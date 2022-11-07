Битва за пляж. Мэрия решила забрать городское место отдыха у бизнесменов — но они не сдаются

Миссия по исключению застройки

В октябре мэрия Новосибирска опубликовала для общественного обсуждения очередную версию проекта планировки, который определит будущее городского пляжа и территории вокруг котлована на Горском жилмассиве. В июне власти объявили, что застраивать эту часть города всё-таки не будут, хотя еще год назад концепция предполагала и гостиницы, и спортивный комплекс — тематически эта территория должна была стать продолжением ЛДС и парка вокруг него.



Сейчас проект планировки застройку всё-таки включает: на одном из участков, формирующем угол улицы Стартовой и проезда вдоль Октябрьского моста, арендатор успел построить, ввести в эксплуатацию и зарегистрировать в собственность парковку. Еще два участка рядом со строящимся четвертым мостом тоже оставили с застройкой — ее обозначили как яхт-клуб, он займет место нынешнего строительного городка. Всё остальное должно стать общественной зоной — парком и пляжем.

