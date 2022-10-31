Кто владеет популярными кафе и ресторанами в Первомайском сквере. И почему их все могут снести
Корреспондент НГС узнал, что думают о противостоянии УФАС и мэрии секретные владельцы бизнесов
В Первомайском сквере Новосибирска под угрозой ликвидации оказались все строения общепита: здание Park Cafe и «Перчини», ресторан Carl’s Jr. и Sabai Bar. Последнее время эта проблема регулярно касалась только Park cafe, но УФАС по НСО провело очередную проверку и вынесло решение, что все земельные участки используются владельцами этих заведений с нарушением закона, так как были переданы в частные руки без обязательных торгов. Конфликт обозначился еще в 2019 году, мэрия не спешила исправлять ситуацию, но сейчас, похоже, все сдвинулось с места. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил претензии УФАС к чиновникам и попытался разобраться, кто на самом деле владеет популярными кафе и ресторанами в самом центре города.
Противостояние УФАС и мэрии
Противостояние Новосибирского областного УФАС и мэрии Новосибирска началось в 2019 году. Тогда антимонопольная служба выявила нарушение в выделении муниципальной земли в Первомайском сквере под кафе и рестораны. Речь шла о трех земельных участках, которые занимают здание Park Cafe с «Перчини», ресторан Carl’s Jr. и Sabai Bar.
Нарушение, по мнению УФАС, случилось в 2017 году, когда эти участки мэрия отдала в аренду без торгов, как это предполагал закон. В результате муниципалитет нарушил часть 1 статьи 15
В ноябре 2019 года администрации было выдано предписание устранить нарушение в срок до 21 февраля 2020 года: расторгнуть договоры аренды земли для размещения нестационарных объектов и, в случае необходимости, заключить новые договоры на основании открытых торгов. В ответ на это мэрия обратилась в Арбитражный суд, чтобы оспорить предписание УФАС. Но в сентябре 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявленных требований. Решение суда вступило в силу 26 января 2021 года. Однако исполнять его не спешили.
Общественник, руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгений Митрофанов, который следит за этой историей, рассказывает корреспонденту НГС, что городские чиновники начали хитрить.
— Мэрия, вместо того, чтобы договоры расторгнуть в одностороннем порядке, продлила их до 2023 года. И после того, как продлила — это уже выглядит как издевательство над здравым смыслом и законом — направила арендаторам предложение добровольно расторгнуть договоры. После этого администрация отчиталась в УФАС, что исполнила предписание. УФАС на этом остановился, видимо, решив, что все выполнено. Но я обратился в антимонопольную службу, и теперь они будут проводить проверку по факту неисполнения предписания, — сообщил Евгений Митрофанов, продемонстрировав корреспонденту НГС ответ из УФАС по НСО.
Митрофанов добавил, что за неисполнение предписания УФАС руководитель департамента земельных и имущественных отношений администрации города Георгий Жигульский может лично попасть под штраф, размер которого может составлять несколько тысяч рублей. Чиновник также может быть дисквалифицирован на срок до трех лет.
Общественник заметил: такое откровенное лоббирование мэрией интересов арендаторов, возможно, происходит из-за того, что здесь затронут бизнес серьезных людей.
— А ведь с точки зрения города было бы правильно расторгнуть [договоры аренды на земельные участки] и выставить их на аукцион — кто больше даст, тому и отдать. <…> Пусть предприниматели занимаются бизнесом не за счет горожан, используя административные ресурсы, а за свой счет, — уточнил Митрофанов.
Арендаторы и владельцы бизнеса: Sabai Bar
Один из участков, расположившийся сразу за Краеведческим музеем, занимает Sabai Bar. Это заведение появилось в начале 2022 года и признано лучшим рестораном на «Народной премии НГС», состоявшейся в августе этого года. Впрочем, до 2022 года здесь еще не было этого модного заведения, а находились — в разное время — кофейня Primetime, стритфуд Seabass и New York Pizza.
