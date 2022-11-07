Битва за пляж. Мэрия решила забрать городское место отдыха у бизнесменов — но они не сдаются

В конце октября мэрия Новосибирска опубликовала новый проект планировки для территории городского пляжа и котлована Горского жилмассива. За последние полгода это уже второй вариант: отказавшись от масштабной застройки здесь, городские власти сперва решили полностью исключить всё строительство, а потом оставили пару участков для капитальных зданий. Но теперь перед властями встала проблема: как вернуть городу давно розданные арендаторам земли. На одном из самых напряженных заседаний рабочей группы, которая должна решить эти вопросы, побывала журналист НГС.
Миссия по исключению застройки
В октябре мэрия Новосибирска опубликовала для общественного обсуждения очередную версию проекта планировки, который определит будущее городского пляжа и территории вокруг котлована на Горском жилмассиве. В июне власти объявили, что застраивать эту часть города всё-таки не будут, хотя еще год назад концепция предполагала и гостиницы, и спортивный комплекс — тематически эта территория должна была стать продолжением ЛДС и парка вокруг него.
Сейчас проект планировки застройку всё-таки включает: на одном из участков, формирующем угол улицы Стартовой и проезда вдоль Октябрьского моста, арендатор успел построить, ввести в эксплуатацию и зарегистрировать в собственность парковку. Еще два участка рядом со строящимся четвертым мостом тоже оставили с застройкой — ее обозначили как яхт-клуб, он займет место нынешнего строительного городка. Всё остальное должно стать общественной зоной — парком и пляжем.
Проблема только в том, что доля города в этой территории сегодня очень небольшая: практически все земли мэрия Новосибирска еще в нулевых раздала в аренду. Правообладатели здесь менялись, границы участков — тоже, подробно о том, кто сегодня распоряжается землей, НГС писал осенью прошлого года.
Значительная часть оформлена в аренду структур новосибирского предпринимателя Вольдемара Басалаева: чиновники по старой памяти называют арендатора «Наутилус» — по названию компании «Спас на воде "Наутилус"», которая эксплуатировала городской пляж и арендовала землю. Еще один арендатор, которому Вольдемар Басалаев уступил часть территории, — компания «Брусника». К этой сделке возникли вопросы у антимонопольной службы, и сегодня решение еще не принято, рассказала начальник управления правового обеспечения в сфере строительства департамента строительства и архитектуры мэрии Эллина Пузик.
Так или иначе, территории, обозначенные в проекте планировки как общественные, мэрии теперь нужно как-то вернуть.
— Я бы хотел, чтобы мы на конкретику выходили. Можно планы обсуждать и год, но «Наутилус», который какие-то планы имел, настаивает, чтобы мы пошли в документооборот, который разделит, что можно, что нельзя, чтобы дальше уходить в процедуру, — настаивал на совещании рабочей группы вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. — Я знаю, что в центральной части есть у «Наутилуса» затраты на создание парковой зоны. Если по этому участку прекращаются арендные отношения, возникает какая-то сумма возмещения, которую он понес.
Руководитель комиссии по градостроительству и земельным отношениям «Опоры России» Адам Бекбузаров подчеркнул, что единственный способ разорвать отношения с действующими арендаторами — изъять землю там, где должна быть общественная зона. Расторгнуть договор в одностороннем порядке мэрия Новосибирска не может: то, что у городских властей поменялись планы относительно развития какой-то территории в городе, законным основанием не является.
— Чтобы арендатор из этих отношений арендных вышел, он должен получить компенсацию затрат, особенно тех, которые он понес после утверждения концепции, правил землепользования и застройки, включая конскую арендную плату за земельные участки, — подчеркнул он.
Помимо того что сложно сегодня оценить сумму возмещения этих затрат, сделать это оказалось невозможно из-за недооформленной документации. В частности, чтобы изъять у предпринимателя землю для какого-то городского объекта, нужно, чтобы за этим даже несуществующим еще объектом закрепили местное или региональное значение. При этом и реализовать свои проекты арендаторы не могут: участки расположены в красных линиях, что делает строительство недопустимым.
