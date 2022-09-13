Самый длинный каток в России зальют на Михайловской набережной в Новосибирске к концу декабря
Вдоль улицы Ленина появятся светящийся потолок и тематические локации
Проект «Новосибирск — Новогодняя столица России» презентовали в Москве. Мэрия Новосибирска планирует развернуть большую пригласительную кампанию и рассчитывает на поток туристов из других регионов.
— Информационная кампания по привлечению туристов и партнеров проекта начата именно на международном форуме, — цитирует правительственный телеграм-канал министра экономического развития Льва Решетникова. — Гостей и жителей региона ждут яркая программа событий и запоминающиеся праздничные локации, которые подчеркнут гостеприимство, многообразие туристических направлений и станут своеобразным приглашением для более близкого, продолжительного знакомства с Новосибирском и районами нашей области.
В Первомайском сквере планируют установить новый световой фонтан, а вдоль улицы Ленина смонтировать светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвященные федеральным округам России. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России.
— Мы хотим сделать его на протяжении всего променада набережной. Мы посмотрели, катка такой длины еще не было. Это будет одной из площадок, где будет празднование в Новогодней столице России. Там будут и световые деревья, и ледовый городок. Каток на набережной будет открыт к 25 декабря, раньше, вероятно, не получится из-за прогнозов об отсутствии снега в ближайшие пару месяцев, — рассказала NGS.RU вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Напомним, в этом году Новосибирску был присвоен статус «Новогодняя столица России — 2022/23». Ранее в город привезли символ проекта — снежинку.