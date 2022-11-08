Нужен ли Новосибирску скандальный каток у оперного или лучше совсем без него — выбираем из трех проектов

Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».

