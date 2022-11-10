Могут ли открыть Ленина и каким будет каток у Оперного: прямой эфир с Анной Терешковой
Вице-мэр отвечает на вопросы новосибирцев
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире.
Каким будет каток у Оперного? Откроют ли улицу Ленина из-за возмущения автомобилистов? Как будет город праздновать Новый год?
Эти и другие вопросы мы зададим Анне Терешковой в прямом эфире.
Прямой эфир проводится в официальной группе НГС во «ВКонтакте». Если вам неудобно его смотреть, то вы можете прочитать текстовую расшифровку на сайте или в нашем Telegram-канале.
Следующий вопрос к Анне Терешковой от читателя звучал так:
— Через Бугринскую рощу застройщик хочет проложить теплотрассу. Это вообще законно? Строить линейный объект через городской лес?
Вице-мэр говорит, что, с одной стороны, нужно защищать лес, а с другой — развитие города нельзя остановить.
Анна Терешкова ответила, что на данный момент разрешения на это не дали.
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Фейерверка на Новый год в этом году тоже не будет.
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Вице-мэр отметила, что всех детей мобилизованных и военных пригласят на праздничные новогодние мероприятия.
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Читатель НГС задал свой вопрос об улице Ленина: почему ее перекрывают такими бетонными блоками?
Анна Терешкова заверила, что пока это техническое перекрытие, но в будущем эти блоки заменят.
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Будет ли улица Ленина пешеходной в следующем году, также обсудят с новосибирцами в феврале.
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Почему перекрыли улицу Ленина?
Поскольку Новосибирск выбран новогодней столицей, то украшение города должно соответствовать, говорит Анна Терешкова. Поэтому улицу Ленина решили сделать пешеходной, красивой. Чтобы люди могли прийти в кафе, кинотеатр, прогуляться.
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Будет ли традиционный каток перед Оперным?
— Мы проанализировали результаты голосования и пришли к выводу, что хотим в этом году отказаться от катка, — сказала Анна Терешкова.
При этом будет каток на Михайловской набережной.
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Анна Терешкова сказала, что сейчас такое время, когда не очень хочется смеяться. Хотелось, чтобы над катком перестали шутить, комментировать его по всей стране. Поэтому власти решили обратиться к жителям города и сделали опрос.
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Новосибирцы выбрали один из трех проектов площади у Оперного — читатели НГС голосовали за варианты, которые предложила мэрия. Свое мнение выразили более 4500 человек.
Голоса между двумя вариантами разделились почти поровну, но с небольшим отрывом победил проект благоустройства площади без катка. За него отдали голос 47% читателей. Просят залить каток привычной интригующей формы в виде ракеты 44% проголосовавших. Третий — усеченный вариант с катком — понравился только 9% голосовавших.
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