Арендатором участка является ООО «Компания Центр». Образовано юрлицо в октябре 2005 года. Финансовые показатели компании на конец 2021 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», были следующими: баланс — 36,5 миллионов рублей, выручка — нулевая.
Директором «Компании Центр» и единственным ее владельцем является Максим Семенов. Правда, так было не всегда: до мая 2021 года контрольный пакет «Компании Центр» (51%) принадлежал Константину Каширину. Остальные 49% в разных пропорциях делились между тем же Семеновым, а также Евгением Эрфуртом, Сергеем Николаенко и Алексеем Тереховым. Самым известным из бывших совладельцев компании, арендующей земельный участок под зданием Sabai Bar, является 54-летний Константин Каширин. С 2015 года Каширин был главой Центра зимних видов спорта и попался в 2017 году на мошенничестве в особо крупном размере. Из выделенных бюджетом на покупку хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив» 7,2 миллиона рублей Каширин и руководитель ООО «МаленГрупп» Максим Фишер — исполнитель муниципального проекта — похитили 2,2 миллиона рублей. Каширин признал вину, компенсировал половину похищенной суммы и получил три года лишения свободы условно.
Сегодняшнему единственному владельцу ООО «Компания Центр» Максиму Семенову принадлежит также ООО «Брокеридж Технолоджи» (100%), ООО «Просперита» (51%) и ООО «Авангард» (40%).
Арендатор земельного участка под Sabai Bar Семенов не захотел общаться с корреспондентом НГС по телефону. Заявил, что корреспондент «умничает», «давит» и «оскорбляет».
— Мне сложно по телефону разговаривать, я же вас не знаю… Просто мне на эту тему по телефону неудобно разговаривать. Если хотите на эту тему говорить, то надо… <…> Это вы предлагайте какой-то вариант [общения] не по телефону. Завтра не могу [приехать в редакцию]. Надо мне какое-то приглашение от вас, и когда будет у меня возможность… Сделайте мне официальное приглашение: напишите на WhatsApp или еще куда-то, чтобы какой-то след остался от этого приглашения. А не будет официального приглашения… Всё, до свидания, — завершил разговор Максим Семенов.
По неофициальной информации, которая ходит в бизнес- и околовластных кругах, с данным земельным участком якобы имеет связь депутат горсовета от «Единой России» Игорь Салов. Сам депутат, услышав от корреспондента НГС такой вопрос, рассмеялся и заметил, что к этому бизнесу отношения никогда не имел.
— Я к нему отношения никогда и никакого не имел. Другое дело, что у меня было всегда много обращений, особенно в мою бытность председателем комиссии. Может быть, я проявлял какой-то интерес, может быть, писал запросы… Может быть, это как-то увязали с этими событиями? Но никогда никакого отношения к этим юрлицам я не имел, — пояснил журналисту Салов.
Арендаторы и владельцы бизнеса: ресторан Carl’s Jr.
Ресторан американской сети Carl’s Jr. находится в Первомайском сквере недалеко от фонтана. Когда-то на этом месте работало популярное новосибирское заведение New York Pizza. Эту российскую сеть пиццерий основал в 1996 году в Новосибирске уроженец американского города Миннеаполис Эрик Шогрен.
Арендует земельный участок образованное в июне 2009 года ООО «Пилот». По данным системы «Контур.Фокус», компания в равных долях принадлежит двум учредителям: Александру Калягину (он также и директор) и Владимиру Басову. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 1,5 миллиона рублей, чистый убыток — 6 тысяч рублей.
Корреспондент НГС разыскал одного из учредителей «Пилота» Александра Калягина, но тот заявил, что компания принадлежит не ему и даже не Басову, а третьему лицу.
— Знаете, я исполнительный директор. Давайте я вам дам номер собственника, вы с ним и поговорите. Нет, [это не Басов]. Его зовут Александр Гергартович [Герман]. Вы с ним переговорите, он вам на все вопросы ответит. Я просто не уполномочен, — объяснил журналисту Калягин.
