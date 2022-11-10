Совсем без катка: читатели НГС выбрали один из трех проектов площади у оперного в Новосибирске
Мнения горожан разделились
Новосибирцы выбрали один из трех проектов площади у оперного — читатели НГС голосовали за варианты, которые предложила мэрия. Свое мнение выразили 4512 человек.
Голоса между двумя вариантами разделились почти поровну. С небольшим отрывом победил проект благоустройства площади без катка. За него отдали голос 47% читателей. Просят залить каток привычной интригующей формы в виде ракеты 44% проголосовавших. Третий, усеченный вариант с катком понравился только 9% голосовавших.
Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях, и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».
Сегодня вице-мэр Анна Терешкова в прямом эфире НГС ответит на вопросы читателей НГС о перекрытии улицы Ленина, новогодних мероприятиях и других важных событиях города. Вы можете задать свой вопрос здесь.