В итоговом документе это учли: теперь парк — в нужном статусе, яхт-клуб предполагает именно причал для маломерных судов, а вдоль реки еще и предусмотрена пешеходная набережная длиной 780 метров.
Цена мира
На заседании рабочей группы присутствовали и сам Вольдемар Басалаев, и руководитель новосибирской «Брусники» Михаил Ансимов. По словам Вольдемара Басалаева, за те годы, что территория городского пляжа находится в его распоряжении, он вложил в нее сотни миллионов рублей, в частности в берегоукрепление и инженерные сооружения.
— Нам навязали этот пляж, и мы много лет его содержали. Сезонный бизнес дохода не несет, а там находились полиция, медпункт, служба спасения, охрана круглогодичная — это всё делали мы, — заявил присутствовавшим бизнесмен. — Мы продолжаем платить арендную плату, мы продолжаем охранять эту территорию, технологически поддерживать те объекты, которые там есть, нести затраты. Там всегда можно было строить капитальные сооружения, но мы этого не делали, потому что все эти годы шли к этой кульминации: мы показали всё, что хотим там делать, не из коммерческих соображений, мы хотели просто привести этот кусок земли в должный вид. Когда вы с нами говорите, власть, мы же вас слышим.
Вольдемар Басалаев сказал, что хочет, чтобы его «отпустили». При этом, добавил он, компания всё еще открыта для предложений по территории — в конце концов, никто не знает ее лучше.
— Мы просто готовы выступить инвесторами. Но мы бы хотели, чтобы нас отпустили с миром. Иначе у нас не остается иного выбора, кроме как обратиться в суд, — подчеркнул бизнесмен.
Михаил Ансимов рассказал, что «Брусника» уже полгода ждет решения о судьбе территории, продолжая при этом исправно платить аренду, — ожидание обошлось компании уже в 18 миллионов рублей. Но если новый проект планировки оставляет за Вольдемаром Басалаевым около четверти всей планируемой территории, то «Брусника» с нее уйдет совсем.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев уверен, что без разбирательств стороны не разойдутся: застройщики захотят взыскать убытков больше, чем может предложить город.
— Шарик, который старательно надувала мэрия несколько лет, лопнул. С 2018 по 2021 годы переводили землю из «зеленки» под коммерческую высотную застройку. Меняли назначение аренды, но не меняли по конкурсу арендодателя. Именно это стало причиной возбуждения дела УФАС против мэрии, — считает Михаил Рязанцев. — И вот парадокс: сейчас это играет на руку мэрии. Можно просто подчиниться требованию УФАС, и стоимость земли и аренды за нее сильно упадет. В итоге разбираться, кто кому и что должен, будут уже в суде.
Яхт-клуб или парк аттракционов?
Вопрос того, как эту часть города развивать дальше, пока остается открытым. Начальник управления архитектуры и градостроительства регионального Минстроя Дмитрий Тимонов выразил сомнение, что яхт-клуб — хорошая идея для общественной зеленой зоны.
— Если это будет городской парк — прекрасно, мы это поддерживаем. Если в этом парке будет концертный зал — это замечательно. Только нужно понимать, что это за объект будет. Тяжело укладывается в моем восприятии, что яхт-клуб — это место, куда мы гулять ходим, — заметил он.
Архитектор Александр Ложкин предположил, что место на берегу отлично подойдет для парка аттракционов (когда-то такой был с другой стороны Октябрьского моста) или для каких-то объектов спорта, которые составят комплекс с новым ЛДС. Даже гостиницу здесь он счел допустимой. Но, к примеру, просьбу владельца парковки сменить разрешенное использование участка под ней, чтобы было возможно дальнейшее строительство гостиницы, рабочая группа отвергла — парковка останется парковкой.
С возвращением спорной земли в Новосибирске всё сложно не только на пляже: например, властям не удалось забрать у владельцев здание в Первомайском сквере. О том, кому принадлежат кафе и рестораны в сквере и почему их не могут снести, подробно рассказывал Илья Калинин.