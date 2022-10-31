Кто владеет популярными кафе и ресторанами в Первомайском сквере. И почему их все могут снести

Корреспондент НГС разыскал одного из учредителей «Пилота» Александра Калягина, но тот заявил, что компания принадлежит не ему и даже не Басову, а третьему лицу.



— Знаете, я исполнительный директор. Давайте я вам дам номер собственника, вы с ним и поговорите. Нет, [это не Басов]. Его зовут Александр Гергартович [Герман]. Вы с ним переговорите, он вам на все вопросы ответит. Я просто не уполномочен, — объяснил журналисту Калягин.



Александр Герман — бывший партнер Эрика Шогрена. Когда у New York Pizza в Новосибирске с делами стало плохо и начался дележ активов, сам американец назвал Германа главой рейдерской группы, которая захватила три заведения сети пиццерий. Шогрен заявлял, что именно ресторан в Первомайском сквере у фонтана по подложным документам был перерегистрирован на Германа, а после продан третьему лицу. Впрочем, бывший партнер Шогрена в ответ на это пояснял, что он сам купил ресторан в 2003 году, а потом продал актив.



Бизнесмен Александр Герман зарегистрирован в декабре 2006 года в Москве как индивидуальный предприниматель с видами деятельности «частные охранные службы, строительство ЖД и метро, деятельность по расследованию». Также он является директором и единоличным владельцем ООО «Перспектива Сибирь», образованного в августе 2012 года. Эта компания упоминается в связи с несколькими товарными знаками американской компании Carl Karcher Enterprises, Inc., владеющей торговой маркой Carl’s Jr. Финансовые показатели у «Перспективы Сибирь» на конец 2021 года: выручка — 11,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 210 тысяч рублей.