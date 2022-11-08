20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняПочему до сих пор не лег снег?
Все новости
Все новости

Нужен ли Новосибирску скандальный каток у оперного или лучше совсем без него — выбираем из трех проектов

Предлагаем читателям проголосовать на нашем сайте

1 484
ds

У катка в прошлые годы была неоднозначная форма

Поделиться

Мэрия Новосибирска представила три новогодних проекта площади у театра оперы и балета — горожане могут проголосовать за понравившийся им вариант.

— Много было вопросов к форме катка. Мы предлагаем новосибирцам самим определить и подсказать мэрии, какой вариант лучше будет выбрать, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Голосуйте за тот вариант, который вам больше нравится.

Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».

При этом на Михайловской набережной в этом году появится самый длинный каток в России. Об этом объявили на форуме в Москве, когда презентовали проект «Новосибирск — Новогодняя столица России».

Театральный скверГолосованиеКаток
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2