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Совсем без катка: читатели НГС выбрали один из трех проектов площади у оперного в Новосибирске

Мнения горожан разделились

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Каток перед оперным стали заливать только в 2019 году

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Новосибирцы выбрали один из трех проектов площади у оперного — читатели НГС голосовали за варианты, которые предложила мэрия. Свое мнение выразили 4512 человек.

Голоса между двумя вариантами разделились почти поровну. С небольшим отрывом победил проект благоустройства площади без катка. За него отдали голос 47% читателей. Просят залить каток привычной интригующей формы в виде ракеты 44% проголосовавших. Третий, усеченный вариант с катком понравился только 9% голосовавших.

Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».

Сегодня вице-мэр Анна Терешкова в прямом эфире НГС ответит на вопросы читателей НГС о перекрытии улицы Ленина, новогодних мероприятиях и других важных событиях города. Вы можете задать свой вопрос здесь.

Театральный скверГолосованиеКаток
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