Александр Герман — бывший партнер Эрика Шогрена. Когда у New York Pizza в Новосибирске с делами стало плохо и начался дележ активов, сам американец назвал Германа главой рейдерской группы, которая захватила три заведения сети пиццерий. Шогрен заявлял, что именно ресторан в Первомайском сквере у фонтана по подложным документам был перерегистрирован на Германа, а после продан третьему лицу. Впрочем, бывший партнер Шогрена в ответ на это пояснял, что он сам купил ресторан в 2003 году, а потом продал актив.
Бизнесмен Александр Герман зарегистрирован в декабре 2006 года в Москве как индивидуальный предприниматель с видами деятельности «частные охранные службы, строительство ЖД и метро, деятельность по расследованию». Также он является директором и единоличным владельцем ООО «Перспектива Сибирь», образованного в августе 2012 года. Эта компания упоминается в связи с несколькими товарными знаками американской компании Carl Karcher Enterprises, Inc., владеющей торговой маркой Carl’s Jr. Финансовые показатели у «Перспективы Сибирь» на конец 2021 года: выручка — 11,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 210 тысяч рублей.
Объясняя корреспонденту НГС.НОВОСТИ про свое место в структуре ресторана Carl’s Jr. и ООО «Пилот», где сам бизнесмен не числится, Александр Герман отвечает уклончиво: «Назовите меня директором ресторана Carl’s Jr. Мне делегировали права. И общаться с вами, и работать».
По конфликту между УФАС и мэрией бизнесмен пояснил, что земельные участки под ресторанами в сквере предприниматели получали, когда в законе еще не было никаких торгов. Аренда заключалась на три года и автоматически продлевалась каждый раз.
— Участки же давным-давно выдавались. И здание это (Carl’s Jr. — Прим. ред.) в эксплуатацию ввели в 2003 году. А закон-то [о сдаче в аренду участков через торги] намного позднее вышел. Мое мнение: ни со стороны арендаторов, ни со стороны арендодателей — мэрии — здесь нарушений нет никаких. Но у УФАС своя позиция.
Думать о том, что придется освобождать арендуемый участок, как признался бизнесмен, ему совсем не хочется.
— Закроемся, потеряет город и рабочие места, и все на свете… Кому это интересно — непонятно. Вот стоят в этом сквере заведения, аренду муниципалитету платят, за коммунальные услуги платят, налоги платят… У нас же компания франчайзинговая — чистая, белая, прозрачная: все налоги платятся, людям рабочие места даются. И плюс еще кто-то ходит и ест там. Ну, вот живой организм может быть уничтожен, — вздыхает Александр Герман.
Арендаторы и владельцы бизнеса: здание Park Cafe и «Перчини»
Самый известный объект в Первомайском сквере — здание с Park Cafe и «Перчини». Арендатор земельного участка — ООО «Антрацит».
Компания «Антрацит» образована в июле 2007 года. Учредителями ее, по данным «Контур.Фокуса», являются Константин Козлов (80%) и Лариса Козлова (20%), которая является также и директором юрлица.
Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 13,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 713 тысяч рублей. Правда, ранее компания «Антрацит» в отчетности показывала убытки. Судя по финансовым показателям, бизнес этот был убыточным и в 2019 году, и в 2018 году, и в 2017 году. Например, в 2019 году при выручке в 11,1 миллиона рублей чистый убыток составил 1,6 миллиона рублей.
Появился этот объект в Первомайском сквере в 2007 году, но через несколько лет обнаружилось, что собственник построил «объект капитального строительства», хотя по закону не имел на то права. Также непонятно, каким образом это капитальное строение, кстати, давно уже внесенное в ЕГРН, осталось незамеченным чиновниками на момент заключения договора аренды.
