены или еще какие-то вещи. Ситуация эта висела. Ребята хотели на своей территории это сделать, и они по формальным признакам это сделали.
Да, это неприятно, нам тоже крайне неприятно, потому что мы знаем, как активно люди поддерживают «зеленку» (зеленые насаждения. — Прим. ред.). Если сравнить по-эмоциональному, то по строительству кампуса НГУ была примерно такая же реакция. И я ее прекрасно понимаю, потому что наша задача — защищать каждое дерево в городе Новосибирске.
Наша задача сейчас — сделать компенсационные высадки. По реке Ельцовке разрабатывают рекреационную зону. Те 24,5 миллиона, что выплатил застройщик, пойдут на эту территорию. Наши специалисты с представителями администрации и тосовцами прошли всё, и мы сейчас будем приступать к разработке проекта.
Подробнее о скандале в Нижней Ельцовке
Скандал из-за вырубки деревьев в Нижней Ельцовке разгорелся в начале февраля. Застройщик, который вырубил насаждения под новый ЖК, заявил, что в лесу нет краснокнижных растений, а рубщики убрали аварийные и больные деревья. Также в компании уверяют, что уже выплатили бюджету 24,5 миллиона рублей. После резонанса в СМИ вырубку леса взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос деревьев в Нижней Ельцовке, но застройщик, который начал вырубать деревья, заявил, что официальных документов об этом решении в компанию не поступало.