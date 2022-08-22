Опоры и перила Октябрьского моста решили покрасить — цвета согласованы с главным художником города. Угадайте какие?
К покраске мост будут готовить ближайшие две недели
Опоры и перила Октябрьского моста покрасят в новый цвет — в ближайшие две недели мостовики будут готовить поверхность.
— В настоящее время подрядчики приступили к очистке кладки вокруг опор моста. Закупается краска и абразивный материал для обработки металлических арок пролетных строений. В течение двух недель мостовики должны приступить к работам по их очистке и окраске, — сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» — компании, которая выполняет работы. — Конструкции будут выкрашены в разные оттенки серого цвета: металлические арки будут выкрашены в серый полуглянцевый цвет. Опоры моста — также в серый, но другого тона. Цвета согласованы с главным художником города Новосибирска.
Как уточнили в компании, сейчас цвет этих конструкций — ярко-зеленый. Красить будут этапами, полностью все работы закончат к 2024 году.
Ремонт Октябрьского моста выполняется в Новосибирске в три этапа. Полное окончание работ намечено на 2024 год, напомнили в ООО «СпецТрансСтрой». Подрядчик заменит все слои мостового полотна, перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.
Кроме ремонта Октябрьского моста ООО «СпецТрансСтрой» сейчас строит станцию метро «Спортивная», а также занимается реконструкцией лабораторного корпуса «Вектора», ремонтирует автодорогу от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».
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