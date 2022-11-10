Пляж «Наутилус» откроют в Новосибирске в следующем году: он не работал три лета
Место было закрыто из-за стройки ЛДС
В Новосибирске в следующем году откроют пляж «Наутилус», который был закрыт несколько лет. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова во время онлайн-трансляции НГС.
— Планируют ли приводить в порядок и восстанавливать городской пляж? Там были отличные волейбольные площадки, всегда без проблем можно было доехать поиграть, искупаться. Неужели город потеряет этот пляж? — спросил читатель НГС.
— Этот пляж город не потеряет. Там сделана, к сожалению, временная строительная площадка. Там с одной стороны — для строительства арены, а с другой — для строительства четвертого моста лежат инструменты. После того как закончится строительство моста, мы вернем этот пляж. С другой стороны, любители волейбола, мы приглашаем в наш парк «Арена», где у нас есть волейбольные площадки, — ответила Анна Терешкова.
О закрытии пляжа стало известно в ноябре 2019 года. Это произошло из-за строительства нового ЛДС, в 2020 году новосибирцы не могли на нем купаться.
В конце октября мэрия Новосибирска опубликовала новый проект планировки для территории городского пляжа и котлована Горского жилмассива. Варианты, что делать с пляжем после открытия, разные. Но перед властями встала проблема: как вернуть городу давно розданные арендаторам земли. На одном из самых напряженных заседаний рабочей группы, которая должна решить эти вопросы, побывала журналист НГС.