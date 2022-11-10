Пляж «Наутилус» откроют в Новосибирске в следующем году: он не работал три лета

— Этот пляж город не потеряет. Там сделана, к сожалению, временная строительная площадка. Там с одной стороны — для строительства арены, а с другой — для строительства четвертого моста лежат инструменты. После того как закончится строительство моста, мы вернем этот пляж. С другой стороны, любители волейбола, мы приглашаем в наш парк «Арена», где у нас есть волейбольные площадки, — ответила Анна Терешкова.