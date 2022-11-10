Могут ли открыть Ленина и каким будет каток у Оперного: прямой эфир с Анной Терешковой

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире.



Каким будет каток у Оперного? Откроют ли улицу Ленина из-за возмущения автомобилистов? Как будет город праздновать Новый год?



Эти и другие вопросы мы зададим Анне Терешковой в прямом эфире.

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