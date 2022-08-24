Мост через реку Ирмень расширят на
3,5 метра в Новосибирской области — он серьезно пострадал из-за паводка
Сумма контракта — 159,2 миллиона рублей
Мост через Ирмень в Новосибирской области расширят на 3,5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД. Мост расположен на
— За последние три года из-за неконтролируемого пропуска паводковых вод наблюдалось возникновение размыва грунта русловых опор, способствующего потери устойчивости конструкций, — отметили в ТУАД.
Мост поддерживали в функциональном состоянии, а сейчас проводят капитальный ремонт. Работы выполняет ООО ПСК «Путь». Сумма контракта — 159,2 миллиона рублей.
— Предусмотрено увеличение габарита проезда до 11,5 метра, замена балок пролетных строений, ремонт опор, перильного и барьерного ограждения, покрытия проезжей части и тротуаров, — перечислили в ведомстве. — В этом году подрядная организация выполнит комплекс подготовительных работ, уширит опоры, насадки. Две полосы будут доступны для движения в каждом направлении. Идет подготовка к забивке свай для дальнейшего уширения насадок, подготовлены монтажные площадки, готовится опалубка под бетонирование рубашек опор, разобраны тротуары на крайних балках.
ООО ПСК «Путь» работает с октября 2017 года. Директор — Сергей Иноземцев, технический директор — Александр Калягин. Они также входят в число учредителей компании. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за прошлый год — 110,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 476 тысяч рублей. За время работы фирма три контракта на 320 миллионов рублей. В компании работает 65 человек.
Закончить работы планируется осенью 2023 года.
Накануне стало известно, что опоры и перила Октябрьского моста покрасят в новый цвет — в ближайшие две недели мостовики будут готовить поверхность.