Нужен ли Новосибирску скандальный каток у оперного или лучше совсем без него — выбираем из трех проектов
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Мэрия Новосибирска представила три новогодних проекта площади у театра оперы и балета — горожане могут проголосовать за понравившийся им вариант.
— Много было вопросов к форме катка. Мы предлагаем новосибирцам самим определить и подсказать мэрии, какой вариант лучше будет выбрать, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.
Голосуйте за тот вариант, который вам больше нравится.
Впервые каток в Театральном сквере появился в 2019 году. Пару дней спустя фотограф из Новосибирска Слава Степанов выложил снимок катка с высоты, при взгляде на который стало понятно, что у новой площадки интригующие очертания. Фото стали активно распространять в соцсетях и его даже показали в программе «Вечерний Ургант».
При этом на Михайловской набережной в этом году появится самый длинный каток в России. Об этом объявили на форуме в Москве, когда презентовали проект «Новосибирск — Новогодняя столица России».