Опоры и перила Октябрьского моста решили покрасить — цвета согласованы с главным художником города. Угадайте какие?

Опоры и перила Октябрьского моста покрасят в новый цвет — в ближайшие две недели мостовики будут готовить поверхность.



— В настоящее время подрядчики приступили к очистке кладки вокруг опор моста. Закупается краска и абразивный материал для обработки металлических арок пролетных строений. В течение двух недель мостовики должны приступить к работам по их очистке и окраске, — сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» — компании, которая выполняет работы. — Конструкции будут выкрашены в разные оттенки серого цвета: металлические арки будут выкрашены в серый полуглянцевый цвет. Опоры моста — также в серый, но другого тона. Цвета согласованы с главным художником города Новосибирска.