«Да, это неприятно. Наша задача — сделать высадки»: Анна Терешкова — о вырубке 900 деревьев в Нижней Ельцовке

Она подробно объяснила ситуацию в Нижней Ельцовке, где вырубили более 900 деревьев. Приводим ее комментарий полностью:

— Мы отвечаем за скверы, парки и, в том числе, леса: у нас есть два лесничества — Заельцовское и Первомайское. Все эти лесничества ограничены. Границы лесов раньше учреждались всегда на федеральном уровне. Эта территория (где прошла вырубка) не является лесами. Это частная собственность. Когда мы узнали об этой ситуации, это была стройка, и не по нашему департаменту, я ходила в Минприроды и предупреждала, что у нас очень большое количество деревьев на одной территории. Спрашивала, возможна ли мена данной территории с другими.