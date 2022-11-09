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О перекрытии Ленина, катке у оперного и новогодних праздниках: прямой эфир с Анной Терешковой — задай свой вопрос

Вице-мэр ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире

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Вопрос можно прислать заранее или задать его во время эфира

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит на вопросы жителей города в прямом эфире НГС. Он пройдет в официальной группе сайта в соцсети «ВКонтакте».

Каким будет каток у оперного? Откроют ли улицу Ленина из-за возмущения автомобилистов? Как будет город праздновать Новый год?

Эфир состоится 10 ноября в 11:00.

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму:

Вчера мэрия Новосибирска представила три новогодних проекта площади у театра оперы и балета — горожане могут проголосовать за понравившийся им вариант.

Анна ТерешковаКатокПрямой эфир
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