Когда нарушения были обнаружены общественниками и преданы огласке, начались разбирательства в судах. И тогда мэрия повела себя решительно: стала добиваться сноса «самовольной постройки». Правда, до этого городская власть не обращала внимания на объект целых 13 лет.
Иск о сносе «самовольной постройки» власти подали ООО «Антрацит» в ноябре 2020 года. В конце июля 2022 года Седьмой Арбитражный апелляционный суд в Томске иск удовлетворил.
Однако после этого мэрия решила не сносить двухэтажный самострой, а добиться признания его муниципальной собственностью. Исполнительный лист, по которому компания «Антрацит» должна была демонтировать объект за свой счет, отозвали. Вместо этого в Арбитражный суд администрация подала новый иск — уже с требованием признать право собственности на самострой за муниципалитетом. 26 октября 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал чиновникам в этом.
«Спорный объект является самовольной постройкой, поскольку возведенное здание, прежде всего, не соответствует установленному виду разрешенного использования земельного участка и градостроительному регламенту территориальной зоны, и при рассмотрении настоящего иска данные обстоятельства не изменились и не установлены Арбитражным судом, изложенное является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска мэрии Новосибирска о признании права собственности на спорный объект самовольной постройки», — говорится в решении суда первой инстанции.
У городской власти есть право обжаловать отказ в следующей судебной инстанции.
Официальные владельцы этого бизнеса, пожалуй, самые непубличные из предпринимателей общепита Первомайского сквера. Получить комментарии от них не удавалось достаточно долго. Но корреспондент НГС разыскал Константина Козлова и попросил озвучить его позицию.
— А что я вам могу сказать? Я пока ничего не могу сказать... Когда нам участки выдавали, тогда торгов и не было. Что они дуру-то гонят, этот УФАС. Дуру гонят, *** (гулящая женщина). Выйдет другой закон, они будут по-другому плясать, это же Россия. Пляшут так, как им хочется, *** (гулящая женщина). Не, я ничего не буду говорить, — сказал бизнесмен Козлов.
Журналист задал бизнесмену и еще один вопрос: имеет ли отношение к этому бизнесу, если верить разговорам в предпринимательской среде, Александр Карелин?
— Я ничего вам не буду говорить. Вам зачем это надо? Для какой цели? Да мне это вообще не интересно. Вот вы спрашиваете одно, а сейчас начинаете разматывать что-то другое. Для какой цели? Я ничего не могу понять: при чем здесь Сан Саныч вообще? При чем здесь вообще это имя? Кто вам это мнение сказал, пусть они вам его и доказывают. Я вам это не говорил! Я нахожусь за границей где-то, а вы мне начинаете… Вы, если хотите встретиться лицом к лицу и разговаривать, то зачем по телефону у меня что-то спрашиваете? Назначьте встречу, я приду и поговорим. А это некрасиво — вот так задавать вопросы по телефону. Все! До свидания, — оборвал разговор и положил трубку Константин Козлов.
Что говорит мэрия Новосибирска
Отвечая на журналистский запрос, в мэрии пояснили, что данные земельные участки были переданы в аренду юридическим лицам «Антрацит», «Компания Центр» и «Пилот» на основании договоров, заключенных в конце 2017 года. Срок аренды истекает в конце 2023 года.
— В целях исполнения предписания УФАС по НСО от 27 ноября 2019
Объяснять, почему договоры аренды мэрия сразу не расторгла в одностороннем порядке, в департаменте не стали.
— Впоследствии на основании решений Арбитражного суда НСО договоры аренды земельных участков от 29.12.2017
По поводу договора с ООО «Пилот» — арендатором земельного участка под рестораном Carl’s Jr. — в ответе администрации ничего не уточняется.
В Первомайском сквере на углу улиц Советская и Максима Горького находилось еще одно заведение под условным названием «Аквариум», но его мэрия снесла весной 2020 года. А летнее кафе на входе в сквер со стороны гостиницы «Центральная» демонтировали еще в 2018 году.